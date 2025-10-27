Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Relator de CPMI quer intimar dois parlamentares envolvidos em caso do INSS

Nome de Pettersen foi mencionado pelo depoente da sessão da CPI desta segunda-feira, 27

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/10/2025 - 21h00
O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), disse que quer ouvir o depoimento do deputado Euclydes Pettersen (PSD-MG) e do senador Weverton Rocha (PDT-MA) Gaspar disse esperar que os dois não sejam "blindados".

"Espero que não haja nenhuma blindagem. Esses esclarecimentos são bons para o deputado e para o senador", afirmou. Os dois congressistas ainda não se manifestaram.

Conforme revelou o Estadão, Weverton mantém como administrador de uma de suas empresas o empresário Rodrigo Martins Correa, que também figura como sócio da Voga, firma que fazia a contabilidade dos negócios do "Careca do INSS", inclusive das offshores.

Já Euclydes Pettersen vendeu um avião a uma ONG que serve como braço da Conafer, uma das entidades que procedeu descontos ilegais em aposentadorias e pensões. "Eu fiquei sem entender como essa aeronave foi negociada", afirmou o relator.

O nome de Pettersen foi mencionado pelo depoente da sessão da CPI desta segunda-feira, 27. O ex-diretor de governança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alexandre Guimarães afirmou que conseguiu entrar no INSS após apresentar currículos para Pettersen e para o ex-deputado André Moura - ambos à época no PSC. Guimarães negou que os conhecia previamente.

Até o momento foi protocolado apenas um requerimento de convocação contra Weverton Rocha. O documento, submetido pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), menciona que Weverton já recebeu o Careca do INSS em seu gabinete.

É OFICIAL

Walter Carneiro é o novo chefe da Casa Civil em Mato Grosso do Sul

A nomeação do novo secretário de estado da Casa Civil foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (27), logo após a exoneração do antigo titular, Eduardo Rocha

27/10/2025 11h30

Walter Carneiro, novo titular da Casa Civil

Walter Carneiro, novo titular da Casa Civil Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Foi publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul (DOE-MS), a nomeação de Walter Carneiro Júnior como o novo secretário de estado da Casa Civil, ocupando o lugar de Eduardo Rocha, que estava no cargo desde 2023, e agora, entrega a função para se dedicar a campanha eleitoral para deputado estadual em 2026.

A mudança em uma das secretarias mais importantes do governo já era prevista, tendo em vista que na última quinta-feira (23), durante uma reunião realizada na Governadoria, o vice-governador e secretário de Governo e Gestão Estratégica, José Carlos Barbosa (Barbosinha), já tinha confirmado a saída de Rocha, que segundo ele, foi uma decisão pessoal, sabendo que, o prazo máximo para a entrega de cargo para os que pretendem concorrer nas próximas eleições é até março de 2026.

"Essa é uma secretaria extremamente complexa, onde a candidatura se confunde, às vezes, com a função do secretário. Eduardo decidiu deixar essa missão para poder cuidar da candidatura dele", explicou.

Ao anunciar sua saída, Eduardo Rocha afirmou que a decisão foi tomada para evitar a mistura entre o trabalho técnico da Casa Civil e a campanha eleitoral. "Eu sempre fui político, tive três mandatos de deputado estadual, sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes para não misturar a política eleitoral com a política de governo", explicou.

Rocha destacou que participou de "três anos de política de governo sem nenhum problema" e que agora pretende se dedicar à campanha. Momentaneamente, ele permanece no MDB e disputará as eleições "pelo partido que o Riedel indicar".

Outros nomes

Além de Walter Carneiro, Barbosinha acrescentou que outros nomes poderão ser definidos até março, já que há a possibilidade de novas candidaturas, como as de Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Marcelo Miranda, líder da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

"O governo vai dialogar até o final do ano. Pode ser que aconteça até o final do ano, como pode acontecer até março. Não existe uma data estabelecida. Pode ser novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro", disse Barbosinha.

