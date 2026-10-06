Azambuja teve apenas 10 mil votos a menos que Riedel

Reinaldo Azambuja é recordista de votos para senador em Mato Grosso do Sul - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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Reinaldo Azambuja (PL), eleito senador por Mato Grosso do Sul, teve quase a mesma quantidade de votos que o governador Eduardo Riedel (PP) nas Eleições Gerais de 2026. Enquanto o progressista teve 914.322 votos, Azambuja teve 903.554. São 10.768 de diferença entre os alidos, o que representa apenas 1,17% de diferença.

Este cenário demonstra que os aliados tiveram votos casados em grande parte do eleitorado no Estado. Enquanto Riedel foi eleito governador de Mato Grosso do Sul com 67,07%, Azambuja teve 34,64% dos votos para ser escolhido como senador. Além disso, se tornou o recordista de votos como senador no Estado, superando Tereza Cristina, que teve 829.149 votos em 2022.

Outro ponto a ser observado é que Reinaldo Azambuja teve mais votos como senador do que governador, nos dois mandatos e, inclusive, nos quatro turnos que disputou.

No 1º turno de 2014, quando foi eleito pela primeira vez, o parlamentar teve 516.744 votos, o que representou 39,09% dos válidos. No 2º turno, Azambuja recebeu 741.516 votos e venceu a disputa contra Delcídio do Amaral, com 55,34% dos votos válidos.

Em 2018, quando se reelegeu, Reinaldo Azambuja teve 576.993 votos (44,61%) no 1º turno e 677.310 votos (52,35%) no 2º turno, vencendo a eleição contra o juiz Odilon.

A força da direita em Mato Grosso do Sul também foi demonstrada com a eleição de Capitão Contar (PL) como senador. Aliado de Riedel e Azambuja em toda a campanha, o ex-deputado estadual teve 856.045 votos (32,82%) e também superou a marca de Tereza Cristina em 2022.

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