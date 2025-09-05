Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Riedel diz que se Bolsonaro for absolvido, não "precisa de anistia"

Governador de MS defende rever julgamentos para corrigir excessos do 8 de Janeiro, mas evita opinar sobre anistia a Bolsonaro, que ainda responde no STF por tentativa de golpe

05/09/2025 - 17h49
Perguntado sobre o projeto de Lei que tramita na Câmara que prevê anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nas manifestações do dia 8 de janeiro de 2023 que resultaram em vandalismo e depredação do patrimônio público e do patrimônio histórico, o governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel (PP) disse ser favorável a rever os julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) para “equilibrar, pacificar o país em torno dos excessos”. 

No que se refere do alcance do projeto às acusações do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), acusado pela Procuradoria-Geral da República de tramar golpe de estado, abolição violenta do Estado de Direito, entre outros crimes, Riedel evitou comentar.

“O (ex-) presidente Bolsonaro não foi julgado ainda. (O julgamento) Está em curso, então não há o que se falar até que haja uma determinação”, afirmou Riedel. “Ele pode não ser condenado e não ter anistia, porque ele não foi condenado”, complementou. 

“Agora, do que já aconteceu e onde houver excesso, eu acho que a gente tem que rever para equilibrar. Pacificar o País em torno dos excessos”, disse.  

Perguntado sobre se há excessos no julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, o governador de Mato Grosso do Sul, Riedel disse que não é possível comentar durante o julgamento.

“Nós vamos ter que entender depois do julgamento. A gente não tem como falar nada. Se ele for absolvido, não há que se falar em excesso”, afirmou. 

O julgamento

O ex-presidente Jair Bolsonaro é formalmente réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF), instaurada em março de 2025, pela tramitação conjunta da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ele enfrenta cinco graves acusações: 1) organização criminosa armada; 2) tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; 3) tentativa de golpe de Estado; 4) dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União; e 5) deterioração de patrimônio tombado. A denúncia menciona ainda que Bolsonaro teria conhecimento e envolvimento direto com documentos como a “minuta do golpe” e o plano denominado “Punhal Verde e Amarelo”, que previam ações como assassinato de autoridades e a decretação de estado de sítio no TSE.

Além de Bolsonaro, outros sete integrantes do chamado “núcleo crucial” também foram transformados em réus no mesmo processo e respondem pelos mesmos cinco crimes. São eles: o general Walter Braga Netto (ex-ministro e vice na chapa presidencial), general Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Alexandre Ramagem (ex-diretor da ABIN), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Mauro Cid (ex-auxiliar de ordens e delator). 

Conforme decisão unânime da Primeira Turma do STF, foram satisfeitos os requisitos de materialidade e autoria suficientes para o recebimento da denúncia, dando início à fase de instrução processual.

Esse processo histórico, conduzido pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF, segue em andamento. A instrução envolve interrogatórios, coleta de provas e depoimentos, culminando em julgamento por um colegiado de cinco ministros. A soma das penas pelos cinco crimes pode ultrapassar os 30 anos de prisão. Enquanto isso, Bolsonaro nega as acusações, afirmando que não há provas concretas e alegando que é alvo de perseguição política.

Dia extra

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes e marcou uma sessão extra para o julgamento da ação penal sobre a trama golpista. A nova sessão será realizada na quinta-feira, 11, das 9 horas às 19 horas. A sessão plenária que costuma ser realizada nas quintas à tarde foi cancelada.

Já havia sessões marcadas para a terça-feira (das 9 horas às 19 horas), quarta-feira (9 horas às 12 horas) e para a sexta-feira (9 horas às 19 horas).

A próxima sessão, na terça, deve ser ocupada integralmente pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Depois votam os demais ministros, nessa ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Qual anistia?