Walter Carneiro

O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, é primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, tendo obtido 39.860 votos nas eleições de 2022. No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil, e anteriormente atuou como diretor-presidente da Sanesul durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Carneiro é filho do ex-deputado estadual Walter Carneiro, e tem trajetória ligada à política desde cedo. Segundo Barbosinha, "nasceu em berço político". A expressiva votação obtida em 2022 o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP em 2026, fator que pode ter sido ponderado pelo governador Eduardo Riedel ao escolhê-lo para o comando da Casa Civil.

Ao comentar sua nova função, Walter Carneiro afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho conduzido por Rocha, reforçando a relação institucional com os municípios e o Legislativo.

"Eduardo estreitou muito o relacionamento com prefeitos e vereadores. A Casa Civil é uma secretaria eminentemente política, que procura trazer para perto as demandas e construir boa relação com as demais secretarias, fortalecendo o projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios", disse.

ELEIÇÕES 2026

Fracasso de CPI inviabiliza candidaturas de Lívio, Ana Portela, Maicon e Coringa

Os quatro vereadores apostavam no sucesso dos trabalhos da comissão para entrarem na Assembleia Legislativa

27/10/2025 08h20

Os vereadores Junior Coringa, Ana Portela, Maicon Nogueira e Dr. Lívio integraram a CPI do Ônibus

Os vereadores Junior Coringa, Ana Portela, Maicon Nogueira e Dr. Lívio integraram a CPI do Ônibus Montagem

Se antes era uma garantia de retorno político nas eleições de 2026, agora virou uma verdadeira âncora para qualquer tipo de pretensão dos seus integrantes no pleito do próximo ano em Mato Grosso do Sul.

Essa é melhor definição para Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pela Câmara Municipal de Campo Grande para investigar a qualidade do transporte coletivo urbano prestado pelo Consórcio Guaicurus no Município com a anuência da Prefeitura Municipal.

Instaurada no dia 20 de março e encerrada no último dia 12 de setembro deste ano, ou seja, após quase seis meses de trabalhos, a CPI do Ônibus, como ficou conhecida, não surtiu nenhum efeito prático, tanto para os passageiros, quanto para a prefeitura e consórcio.

O resultado frustrante acabou por, praticamente, “sepultar” o desejo de quatro dos cinco integrantes da CPI do Ônibus de concorrem com grandes chances de vitória na corrida pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Os vereadores Dr. Lívio (União Brasil), que foi o presidente da comissão, Ana Portela (PL), que foi a relatora, e Maicon Nogueira (PP) e Junior Coringa (MDB), que foram componentes da CPI, terão de repassar o projeto de serem pré-candidatos nas eleições de 2026.

O Correio do Estado apurou que, pelo menos, dois deles já teriam desistido do sonho e vão trabalhar para tentar a reeleição aos respectivos cargos em 2028, enquanto outros dois ainda não se deram por vencidos e devem tentar, mesmo com chances quase zero, o pleito do próximo ano, porém, sem o otimismo de quando a comissão foi iniciada.

Se os desgastes para as imagens públicas dos quatro vereadores com a CPI do Ônibus já foram ruins quando da entrega do relatório final no último dia 12 de setembro, com a paralisação dos motoristas do transporte coletivo urbano na semana passada e todo o imbróglio que isso gerou, os nomes dos integrantes ficaram ainda mais chamuscados.

A reportagem apurou que as respectivas cúpulas dos quatro partidos aos quais os referidos parlamentares estão filiados não querem nem saber das pretensões políticas deles para as eleições que se avizinham no Estado.

Já é dado como certo que os dois que devem pagar para ver e, mesmo depois de a CPI terminar em pizza, vão colocar os respectivos nomes à disposição dos partidos para serem candidatos a deputados estaduais em 2026, enfrentarão uma grande rejeição interna e a chance de terem os pedidos aprovados também é quase zero.

ENROLAÇÃO

Conforme o Correio do Estado já divulgou, após ter sido apresentado à população, o relatório final foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

De acordo com os protocolos de envio, a Câmara Municipal demorou 18 dias até encaminhar o documento aos órgãos, visto que data do dia 1º de outubro, sendo que à reportagem o TCE-MS informou que não recebeu o relatório final da CPI, enquanto o MPMS comunicou que o recebeu o documento, porém, ainda não decidiu sobre os pedidos de indiciamentos.

