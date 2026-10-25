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PT pede ao TSE mais tempo de votação após problemas com ônibus em SP e Salvador

Partido denuncia redução da frota de transporte público e afirma que medida prejudica eleitores de baixa renda, que representam parcela importante dos votos de Lula

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

25/10/2026 - 14h01
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O PT prepara um pedido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ampliar o horário de votação na eleição presidencial deste domingo (25), após denúncias de problemas na circulação de ônibus em São Paulo e Salvador, entre outras cidades. Para o partido, a redução da oferta de transporte público dificulta o acesso às urnas, principalmente para eleitores de baixa renda, segmento em que o presidente Lula concentra parte expressiva de seu eleitorado.

O partido também pretende responsabilizar judicialmente os gestores envolvidos. Em Salvador, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) já determinou a prisão do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Pablo Souza, após a retenção de ônibus durante o segundo turno. O PT havia pedido a prisão do prefeito Bruno Reis (União).

“Vamos pedir a extensão do prazo para votação para garantir o direito sagrado de voto a todo e qualquer brasileiro. Nós sabemos o que está em jogo, não podemos permitir qualquer tipo de golpe contra a democracia. Nós vamos tomar todas as providências jurídicas para criminalizar os responsáveis”, afirmou à coluna o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador da campanha de Lula.

O partido também pretende pedir a detenção de secretários municipais de São Paulo. A campanha de Lula acionou a Justiça Eleitoral neste domingo, alegando que a capital paulista estaria operando com apenas 60% da frota de ônibus, apesar de uma decisão judicial determinar a circulação de 100% dos veículos.

Em petição apresentada à 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, a coligação Brasil Pronto pra Mais, formada por partidos da base de Lula, relatou que a redução da frota estaria ocorrendo em diferentes regiões da cidade. A representação sustenta que a oferta menor de veículos aumenta o tempo de espera e a lotação, dificultando o deslocamento dos eleitores.

A coligação pediu que a Prefeitura de São Paulo e a SPTrans fossem intimadas a restabelecer imediatamente a operação integral dos ônibus até o encerramento da votação e o retorno dos eleitores. Também solicitou que os órgãos apresentassem, em até uma hora, dados sobre a circulação dos veículos desde o início do dia, separados por região e empresa operadora.

Procurada, a prefeitura não se manifestou sobre as denúncias nem sobre a decisão judicial. A SPTrans afirmou que cumpriria a determinação do TRE-SP, embora tenha criticado a alteração das regras a menos de 24 horas do pleito.

Em Salvador, o senador eleito Rui Costa acusou o prefeito Bruno Reis de cometer crime. O prefeito, por sua vez, chamou Costa de “vagabundo” e alegou que a saída dos ônibus das garagens sofreu atrasos porque sindicalistas teriam colado adesivos do PT nas janelas dos veículos, o que, segundo ele, configuraria crime.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determina a manutenção do transporte público em condições que garantam o deslocamento dos eleitores. Para o PT, o descumprimento das determinações judiciais pode comprometer o exercício do direito ao voto e exige medidas imediatas da Justiça Eleitoral.

Eleições 2026

Horário de votação é prorrogado após pedidos de extensão de prazo

Decisão acontece devido às dificuldades no transporte registradas por eleitores em algumas localidades do País

25/10/2026 16h00

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Eleitores foram às urnas para votação do 2º turno

Eleitores foram às urnas para votação do 2º turno Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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A votação do segundo turno das eleições foi prorrogada por mais duas horas, neste domingo (25), em todo Brasil. Portanto, os eleitores podem ir às urnas até às 18h em Mato Grosso do Sul. A mudança ocorre após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu pedidos das coligações devido às dificuldades no transporte registradas por eleitores em algumas localidades do País.

No Estado, 2.024.884 pessoas estavam aptas a votar, das quais 640.427 são de Campo Grande. Conforme os boletins divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 38 urnas eletrônicas apresentaram problemas durante a votação. Desse total, 13 precisaram ser substituídas. As demais foram reinicializadas ou passaram por ajustes, como a troca de papel ou bobina.

Os problemas foram registrados em locais de votação de Campo Grande, Camapuã, Nioaque, Ivinhema, Aparecida do Taboado, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Bodoquena, Três Lagoas, Anastácio, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Coxim, Chapadão do Sul, Jardim, Miranda, Dourados, Guia Lopes da Laguna e Glória de Dourados.

Em Chapadão do Sul, uma eleitora relatou dificuldades para utilizar a urna eletrônica. Ao verificar a situação, a equipe constatou que as teclas correspondentes aos números 1 e 3 estavam coladas. O problema não havia sido identificado anteriormente porque a ação ocorreu dentro da cabine de votação. A situação foi registrada em ata, e a urna foi imediatamente substituída.

Como a sala de votação contava com câmeras de segurança, as imagens foram analisadas e permitiram identificar o eleitor suspeito de praticar o ato. A Polícia Civil foi acionada para tomar as providências cabíveis.

A apuração dos votos está prevista para começar às 17h com o resultado entre 20h30 e 21h, no horário de Brasília.

Eleições 2026

Boca de urna e vídeo do voto levam a três ocorrências eleitorais em MS

Casos foram registrados em Bataguassu, Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas

25/10/2026 15h07

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Flagrados foram encaminhados par a PF

Flagrados foram encaminhados par a PF Foto: Paulo Ribas

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Mato Grosso do Sul registrou três ocorrências de crimes eleitorais neste domingo (25), no período da manhã, durante o segundo turno das eleições. Os casos ocorreram em Bataguassu, Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas e envolvem a divulgação de imagens do próprio voto e a distribuição de material de propaganda eleitoral em locais de votação.

Em Nova Alvorada do Sul, um homem de 48 anos foi flagrado distribuindo material de campanha após denúncia anônima. Com ele, foram encontrados 78 panfletos, 17 adesivos e 10 santinhos. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi preso em flagrante e autuado por boca de urna.

Em Três Lagoas, uma mulher trans de 32 anos foi flagrada pela Polícia Civil fazendo boca de urna em um local de votação. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Polícia Federal.

Já em Bataguassu, um homem de 36 anos filmou o próprio voto e publicou as imagens nas redes sociais. O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil identificou o suspeito e realizou diligências para localizá-lo, mas ele não havia sido encontrado até a divulgação das informações.

A filmagem do voto pode comprometer o sigilo da votação, que deve ser preservado na urna eletrônica. A legislação eleitoral também proíbe a propaganda de boca de urna no dia da eleição.

A votação do segundo turno em MS ocorre das 7h às 16h, no horário local.

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