Política

ELEIÇÕES 2026

PT de MS assegura pré-candidaturas de Vander e Fábio, mas vai esperar Simone

O partido trabalha com Trad disputando o cargo de governador e Loubet, o de senador, deixando a segunda vaga em aberto

Daniel Pedra e Naiara Camargo

Daniel Pedra e Naiara Camargo

25/11/2025 - 08h20
A executiva estadual do PT se reuniu na semana passada, em Campo Grande, para deliberar sobre as eleições gerais do próximo ano em Mato Grosso do Sul e teria ficado acertado que o partido lançará as pré-candidaturas do ex-deputado federal Fábio Trad ao cargo de governador e do deputado federal Vander Loubet ao posto de senador, deixando a segunda vaga ao Senado em aberto para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

Em entrevista ao Correio do Estado, o ex-presidente da legenda em Mato Grosso do Sul Vladimir da Silva Ferreira explicou que na reunião da executiva estadual do PT, realizada no dia 17, ficou alinhada essa configuração para as eleições do próximo ano.

“A reunião foi ampliada com a bancada estadual e com a bancada federal e serviu também para criarmos um calendário de atividades, pois queremos anunciar as nossas pré-candidaturas até fevereiro de 2026”, disse.

Questionado se o partido tem algum plano B na eventualidade de Fábio Trad e Vander Loubet não confirmarem as prováveis pré-candidaturas, Vladimir Ferreira negou.

“Não tem plano B, nosso pré-candidato a senador é o Vander e estamos conversando com a ministra Simone sobre a segunda vaga para o Senado”, afirmou.

Sobre Fábio Trad, o ex-presidente estadual do PT reforçou que a base do partido abraçou o ex-deputado federal, que já participou dos encontros regionais de Dourados e de Nova Andradina.

“O Fábio está se apresentando, conhecendo o PT, e o partido está conhecendo ele. A relação está sendo muito boa”, assegurou.

Ele reforçou que a militância petista tem como tarefa principal, primeiro, consolidar a pré-candidatura de Vander Loubet ao Senado, depois, concentrar esforços no nome de Fábio Trad para o governo estadual. 

MINISTRA

Com relação à ministra do Planejamento e Orçamento, Vladimir Ferreira ressaltou que o PT vai trabalhar para disputar uma das vagas ao Senado. “Eu penso que a eleição para o Senado também terá polarização, então, nós temos que nos preparar. Não é uma disputa fácil, mas acho que nós vamos dar conta”, projetou.

Ele completou que Vander Loubet é o candidato do partido, mas, como são duas vagas ao Senado, Simone tem todo o direito de ser candidata e, por isso, a legenda está dialogando com ela.

“A Simone tem as dificuldades dela no MDB, que estará no palanque do governador Eduardo Riedel [PP]. Eu penso que ela vai ter que fazer uma engenharia política para estar lá, porque, como é apoiadora do presidente Lula e ministra dele, como subirá no palanque de um bolsonarista?”, questionou.

Então, completou o ex-presidente, a ministra vai ter que dar conta disso.

“O MDB está falando que, se ela não mudar o discurso, vai ser cada um por si. Por isso, estamos dialogando com a Simone, mas ela tem decisões para tomar, se vai ser mesmo candidata e, se for, se será por Mato Grosso do Sul ou por São Paulo. Sendo candidata em Mato Grosso do Sul, se ela vai subir no palanque bolsonarista ou se vai querer seguir o nosso caminho”, pontuou.

Na avaliação de Vladimir Ferreira, Simone Tebet só será candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul se tiver segurança da direção estadual e da direção nacional.

“Mas a direção nacional do MDB está muito mais preocupada em ter bancada na Câmara dos Deputados do que no Senado. Então, se eles tiverem uma candidatura com potencial para ganhar uma das vagas ao Senado, você acha que a direção nacional vai ficar com a direção estadual ou com o projeto nacional?”, perguntou.

Política

STF tem maioria para fixar regras para cobrança assistencial por sindicatos

Em 2023, a Corte validou o desconto no salário de trabalhadores não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição

24/11/2025 19h00

Supremo Tribunal Federal (STF)

Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para fixar regras que os sindicatos devem seguir na cobrança da contribuição assistencial. Em 2023, a Corte validou o desconto no salário de trabalhadores não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição, mas permaneceram dúvidas sobre os parâmetros da cobrança e a forma como o empregado poderia se opor. Agora, os ministros acolheram recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) para estabelecer limites aos sindicatos.

O relator, Gilmar Mendes, votou para proibir a cobrança retroativa da contribuição assistencial em relação ao período em que ela era considerada inconstitucional pelo Supremo. Também defendeu que seja proibida interferência de terceiros no livre exercício do direito de oposição e propôs que o valor da contribuição assistencial observe "critérios de razoabilidade e seja compatível com a capacidade econômica da categoria".

Até o momento, o voto do relator foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Kássio Nunes Marques e André Mendonça. Este último fez uma ressalva para adicionar à tese proposta por Gilmar a obrigação de que os sindicatos obtenham "prévia e expressa autorização individual" dos trabalhadores antes de exercer a cobrança. Mas ele foi o único a defender essa via até o momento. A regra que funciona atualmente é uma cobrança automática, que pode, contudo, ser contestada previamente pelo trabalhador.