As cúpulas dos três Poderes se articularam em uma contraofensiva à investida da oposição e do Centrão na Câmara por uma anistia aos acusados e condenados por participar da tentativa de golpe de Estado e do 8 de Janeiro, o que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. A reação envolve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma proposta do senador que reduz as penas dos condenados foi negociada com uma ala do STF em troca do arquivamento do projeto que pede uma anistia ampla. Lula prometeu manter os indicados por Alcolumbre no governo, mesmo após o União Brasil ter anunciado o rompimento com a gestão do petista, no início da semana. Mas um dos textos articulados pela bancada bolsonarista na Câmara para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os condenados pelo 8 de Janeiro prevê o perdão total a todos os alvos do Supremo por atos antidemocráticos desde 2019.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o cientista político Cláudio Couto, professor do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP, considerou como “um mal menor” a proposta de Alcolumbre e contestou o argumento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que de que a anistia promoveria a “pacificação” do País. “Isso é referendar a legitimidade do golpe”, afirmou.

ninho vazio

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado

O ex-governador Reinaldo Azambuja já tinha adiantado que, além desses gestores, outros devem seguir o mesmo caminho

05/09/2025 08h00

A mudança partidária do ex-governador Reinaldo Azambuja para o PL, após longa negociação, desde 2024, vai redistribuir o quadro de prefeitos de Mato Grosso do Sul. 

Um documento sigiloso vazado da Casa Civil, obtido com exclusividade, traça o mapa detalhado do poder partidário em Mato Grosso do Sul e revela a estratégia de bastidores que deve nortear o realinhamento de forças para as eleições de 2026.

A análise dos dados mostra um estado dominado por um triângulo formado por PL, PP e PSDB e indica uma movimentação em massa orquestrada pelo grupo do ex-governador Reinaldo Azambuja. 
Para reforçar seu novo partido, a agremiação de extrema direita que serve de refúgio aos bolsonaristas, o PL, Azambuja convocou 18 dos prefeitos do PSDB para se filiar, somando 23 prefeitos filiados na sigla presidida por Valdemar Costa Neto.

Outros quatro prefeitos ele transferiu ao PP, novo partido do governador Eduardo Riedel, e o restante, 22 prefeitos, ele manteve no PSDB. Dos 79 prefeitos, 67 estão sob a bandeira de apenas três legendas: PL, PP e PSDB, que, juntos, governam um eleitorado de mais de 1,7 milhão de pessoas.

O PP, do alto de seus 22 prefeitos, ostenta o controle sobre quase um milhão de eleitores. 
Contudo, na cidade com mais eleitores, Campo Grande, a prefeita não tem índices altos de aprovação e não deve transferir votos com tanta facilidade. 

A Capital, sozinha, representa 63% de todo o poderio eleitoral do partido, transformando o PP em um gigante com um estratégico, porém vulnerável, centro de gravidade.

TUCANOS

Do outro lado do tabuleiro está o PSDB. Também com 22 prefeituras, o partido representa o capital político do ex-governador Reinaldo Azambuja e governa um contingente de 461 mil eleitores. 

Diferentemente do PP, a força tucana é mais capilarizada, com forte presença em cidades-polo do interior e o comando de Dourados, o segundo maior colégio eleitoral do Estado. É este bloco coeso que detém a chave para a próxima eleição.

Correndo por fora, o PL de Azambuja, que se consolidou como o partido com o maior número de prefeituras: 23. 

PL

A legenda, alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, terá como plataforma as cidades menores, construindo uma base territorial que serve de plataforma para voos mais altos.

Serão filiados ao PL os prefeitos de Alcinopólis (Weliton Guimarães), Anastácio (Cido), Bonito (Josmail Rodrigues), Caracol (Neco Pagliosa), Fátima do Sul (Wagner da Garagem), Itaquiraí (Thalles Tomazelli), Ivinhema (Juliano Ferro), Jaraguari (Claudião), Jardim (Guga), Maracaju (Marcos Calderan), Mundo Novo (Rosária), Novo Horizonte do Sul (Guga), Paraíso das Águas (Ivan Xixi), Rio Negro (Henrique Ezoe), Rochedo (Arino), Sete Quedas (Erlon Daneluz), Tacuru (Rogério Torquetti) e Taquarussu (Clovis do Banco).

