Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Quem criou a PEC da Blindagem? Conheça o autor da proposta

O texto original foi apresentado em 2021 pelo atual ministro do Turismo, Celso Sabino, que na época integrava a bancada do PSDB e hoje é filiado ao União Brasil

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/09/2025 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Quase cinco anos após ser apresentada, a Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2021, chamada de PEC da Blindagem, foi aprovada nesta terça-feira, 16, pela Câmara dos Deputados. O texto original foi apresentado em 2021 pelo atual ministro do Turismo, Celso Sabino, que na época integrava a bancada do PSDB e hoje é filiado ao União Brasil. Outros 185 deputados assinam a proposta.

Na época, a justificativa do texto foi a prisão do então deputado federal Daniel Silveira, por vídeos com ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Silveira foi condenado no ano seguinte pela Corte a oito anos e nove meses de prisão por incitar agressões aos ministros e atentar contra a democracia ao defender o fechamento do Supremo. Em abril de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu indulto a Silveira. O perdão, entretanto, foi derrubado pela Corte no ano seguinte, por entender que crimes contra a democracia não podem ser anistiados.

O texto volta agora a ser discutido também no contexto da tentativa de um perdão a uma condenação por crimes contra a democracia. A PEC foi uma das reivindicações da oposição no momento em que o bloco organizou um motim e ocupou a Mesa Diretora no início de agosto. No entanto, eles mantêm a anistia como pauta "número zero" na lista de prioridades.

No texto original, Sabino afirma que a medida "fortalece" o Estado Democrático de Direito. "Não exercitará em plenitude suas funções, o membro do Poder Legislativo que se ache tolhido pelo temor de quaisquer consequências nefastas advindas de sua atividade parlamentar. E sem um Poder Legislativo independente não há falar em Estado Democrático de Direito", diz trecho do projeto.

A PEC aprovada pelos deputados resgata a "licença prévia", dispositivo que dava à Câmara e ao Senado a possibilidade de barrar a abertura de processo criminal contra um de seus integrantes. O dispositivo estava disposto na Constituição de 1988, e foi posteriormente retirado após a aprovação de uma PEC em 2001.

Antes daquele ano, para poder abrir um processo criminal, o STF precisava pedir à respectiva Casa um pedido de licença para seguir com o caso. Na tarde desta quarta-feira, 17, os deputados resgataram um trecho da PEC suprimido na votação do dia anterior e aprovaram o trecho que diz que o voto para o Congresso autorizar abertura de processo criminal contra parlamentares seja secreto.

Política

Desembargadora do TJMS, Jaceguara Dantas é indicada ao CNJ

Nomeação depende de duas etapas no Senado Federal: sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e votação no Plenário

17/09/2025 17h45

Compartilhar

Foto: Divulgação TJMS

Continue Lendo...

A desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), foi indicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na vaga destinada a desembargador(a) de Tribunal Estadual. A nomeação ainda depende de duas etapas no Senado Federal: sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e votação no Plenário, onde precisará da maioria absoluta dos votos dos senadores.

Mulher negra e de origem indígena, Jaceguara construiu trajetória de destaque na defesa dos direitos humanos e de grupos vulneráveis. No TJMS, preside a 5ª Câmara Cível e integra a 4ª Seção Cível, além de dirigir a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e participar da Comissão Recursal de Heteroidentificação do Poder Judiciário estadual.

A magistrada também tem sólida formação acadêmica e profissional: é Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela PUC-SP, já atuou como advogada, promotora e procuradora de justiça, ingressando no TJMS pelo quinto constitucional destinado ao Ministério Público.

Reconhecida nacionalmente por sua atuação contra o feminicídio, o racismo e em defesa das pessoas com deficiência, Jaceguara acumula prêmios de instituições como o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a Embaixada dos Estados Unidos. Em 2025, conquistou o segundo lugar no Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, com o projeto Monitor de Violência contra a Mulher.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, celebrou a indicação:

"A escolha da desembargadora Jaceguara Dantas para compor o CNJ é motivo de orgulho para o nosso Tribunal e para todo o Estado. Sua trajetória de dedicação à justiça social e à defesa dos direitos humanos a credencia plenamente para este novo desafio, que certamente será marcado por contribuições relevantes ao Poder Judiciário brasileiro", afirmou.

