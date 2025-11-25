PT de MS assegura pré-candidaturas de Vander e Fábio, mas vai esperar Simone

Vladimir Ferreira, Fábio Trad e Vander Loubet, durante um dos encontros regionais do PT no Estado - Reprodução Instagram

A executiva estadual do PT se reuniu na semana passada, em Campo Grande, para deliberar sobre as eleições gerais do próximo ano em Mato Grosso do Sul e teria ficado acertado que o partido lançará as pré-candidaturas do ex-deputado federal Fábio Trad ao cargo de governador e do deputado federal Vander Loubet ao posto de senador, deixando a segunda vaga ao Senado em aberto para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

Em entrevista ao Correio do Estado, o ex-presidente da legenda em Mato Grosso do Sul Vladimir da Silva Ferreira explicou que na reunião da executiva estadual do PT, realizada no dia 17, ficou alinhada essa configuração para as eleições do próximo ano.

“A reunião foi ampliada com a bancada estadual e com a bancada federal e serviu também para criarmos um calendário de atividades, pois queremos anunciar as nossas pré-candidaturas até fevereiro de 2026”, disse.

Questionado se o partido tem algum plano B na eventualidade de Fábio Trad e Vander Loubet não confirmarem as prováveis pré-candidaturas, Vladimir Ferreira negou.

“Não tem plano B, nosso pré-candidato a senador é o Vander e estamos conversando com a ministra Simone sobre a segunda vaga para o Senado”, afirmou.

Sobre Fábio Trad, o ex-presidente estadual do PT reforçou que a base do partido abraçou o ex-deputado federal, que já participou dos encontros regionais de Dourados e de Nova Andradina.

“O Fábio está se apresentando, conhecendo o PT, e o partido está conhecendo ele. A relação está sendo muito boa”, assegurou.

Ele reforçou que a militância petista tem como tarefa principal, primeiro, consolidar a pré-candidatura de Vander Loubet ao Senado, depois, concentrar esforços no nome de Fábio Trad para o governo estadual.

MINISTRA

Com relação à ministra do Planejamento e Orçamento, Vladimir Ferreira ressaltou que o PT vai trabalhar para disputar uma das vagas ao Senado. “Eu penso que a eleição para o Senado também terá polarização, então, nós temos que nos preparar. Não é uma disputa fácil, mas acho que nós vamos dar conta”, projetou.

Ele completou que Vander Loubet é o candidato do partido, mas, como são duas vagas ao Senado, Simone tem todo o direito de ser candidata e, por isso, a legenda está dialogando com ela.

“A Simone tem as dificuldades dela no MDB, que estará no palanque do governador Eduardo Riedel [PP]. Eu penso que ela vai ter que fazer uma engenharia política para estar lá, porque, como é apoiadora do presidente Lula e ministra dele, como subirá no palanque de um bolsonarista?”, questionou.

Então, completou o ex-presidente, a ministra vai ter que dar conta disso.

“O MDB está falando que, se ela não mudar o discurso, vai ser cada um por si. Por isso, estamos dialogando com a Simone, mas ela tem decisões para tomar, se vai ser mesmo candidata e, se for, se será por Mato Grosso do Sul ou por São Paulo. Sendo candidata em Mato Grosso do Sul, se ela vai subir no palanque bolsonarista ou se vai querer seguir o nosso caminho”, pontuou.

Na avaliação de Vladimir Ferreira, Simone Tebet só será candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul se tiver segurança da direção estadual e da direção nacional.

“Mas a direção nacional do MDB está muito mais preocupada em ter bancada na Câmara dos Deputados do que no Senado. Então, se eles tiverem uma candidatura com potencial para ganhar uma das vagas ao Senado, você acha que a direção nacional vai ficar com a direção estadual ou com o projeto nacional?”, perguntou.