A análise do documento sugere que o principal movimento em gestação é a definição do destino do grupo tucano.

Fontes de bastidores indicam que a permanência no PSDB é mantida como forma de formar três chapas para as eleições do ano que vem de deputados estaduais e federais.

O ninho tucano ficará com os prefeitos de Água Clara, Angélica, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Deodápolis, Dourados, Figueirão, Iguatemi, Japorã, Jateí, Ladário, Miranda, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Terenos.

BLINDAGEM

Para o PP, o desafio é blindar a prefeita da Capital e dar força política ao seu novo filiado, Eduardo Riedel. 
Quatro prefeitos tucanos foram migrados aos progressistas da senadora Tereza Cristina: o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia; Antônio Pé, de Antônio João; Nelson Cintra, de Porto Murtinho; e Gilson Marcos da Cruz, de Juti.

A filiação dos novos prefeitos e de Azambuja seria no dia 12 de setembro, contudo, após escândalo feito pelo deputado estadual João Henrique Catan, que é considerado oposição ao ex-governador e ao atual, o evento foi adiado para o dia 21. 

Segundo Catan, o dia 12 será o dia do resultado do julgamento que deve condenar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Câmara

Campo Grande: vereadores mantêm veto a projeto que obrigava ar-condicionado em ônibus

A Casa de Leis manteve o veto por maioria durante a sessão desta quinta-feira (4)

04/09/2025 17h15

Durante a sessão na Câmara Municipal, os vereadores formaram maioria na manutenção do veto total ao Projeto de Lei 11.636/25, que determinava a instalação de ar-condicionado em ônibus do transporte público de Campo Grande.

O veto ocorreu após o PL, de autoria do vereador Landmark (PT), ter passado pela apreciação dos vereadores. Conforme acompanhou o Correio do Estado, o projeto havia sido aprovado em julho.

Na ocasião, 21 vereadores foram favoráveis ao projeto e 3 contrários (Marquinhos Trad, Otávio Trad e Delei Pinheiro). O texto seguiu para sanção da prefeita Adriane Lopes (PP), que vetou o projeto integralmente.

A justificativa foi que o "Legislativo Municipal" não pode interferir no contrato de concessão pactuado com o Município, por meio do Executivo, impondo novas obrigações às concessionárias de transporte, alterando os respectivos contratos de concessão e afetando sobremaneira seu equilíbrio econômico-financeiro, ocasionando despesas ao Município.

O projeto retornou à Casa de Leis na sessão desta quinta-feira (4), e os vereadores mantiveram o veto que obrigava o Consórcio Guaicurus a instalar ar-condicionado nos coletivos.

Favoráveis à manutenção do veto:

  • Beto Avelar (PP)
  • Carlão (PSB)
  • Dr. Victor Rocha (PSDB)
  • Fábio Rocha (União Brasil)
  • Flávio Cabo Almi (PSDB)
  • Herculano Borges (Republicanos)
  • Leinha (Avante)
  • Marquinhos Trad (PDT)
  • Neto Santos (Republicanos)
  • Otávio Trad (PSD)
  • Professor Juari (PSDB)
  • Professor Riverton (PP)
  • Rafael Tavares (PL)
  • Ronilço Guerreiro (Podemos)
  • Silvio Pitu (PSDB)
  • Veterinário Francisco (União Brasil)

Votaram pela derrubada do veto:

  • Jean Ferreira (PT)
  • Landmark Rios (PT)
  • Luiza Ribeiro (PT)
  • Maicon Nogueira (PP)
  • Dr. Lívio Leite (União Brasil)
  • Junior Coringa (MDB)