O CNJ é responsável por aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro, com foco no controle e na transparência administrativa, financeira e disciplinar. A participação de Jaceguara reforça o compromisso de Mato Grosso do Sul com a valorização de magistrados que atuam em prol das causas sociais e da eficiência da prestação jurisdicional.

Assine o Correio do Estado

Postura contrária

Espero que Congresso não rasgue Constituição com PEC da Blindagem, diz Simone Tebet

A ministra também elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual chamou de bastião da democracia e da soberania

17/09/2025 16h00

Compartilhar

Foto: Lula Marques / Agência Brasil

Continue Lendo...

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira (17) esperar que o Congresso não rasgue o regimento interno da Casa e a Constituição ao votar a Proposta de Emenda à Constituição da Blindagem, conhecida como PEC da Blindagem, por dificultar investigações e processos de prisão contra parlamentares.

Segundo a ministra, o fato de o Congresso revisar uma decisão que já foi derrubada em plenário, como o voto secreto para a PEC, que foi derrotado na madrugada, é atacar a democracia e abrir um precedente perigoso. Para ela, o argumento poderia ser usado por políticos que perderem as eleições e quiserem questionar o resultado.

A maioria da bancada federal de Mato Grosso do Sul voltou a se posicionar favoravelmente a iniciativa de que blindam deputados de ações judiciais e de investigações criminais, proposta de emenda à Constituição também conhecida como PEC da Blindagem, ou PEC das Prerrogativas, como os deputados federais interessados na matéria gostam de chamar. 

Em Mato Grosso do Sul, os dois deputados do PL, dois do PSDB e um do PP, foram a favor da manobra da Câmara para manter o voto secreto ao analisar a blindagem a um parlamentar. Os dois deputados do PT e um do PSDB foram contra tal blindagem. 

Votaram a favor do voto secreto para “blindar” um deputado investigado ou com ordem de prisão:

  • Beto Pereira (PSDB)
  • Dagoberto Nogueira (PSDB)
  • Luiz Ovando (PP)
  • Marcos Pollon (PL) 
  • Rodolfo Nogueira (PL)
  • Contra: 
  • Camila Jara (PT)
  • Vander Loubet (PT)
  • Geraldo Resende (PSDB)

"O voto secreto foi derrotado legitimamente pelos parlamentares que estão contra essa PEC. Revisitar essa questão não só é inconstitucional, mas coloca em risco a democracia como nós conhecemos", disse.

A ministra também elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual chamou de bastião da democracia e da soberania. "Não existe meia-verdade como não existe meia democracia como não existe meia soberania, ou você tem um povo soberano, o governo é do Brasil e não de nenhum outro País".

Tebet participou nesta quarta-feira de um seminário sobre risco fiscal judiciário organizado pelos ministérios da Fazenda e Planejamento e pela Advocacia-Geral da União (AGU). Sobre o tema, ela afirmou que a revisão da judicialização fiscal é quase uma reforma administrativa e que o governo mostrará o impacto da crescente judicialização nas contas públicas.

A PEC aprovada na noite desta terça-feira, 16, resgata a “licença prévia”, dispositivo que dava à Câmara e ao Senado Federal a possibilidade de barrar a abertura de processo criminal contra um de seus integrantes. O dispositivo estava disposto na Constituição de 1988, e foi posteriormente retirado após a aprovação de uma PEC em 2001.

Antes daquele ano, para poder abrir um processo criminal, o STF precisava pedir à respectiva Casa um pedido de licença para seguir com o caso. O Estadão mostrou em agosto que Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001. Nenhum pedido avançou.

Colaborou Eduardo Miranda*

Com informações de Estadão Conteúdo

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 9 horas

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 6 horas

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

3

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 4 horas

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

4

Juiz que invalidou multas de trânsito na Capital manda investigar a Agetran
CAMPO GRANDE

/ 14 horas

Juiz que invalidou multas de trânsito na Capital manda investigar a Agetran

5

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 09/09/2025

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos