Riedel e Adriane se reúnem com bancada federal para definir prioridades de MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), se reuniram, nesta segunda-feira (3), com deputados federais e senadores para definir e alinhar prioridades, demandas de investimentos e projetos no Estado.

Conforme o Executivo Estadual, além da apresentação de projetos e discussão sobre a destinação de emendas para o próximo ano, também foram ouvidas demandas do Estado. Não foram detalhados quais são os projetos prioritários do governo.

Já a prefeitura teve como um dos principais pedidos a elevação de R$ 120 milhões para R$ 140 milhões no volume de recursos destinados a obras de infraestrutura e mobilidade urbana na Capital.

O Executivo Municipal também apresentou as principais demandas da Capital, com prioridade para projetos de drenagem e pavimentação asfáltica em diversos bairros.

“Foi uma reunião importante com a bancada federal, com apresentação de projetos de interesse do Estado e alinhamento de projetos de interesse da sociedade. A discussão é sempre com foco na harmonia e respeito, buscando resultados que efetivamente melhorem a vida das pessoas”, disse o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

O coordenador da bancada, deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), pontuou sobre a necessidade de organização das emendas para o próximo ano, inclusive para conclusão de obras.

“Todas as obras que estão em andamento, que foram feitas com recursos da bancada, nós temos que dar continuidade até o final da obra. Hoje, nós temos três emendas obrigatórias, o contorno de Três Lagoas, BR-262 e a BR-419. Eu defendo que as emendas de bancada têm que ser para obras estruturais, não podem ser individualizadas”, explicou.

Com relação às demandas do Estado, o deputado afirmou que a bancada federal ouviu o que o governador espera e o que é prioridade para o governo, assim como a prefeita também apresentou as demandas prioritárias de Campo Grande.

Posteriormente, deputados e senadores também devem ouvir os demais prefeitos de municípios de Mato Grosso do Sul.

Até o fim do mês de novembro devem ser definidos os projetos contemplados com as emendas.

“Fizemos esta primeira reunião, e nós vamos fazer mais duas ou três para fazer o fechamento nos próixmos dez dias temos que ter tudo definido”, finalizou o deputado federal.

Além de Riedel e Adriane, o encontro também reuniu os secretários estaduais Rodrigo Perez (Segov), Guilherme Alcântara (Seilog), Maurício Simões (SES) e Walter Carneiro (Casa Civil).

Também participaram da reunião a senadora Tereza Cristina e os deputados federais Camila Jara (PT), Geraldo Resende (PSDB), Rodolfo Nogueira (PL), Luís Ovando (PP), um representante de Vander Loubet (PT), e o secretário executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal, Waldemir Moka.