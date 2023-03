Rafael Tavares vai recorrer à Justiça para garantir vaga na CCJR da Assembleia Legislativa

ELEIÇÕES 2024

Levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado indica que atual prefeita obteve 42,54% das intenções de voto no 1º cenário e 42,35% no 2º

A pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e pelo Correio do Estado, no período de 1º a 4 de fevereiro deste ano, junto a moradores do município de Jardim com 16 anos ou mais, revelou que, se as eleições municipais fossem hoje, a atual prefeita Clediane Areco Matzenbacher (PP) seria reeleita, com 42,54% da preferência dos entrevistados no primeiro cenário e com 42,35% no segundo cenário.



No primeiro cenário, Clediane Matzenbacher (PP) obteve 42,54% da preferência dos entrevistados, enquanto o 2º colocado, o ex-prefeito Guilherme Monteiro (PSDB), ficou com 28,43%.

Já o 3º lugar foi para o também ex-prefeito Dr. Erney Barbosa (PTB), que conseguiu 6,36%, seguido pelo atual vice-prefeito Geraldo Alencar (MDB), que teve 6,16%.

Uma parcela de 5,96% não votaria em nenhum deles, e 10,54% não sabiam ou não quiseram responder.



Já no segundo cenário, quando sai da disputa o ex-prefeito Dr. Erney Barbosa, a atual prefeita de Jardim alcançou 42,35%, enquanto o ex-prefeito Guilherme Monteiro conquistou 27,63%.

O 3º lugar ficou para a vereadora Jakeline Ayala (PSD), que é esposa do Dr. Erney Barbosa, obtendo 8,75%, e a 4º colocação foi para o vice-prefeito, que teve 6,16%.

Uma parcela de 3,18% não votaria em nenhum deles, e 11,93% não sabiam ou não quiseram responder.



O IPR/Correio do Estado ainda levantou a rejeição dos possíveis candidatos e, nesse quesito, o campeão foi o ex-prefeito Dr. Erney Barbosa, marido da vereadora Jakeline Ayala, com 27,44%, seguido pela prefeita Clediane Matzenbacher, com 16,10%, pelo ex-prefeito Guilherme Monteiro, com 6,16%, e por Jakeline Ayala, com 3,18%.

20,28% não rejeitam ninguém, 2,39% rejeitam todos e 13,32% não sabiam ou não quiseram responder.

O método utilizado na pesquisa é a amostragem por conglomerados e aleatória simples.

A margem de erro considerada é de 4,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Para tanto, foram entrevistadas 503 pessoas.



Ainda de acordo com a pesquisa IPR/Correio do Estado, a administração da atual prefeita de Jardim é aprovada por 70,58% dos entrevistados.

Além disso, conforme o levantamento, 22,27% desaprovam a gestão de Clediane Matzenbacher, enquanto 7,16% não sabiam ou não quiseram responder.



Na comparação da administração da atual prefeita com a do ex-prefeito Guilherme Monteiro, para 43,14% dos entrevistados a de Clediane Matzenbacher está melhor, enquanto para 28,23% está pior, e 28,63% não sabiam ou não quiseram responder.



ANÁLISE



Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, a prefeita Clediane Matzenbacher está com uma boa avaliação, com 70,58% de aprovação, um índice alto.

“De cada 10 moradores de Jardim, sete aprovam a administração dela, um índice muito satisfatório”, declarou.



Ele explicou que isso se comprovou também na intenção de voto no primeiro cenário, no qual Clediane Matzenbacher obteve 42,54% da preferência dos entrevistados, bem acima do 2º colocado, que é o ex-prefeito Guilherme Monteiro.



“Ou seja, no tempo em que ela está na administração, comparando com a gestão do Guilherme, a população está considerando melhor a [administração] dela”, pontuou.



Aruaque Barbosa ressaltou que o porcentual da prefeita Clediane Matzenbacher é bem favorável e, tirando o ex-prefeito, os outros possíveis candidatos estão muito distantes para disputar diretamente com ela.



“Quando tira o Dr. Erney Barbosa e coloca a esposa dele, a vereadora Jakeline Ayala, quase não tem alteração. Hoje, a disputa seria concentrada entre Clediane e Guilherme, tendo a atual prefeita uma boa vantagem em relação a ele”, avaliou.



O diretor do IPR reforçou que a pesquisa é um retrato do momento, e que não dá para afirmar que esses números vão permanecer até a eleição do próximo ano.

“Se os números vão permanecer, piorar ou melhorar, vai depender da gestão da prefeita de agora em diante, bem como do desempenho dos prováveis adversários”, finalizou.