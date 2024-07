Reinaldo Azambuja reage e diz que lista do Tribunal de Contas "não vale Nada"

Na convenção do PSDB, que confirmou a candidatura do deputado federal Beto Pereira à prefeitura de Campo Grande, o ex-governador Reinaldo Azambuja, maior cacique tucano em Mato Grosso do Sul, afirmou que o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Jerson Domingos, “politizou a lista” dos políticos que tiveram as contas reprovadas nos últimos anos.

Ao comentar sobre a lista dos políticos com condenação pela corte, uma condenação colegiada e passível de inelegibilidade por causa da Lei da Ficha Suja, Reinaldo Azambuja declarou que a lista publicada por Jerson Domingos “não vale nada”.

“Se ele (Beto Pereira) terminou o mandato (como prefeito de Terenos) em 2012 e nunca apareceu na lista, porque apareceu agora? Politicagem”, disse Azambuja, que ainda mencionou as eleições de 2014, em que Beto Pereira foi eleito deputado estadual, e 2018 e 2022, em que ele foi eleito deputado federal, sem ser incluído na lista dos “ficha-suja.”

“Essa lista não vale nada e não vai se sustentar na Justiça, porque a Justiça de Mato Grosso do Sul é justa e vai colocar isso no seu devido lugar”, afirmou Reinaldo.

O ex-governador, em tom de desabafo, disse que falava em nome de 200 gestores públicos que aparecem na mesma lista. Azambuja procurou ainda tranquilizar os 240 candidatos a vereador e afirmou que até o dia 14 de agosto irá registrar a candidatura de Beto Pereira e de seu vice (provavelmente alguém do PL). “E nós vamos entrar em campo para jogar o jogo. Se quiserem ganhar eleição (de nós), vai ser no voto, não no tapetão.”

Reinaldo Azambuja ainda afirmou, ao exaltar o ex-governador e ex-prefeito André Puccinelli (MDB), que também integra o arco de alianças, e deputados federais tucanos, como Geraldo Rezende e Dagoberto Nogueira, que há muito dinheiro disponível no Congresso para trazer emendas para Campo Grande.

“Agora, precisa ter um gestor que recupere as finanças da Capital, que não tem uma certidão negativa, não faz convênio, uma Capital que está com a capacidade de pagamento com a letra C, não faz investimento. Essa é a reflexão que precisamos fazer com vocês”, afirmou Azambuja.

CANDIDATO

Já Beto Pereira agradeceu a homologação, por unanimidade, do seu nome como candidato a prefeito de Campo Grande e dos demais candidatos a vereadores, ressaltando o papel das militâncias do PSDB, do PSB, PSD, do Podemos, do Republicanos, do MDB, do Cidadania e do Solidariedade. Ele também fez uma referência especial ao ex-governador André Puccinelli (MDB).

“Esse grande prefeito que Campo Grande teve. Talvez, quiçá, o maior prefeito que Campo Grande já teve, que é o Dr. André. Eu quero copiar várias virtudes suas, quero esquecer os defeitos, mas as virtudes de ser um prefeito presente, trabalhador, corajoso, audacioso e que foi, com certeza, um divisor de águas na nossa Capital”, lembrou.

Beto Pereira ainda enalteceu o ex-governador Reinaldo Azambuja, como alguém que lhe inspira. “Alguém que quando governou este Estado criou um modelo de responsabilidade, criou e enfrentou reformas importantes que em determinados momentos pessoalmente me prejudicaram, mas que ele entendia serem necessárias para que Mato Grosso do Sul vivesse o momento que está vivendo hoje”, discursou.

Para concluir, o candidato a prefeito disse que determinados grupos querem continuar à frente da administração municipal por interesses.

“Eles têm uma preocupação muito grande de a gente entrar lá, de a gente abrir a caixa preta e tirar de dentro a folha secreta, os planos de trabalho, todas aquelas malandragens que nós estamos acostumados a ver e que nós precisamos abrir. Tem gente que morre de medo disso e têm outros que estão escorados em outra candidatura para tentar voltar à cena do crime e fazer tudo de novo as barbaridades que foram feitas anteriormente”, afirmou.

Ele reforçou que não tinha dúvida alguma de que todas as infâmias e as inverdades que estão construindo contra ele são para tentar, de alguma forma, tirá-lo da disputa. “Não vão me tirar na mão grande. O governador Reinaldo disse uma coisa, que só tem um jeito de a gente aceitar a derrota, que seria a da urna. Eu só vou divergir de uma coisa, se quiser ganhar da gente, vai ser na urna, mas na urna ninguém vai ganhar da gente! Ninguém”, finalizou.

Saiba

No evento, Reinaldo Azambuja e Beto Pereira apareceram de camisa amarela. O ex-governador disse que foi uma coincidência, entretanto, a cor é a preferida dos bolsonaristas. Azambuja foi quem costurou a aliança com o PL de Jair Bolsonaro.