Em seu voto, Gilmar destacou que alguns sindicatos têm "dificultado indevidamente o direito assegurado pelo STF aos trabalhadores não sindicalizados de apresentar oposição ao pagamento da contribuição assistencial". Ele citou, como exemplos, casos em que as entidades sindicais exigem a entrega presencial de uma carta formalizando a oposição à cobrança ou sites disponibilizados para este fim que apresentam falhas recorrentes.

Diante desse cenário, Gilmar ressaltou que é proibida "qualquer intervenção de terceiros, sejam empregadores ou sindicatos, com o objetivo de dificultar ou limitar o direito de livre oposição ao pagamento da contribuição assistencial".

O relator também anotou que os trabalhadores devem ter à disposição "meios acessíveis e eficazes para formalizar sua oposição, assegurando-lhes o uso dos mesmos canais disponíveis para a sindicalização".
 

Réu

Por unanimidade, STF mantém prisão preventiva de Bolsonaro por tempo indeterminado

Bolsonaro está mantido em uma sala na PF de Brasília

24/11/2025 15h45

Bolsonaro deve permanecer em prisão preventiva por tempo indeterminado

Bolsonaro deve permanecer em prisão preventiva por tempo indeterminado Divulgação/UOL

Os quatro ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram, por unanimidade, por manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (24). 

O julgamento teve início às 8 horas de hoje em uma sessão virtual extraordinária. Os ministros que votaram foram os integrantes do colegiado, Flávio Dino (presidente da Turma), Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Moraes não votou porque a decisão já é dele. 

Bolsonaro está encarcerado em uma sala da Polícia Federal (PF) em Brasília desde a manhã do último sábado (22), após ter tentado violar sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. 

O autor da decisão, o ministro Alexandre de Moraes ainda apontou também para uma vigília convocada pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, que seria realizada em frente ao condomínio do pai, no bairro Jardim Botânico, em Brasília. 

Em voto na audiência desta segunda, Moraes apenas reproduziu sua própria decisão. O ministro Flávio Dino anexou voto por escrito, afirmando que a vigília por Flávio Bolsonaro representava “insuportável ameaça à ordem pública”, já que a área em questão é densamente povoada e podia colocar os moradores da região em risco. 

Dino também citou que as recentes tentativas de fuga de apoiadores de Bolsonaro mostram “deslealdade” com o país e classificou o cenário como um “deplorável ecossistema criminoso”. 

Cristiano Zanin apenas acompanhou o relator, na íntegra, sem anexar voto escrito, assim como a ministra Cármen Lúcia, última a votar. 

Recursos

Bolsonaro já havia sido condenado a 27 anos e três meses de prisão no mês de setembro em regime fechado. Ele foi considerado culpado de liderar uma organização criminosa armada para tentativa de golpe de Estado, na esperança de se manter no poder mesmo após a derrota nas eleições em 2022 para o atual presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva. 

Até o momento, os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente foram rejeitados pela Primeira Turma do STF, bem como de mais seis acusados pela mesma trama golpista. 

Nesta segunda (24), deve ser encerrado o prazo para novos embargos de declaração da defesa, que já havia solicitado prisão domiciliar humanitária ao seu cliente. O pedido foi rejeitado após a prisão preventiva de Bolsonaro no sábado. 

Soldador 

No último sábado, às 01h08, o sistema de monitoramento registrou uma violação na tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, o que Moraes classificou como um “fato novo” e que reforça o risco de evasão. 

Outro ponto considerado foi uma vigília de oração convocada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, em frente ao condomínio do pai, onde cumpria prisão domiciliar. 

A junção dos fatores levou Moraes a avaliar que o plano da família era causar tumulto e confrontos, gerando um ambiente favorável a uma eventual fuga, semelhante aos acontecimentos de 2022. 

A proximidade de Bolsonaro com embaixadas, especialmente dos Estados Unidos também pesou na análise no ministro, juntamente com a movimentação recente de aliados como a fuga de Alexandre Ramagem para Miami e a saída do país de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, avaliando que os episódios revelam um padrão organizacional de evasão que poderia se repetir.

A decisão ocorre no contexto do inquérito que investiga possível atuação de Eduardo Bolsonaro junto a autoridades americanas para coagir o STF durante o julgamento da ação penal do golpe. 

Surto

Durante audiência de custódia realizada neste domingo (23), o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica foi em razão de um surto psicótico, causado por medicamentos. Ele negou, ainda, qualquer intenção ou tentativa de fuga. 

Em depoimento, Bolsonaro alegou que teve uma cisma em razão dos medicamentos que tem tomado, remédios que têm influenciado também em seu sono. Inclusive, relatou que começou a tomar um dos medicamentos quatro dias antes do surto.

Em razão disso, ele resolveu mexer na tornozeleira com um ferro de soldar, já que ele teria conhecimento do manuseio do equipamento. 

Ele também afirmou que mexeu na tornozeleira por volta da meia-noite, mas depois “caiu na razão” e parou de usar a solda, quando se comunicou com os agentes de custódia. Ele disse não se lembrar de qualquer outro surto dessa natureza em outros momentos e que não teria nenhuma intenção de fuga. 