“Em relação ao relatório da CPI do Transporte Coletivo, o material foi encaminhado à 25ª e à 43ª Promotorias de Justiça de Campo Grande, que estão analisando o conteúdo”, disse o MPMS em nota, enquanto o MPT respondeu que desde o dia 12 de junho abriu uma investigação sobre relatos feitos por ex-funcionários a respeito do Consórcio Guaicurus durante oitivas da CPI do Ônibus.

“Com base na compilação dos fatos relatados pelas testemunhas, mencionados tanto em ofício da Câmara Municipal, bem como nas publicações da imprensa, o MPT entendeu que havia necessidade de aprofundar as investigações e, desta forma, no dia 23 de junho, converteu a notícia de fato em um procedimento preparatório”, disse em nota.

“No dia 16 de outubro, foi juntado aos autos do procedimento o relatório final da CPI do Transporte Público, remetido ao MPT pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto (PSDB), o Papy. Diante desse novo elemento, o MPT está analisando o conteúdo do documento para identificar se existem eventuais irregularidades não contempladas no escopo atual da investigação, para, eventualmente, incluí-las no procedimento e, então, definir os próximos encaminhamentos. Seguimos à disposição”, completou.

O QUE O RELATÓRIO DIZ?

Ao todo, o documento conta com cerca de 200 páginas, com constatações, apontamentos e indiciamentos, do qual cada vereador tirou suas conclusões e encaminhou as sugestões individuais para o documento final. Integraram a comissão os parlamentares Dr. Lívio (União Brasil), Ana Portela (PL), Júnior Coringa (MDB), Maicon Nogueira (PP) e Luiza Ribeiro (PT).

Entre os apontamentos feitos por eles, a comissão pediu para que o Consórcio Guaicurus esclareça a venda de um imóvel da Viação Cidade Morena, justifique a movimentação financeira de R$ 32 milhões entre a Viação Cidade dos Ipês – que não integra o consórcio – e explique as despesas de manutenção com percentual de 84% e das despesas não operacionais, que saltaram de R$ 250 mil para R$ 11 milhões em 2021.

Além desses três tópicos, a CPI também solicitou o encaminhamento dos dados financeiros, contábeis e operacionais para fiscalização. Também, foi sugerida a substituição imediata de 197 ônibus que já estariam com idade útil de cinco anos vencida e a realização de uma revisão tarifária “justa e favorável à população”, diante da ausência de uma retificação ordinária de 2019, prevista para acontecer a cada sete anos.

Isso posto, foi constatado, de acordo com o relatório, que o Município de Campo Grande tem negligenciado a fiscalização do transporte público, “deixando de investir em infraestrutura, modernizar a legislação e realizar concursos para reforçar as equipes da Agereg [Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos] e Agetran [Agência Municipal de Transporte e Trânsito]”, as principais envolvidas no caso do Consórcio Guaicurus.

O documento também sugere o indiciamento de Odilon de Oliveira Júnior e Vinicius Leite Campos, ambos ex-diretores da Agereg, de Janine de Lima Bruno e Luís Carlos Alencar Filho, ex-diretores da Agetran, e de diretores do Consórcio Guaicurus.

*SAIBA

A CPI do Ônibus foi instaurada no dia 20 de março deste ano, conforme Ato da Presidência. Três eixos principais nortearam a comissão: a utilização de frota com idade média e máxima dentro dos limites contratuais e o estado de conservação dos veículos, nos últimos cinco anos; o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, à luz dos subsídios públicos concedidos; e a efetividade da fiscalização exercida pela Prefeitura Municipal, pela Agereg e pela Agetran, especialmente após a assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, em novembro de 2020. Os trabalhos contemplaram análise documental, inspeções técnicas, requerimentos aos órgãos competentes e oitivas.

(Colaborou Felipe Machado)

