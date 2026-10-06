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Política

DIFERENÇA MÍNIMA

Azambuja teve apenas 10 mil votos a menos que Riedel

A diferença do candidato eleito ao Senado Federal para o governador de MS foi de 1,17% de votos válidos

João Pedro Flores

06/10/2026 - 09h00
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Reinaldo Azambuja (PL), eleito senador por Mato Grosso do Sul, teve quase a mesma quantidade de votos que o governador Eduardo Riedel (PP) nas Eleições Gerais de 2026. Enquanto o progressista teve 914.322 votos, Azambuja teve 903.554. São 10.768 de diferença entre os alidos, o que representa apenas 1,17% de diferença.

Este cenário demonstra que os aliados tiveram votos casados em grande parte do eleitorado no Estado. Enquanto Riedel foi eleito governador de Mato Grosso do Sul com 67,07%, Azambuja teve 34,64% dos votos para ser escolhido como senador. Além disso, se tornou o recordista de votos como senador no Estado, superando Tereza Cristina, que teve 829.149 votos em 2022.

Outro ponto a ser observado é que Reinaldo Azambuja teve mais votos como senador do que governador, nos dois mandatos e, inclusive, nos quatro turnos que disputou.

No 1º turno de 2014, quando foi eleito pela primeira vez, o parlamentar teve 516.744 votos, o que representou 39,09% dos válidos. No 2º turno, Azambuja recebeu 741.516 votos e venceu a disputa contra Delcídio do Amaral, com 55,34% dos votos válidos.

Em 2018, quando se reelegeu, Reinaldo Azambuja teve 576.993 votos (44,61%) no 1º turno e 677.310 votos (52,35%) no 2º turno, vencendo a eleição contra o juiz Odilon.

A força da direita em Mato Grosso do Sul também foi demonstrada com a eleição de Capitão Contar (PL) como senador. Aliado de Riedel e Azambuja em toda a campanha, o ex-deputado estadual teve 856.045 votos (32,82%) e também superou a marca de Tereza Cristina em 2022.

Votação para Senado em MS

  1. Reinaldo Azambuja (PL) - 903.554 votos (34,64%)
  2. Capitão Contar (PL) - 856.045 votos (32,82%)
  3. Vander Loubet (PT) - 361.920 votos (13,88%)
  4. Soraya (PSB) - 340.788 votos (13,07%)
  5. Roberto Oshiro (NOVO) - 103.184 votos (3,96%)
  6. Beto Do Movimento (PSOL) - 18.028 votos (0,69%)
  7. Valter Da Comagran (PRD) - 16.396 votos (0,63%)
  8. Luiz Lemes (DC) - 4.947 votos (0,19%)
  9. Valderi Garcia (PCO) - 3.197 votos (0,12%)

Política

Polícia Federal apreende R$ 2,8 milhões no primeiro turno das eleições

Foram registradas ocorrências em 23 estados e no DF

05/10/2026 23h00

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Divulgação

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A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 2,8 milhões durante o primeiro turno das eleições, realizado nesse domingo (4). Do total, R$ 520 mil foram em espécie. O restante foi em forma de bens. A PF atuou na prevenção e repressão de crimes eleitorais.

Até as 23h59 do domingo foram instaurados 49 inquéritos policiais e lavrados 100 termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para apurar a prática desse tipo de crime. Durante todo o dia, 204 pessoas foram conduzidas a delegacias.

Os principais crimes registrados ontem foram compra de votos e propaganda eleitoral irregular.

Foram registradas ocorrências no Distrito Federal e em 23 estados: Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Santa Catarina, Piauí, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Durante todo o ano de 2026, foram abertos 1.342 inquéritos para investigar crimes eleitorais. A maior parte foi no Rio de Janeiro (156), seguido do Maranhão (135), Ceará (120) e de São Paulo (98).

A PF disponibiliza um link para acompanhar quantas investigações de crime eleitoral estão em andamento no país.

Eleições 2026

Agora é segundo turno, ao lado de Flávio Bolsonaro, diz Tereza Cristina

A senadora e ex-ministra da Agricultura destacou o desempenho do candidato em Mato Grosso do Sul

05/10/2026 22h00

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Tereza Cristina e Flávio Bolsonaro

Tereza Cristina e Flávio Bolsonaro Foto: Divulgação

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A senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS) convocou apoiadores para a disputa de segundo turno ao lado do candidato à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) Em publicação na rede social X nesta segunda-feira, 5, a parlamentar destacou o desempenho do candidato em Mato Grosso do Sul.

"Obrigada, Mato Grosso do Sul, por mostrar a força da direita! O presidenciável Flávio Bolsonaro obteve quase 60% dos votos do nosso Estado", escreveu a senadora. "Agora é segundo turno, ao lado do Flávio Bolsonaro."

Ainda na publicação, Tereza Cristina afirmou que o resultado das urnas impôs ao Senado Federal a tarefa de pautar o controle de órgãos judiciais. "As urnas deram um recado claro: o Senado Federal precisa discutir os mecanismos de fiscalização e controle do Poder Judiciário.

Todos nós, políticos, devemos ser avaliados pela sociedade brasileira - e fomos ontem, pelo voto", disse a senadora. "Nenhuma autoridade está acima da lei. Esse é um debate necessário, maduro e que o Senado não pode mais adiar", declarou.

No âmbito regional, a ex-ministra comemorou o resultado do pleito em seu Estado natal, agradecendo ao eleitorado sul-mato-grossense pela renovação do mandato do governador Eduardo Riedel (PP) e pela eleição dos senadores eleitos Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL). "Quero agradecer a todos que renovaram ontem o mandato do nosso competente governador Eduardo Riedel, e aos que confiaram em Reinaldo Azambuja e no Capitão Contar", afirmou.

Tereza Cristina concluiu a mensagem afirmando estar "muito animada" e prometeu seguir mobilizada para a etapa decisiva da eleição presidencial.

 

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