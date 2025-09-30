Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/09/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Continue lendo...

O relator do projeto de lei sobre a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), resiste à pressão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse, nesta terça-feira, 30, que segue defendendo que o projeto se limite a uma redução de penas.

"Continuo defendendo a minha ideia de apresentar o relatório nessas condições (de redução de penas)", disse Paulinho, após reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e com o líder do partido na Câmara, Sóstentes Cavalcante (RJ).

No encontro, as lideranças do PL mantiveram a posição de que a anistia "ampla, geral e irrestrita" - ainda que esse termo esteja vetado entre correligionários.

"Vamos continuar insistindo que a redução de penas não resolve o problema. Pessoas já cumpriram um sexto da pena. O que cabe é anistia, mas jamais nos fecharemos ao diálogo", disse Sóstenes.

Paulinho tem agenda intensa com parlamentares do PL. Ele se reuniu com a bancada na semana passada e chegou a ser hostilizado, almoçou com Sóstenes em outra oportunidade e, nesta quarta-feira, 1º., se reunirá com familiares dos presos acusados de terem participado dos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Ainda nesta terça-feira, Paulinho da Força continua a andança pela Câmara para conversar com bancadas de outros partidos. Ele ainda tem reunião com deputados do PSD e do PCdoB.

Paulinho da Força prevê que deverá apresentar o relatório após se reunir com os partidos e após diálogo com o Senado, depois da crise causada entre as duas Casas em razão da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.

Segundo o deputado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deverá se reunir ainda nesta terça-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

União com Zé Dirceu

Depois de mais um encontro com lideranças do PL, o relator da anistia também disse, nesta terça-feira, 30, que pretende se reunir com o ex-ministro petista José Dirceu.

"Tenho relação com Zé desde 1980, sempre fui amigo dele e quero ouvir ele um pouco", disse Paulinho.
 

Política

Ex-secretário da Juventude é condenado por nepotismo em Campo Grande

Investigações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul concluíram que ele contratou a enteada, que recebia o salário dos cofres públicos, sem jamais ter comparecido ao trabalho

30/09/2025 17h05

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 30ª Promotoria de Justiça, condenou o ex-secretário municipal da Juventude de Campo Grande, Wilton Edgar de Sá e Silva Acosta, por nepotismo e improbidade administrativa.

Segundo o MPMS, enquanto esteve à frente da pasta, houve irregularidades na contratação de servidores terceirizados, realizadas por meio de convênios com a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária (SSCH) e a Organização Mundial pela Educação Pré-Escolar (Omep).

Ainda de acordo com a 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, a enteada do ex-secretário foi contratada para trabalhar na Secretaria Municipal da Juventude (Semju), recebendo salário público enquanto cursava faculdade em período integral na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), localizada a mais de 200 km da capital.

O juiz Ariovaldo Nantes Corrêa destacou que a contratação foi viabilizada diretamente pelo padrasto, configurando nepotismo e violação aos princípios da administração pública.

A investigação do MPMS constatou que, em 2017, durante a administração do então prefeito Alcides Bernal, o ex-secretário autorizou a contratação de outras 21 pessoas.

Algumas sequer desempenhavam atividades compatíveis com os cargos, e parte dos contratados trabalhou na campanha eleitoral de Wilton Edgar, na disputa para vereador em 2016, o que foi confirmado em depoimentos ouvidos pela promotoria.

Apesar de outras contratações terem sido alvo de investigação, a Justiça reconheceu como irregularidade apenas a da enteada.

Entre as penalidades aplicadas estão a suspensão dos direitos políticos do ex-secretário por quatro anos e multa proporcional ao dano causado, com pagamento de R$ 25 mil por danos morais coletivos a cada réu (o ex-secretário e a enteada).

A enteada foi condenada por enriquecimento ilícito e também terá que devolver os valores recebidos, por ter sido contratada sem ter comparecido ao trabalho, lesando os cofres públicos.

Os montantes exatos serão apurados na fase de cumprimento de sentença. O juiz apontou que os dois agiram com interesse de usar dinheiro público em benefício próprio, mesmo sem prestar qualquer serviço ao município.

“A atuação do Ministério Público busca preservar a integridade da administração pública e garantir que os recursos públicos sejam destinados ao interesse coletivo. A responsabilização dos envolvidos reafirma nosso compromisso com a legalidade e com o combate ao desvio de finalidade na gestão pública”, afirmou o promotor de Justiça responsável pelo caso, George Zarour Cezar.

As partes ainda podem recorrer.

Assine o Correio do Estado

PLANEJAMENTO

Prefeita Adriane reúne secretariado para definir novas metas da administração

Em um encontro de mais de três horas, a chefe do Executivo municipal ainda fez um monitoramento dos contratos

30/09/2025 15h41

Compartilhar
Ao lado da vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), tratou sobre o planejamento estratégica para o município

Ao lado da vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), tratou sobre o planejamento estratégica para o município Divulgação

Continue Lendo...

Na manhã desta terça-feira (30), na Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico (Seppe), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e a vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante) reuniram-se, por mais de três horas, com os secretários municipais para tratar do planejamento de novas meta para a administração municipal, bem como fazer o monitoramento dos contratos já assinados.

“Nessa reunião técnica, tratamos do planejamento estratégico em andamento na nossa Capital com foco no desenvolvimento do município. A intenção sempre é buscar o melhor para Campo Grande e, nesse sentido, vamos trabalhar incansavelmente até o fim do meu mandato em 2030”, assegurou Adriane Lopes.

A chefe do Executivo completou que as equipes de todas as secretarias municipais estão empenhadas em garantir o cumprimento dos planos estratégicos individuais de cada pasta. “Cada secretaria deve cumprir seu plano estratégico, que está alinhado com o plano de gestão e o contrato de gestão previamente assinado no início deste ano”, recordou.

Adriane Lopes reforçou que a população de Campo Grande pode esperar grandes novidades para o mês de dezembro deste ano. “Até lá, o compromisso é manter um intenso trabalho, dedicação e compromisso com a cidade e seus habitantes”, assegurou a gestor pública.

Ao lado da vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), tratou sobre o planejamento estratégica para o município

Participaram da reunião representantes da Agetec, Agetran, Emha, Planurb, SAS, Sefaz, Semades, Semadi, Semed, Seppe, Sesau, Sesdes e Sisep. Durante o encontro, foram apresentados relatórios parciais sobre o desempenho das pastas e os avanços alcançados até o momento.

A secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Catiana Sabadin, ressaltou que o monitoramento dá consistência ao planejamento, garantindo que ele não fique apenas no papel, mas seja uma ferramenta de transformação real.

“A reunião foi essencial para acompanhar e controlar a execução das estratégias. Esse processo evita desperdícios, garante o alinhamento intersetorial e fortalece a confiança da população, que percebe uma gestão integrada, transparente e comprometida com resultados concretos. É uma visão holística que dá consistência e credibilidade ao planejamento da Prefeitura”, destacou.

Ainda segundo Catiana, a iniciativa não é apenas uma tarefa administrativa, mas sim uma forma de transformar a cidade em um espaço mais dinâmico, justo e preparado para o futuro. “O encontro reflete a maturidade da gestão que planeja, acompanha e entrega resultados é a prova de que Campo Grande está no rumo certo: crescendo com eficiência, transparência e credibilidade junto à sua população”, finalizou.

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 1 dia

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil
Varejo de luxo

/ 1 dia

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3499, segunda-feira (29/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3499, segunda-feira (29/09): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1122, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1122, terça-feira (30/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 23 horas

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica