Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Riedel e Adriane se reúnem com bancada federal para definir prioridades de MS

Bancada federal tem até o fim de novembro para definir os projetos contemplados com emendas parlamentares

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

03/11/2025 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), se reuniram, nesta segunda-feira (3), com deputados federais e senadores para definir e alinhar prioridades, demandas de investimentos e projetos no Estado.

Conforme o Executivo Estadual, além da apresentação de projetos e discussão sobre a destinação de emendas para o próximo ano, também foram ouvidas demandas do Estado. Não foram detalhados quais são os projetos prioritários do governo.

Já a prefeitura teve como um dos principais pedidos a elevação de R$ 120 milhões para R$ 140 milhões no volume de recursos destinados a obras de infraestrutura e mobilidade urbana na Capital.

O Executivo Municipal também apresentou as principais demandas da Capital, com prioridade para projetos de drenagem e pavimentação asfáltica em diversos bairros.

  

“Foi uma reunião importante com a bancada federal, com apresentação de projetos de interesse do Estado e alinhamento de projetos de interesse da sociedade. A discussão é sempre com foco na harmonia e respeito, buscando resultados que efetivamente melhorem a vida das pessoas”, disse o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

O coordenador da bancada, deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), pontuou sobre a necessidade de organização das emendas para o próximo ano, inclusive para conclusão de obras.

“Todas as obras que estão em andamento, que foram feitas com recursos da bancada, nós temos que dar continuidade até o final da obra. Hoje, nós temos três emendas obrigatórias, o contorno de Três Lagoas, BR-262 e a BR-419. Eu defendo que as emendas de bancada têm que ser para obras estruturais, não podem ser individualizadas”, explicou.

Com relação às demandas do Estado, o deputado afirmou que a bancada federal ouviu o que o governador espera e o que é prioridade para o governo, assim como a prefeita também apresentou as demandas prioritárias de Campo Grande.

Posteriormente, deputados e senadores também devem ouvir os demais prefeitos de municípios de Mato Grosso do Sul.

Até o fim do mês de novembro devem ser definidos os projetos contemplados com as emendas.

“Fizemos esta primeira reunião, e nós vamos fazer mais duas ou três para fazer o fechamento nos próixmos dez dias temos que ter tudo definido”, finalizou o deputado federal.

Além de Riedel e Adriane, o encontro também reuniu os secretários estaduais Rodrigo Perez (Segov), Guilherme Alcântara (Seilog), Maurício Simões (SES) e Walter Carneiro (Casa Civil).

Também participaram da reunião a senadora Tereza Cristina e os deputados federais Camila Jara (PT), Geraldo Resende (PSDB), Rodolfo Nogueira (PL), Luís Ovando (PP), um representante de Vander Loubet (PT), e o secretário executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal, Waldemir Moka.

Política

ADPF das Favelas: Moraes determina preservação de elementos relacionadas à megaoperação do Rio

Segundo Moraes, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das prova

02/11/2025 13h30

Compartilhar
Ministro do STF, Alexandre de Moraes

Ministro do STF, Alexandre de Moraes Divulgação

Continue Lendo...

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes determinou neste domingo a "preservação e documentação rigorosa e integral" de todos os elementos materiais relacionados à execução da megaoperação policial da semana passada, no Rio de Janeiro, contra facção criminosa.

Segundo Moraes, o Ministério Público ficará a cargo do controle e da averiguação das provas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), deverá ser intimado para garantir o respeito à decisão.

Moraes é o relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas. A decisão deste domingo atende a pedido da Defensoria Pública da União. A operação resultou em pelo menos 120 pessoas mortas.

Audiências

Moraes estará no Rio amanhã, em uma série de audiências com autoridades do Estado para colher informações sobre a operação. Entre elas, estão reuniões com o governador Cláudio Castro, às 11h, e com o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), às 18h.

As reuniões foram agendadas no âmbito da determinação de Moraes, da última quarta-feira, 29, para que Cláudio Castro preste informações sobre o cumprimento das diretrizes adotadas pela Corte na operação policial.

Além disso, hoje, Moraes designou audiência conjunta, na próxima quarta-feira, 5, às 10h, na Sala da Primeira Turma do STF, com diversos órgãos e entidades, incluindo o Conselho Nacional de Direitos Humanos; a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; o Instituto Anjos da Liberdade; e a Associação Direitos Humanos em Rede - Conectas.

Os órgãos e entidades listados na decisão deverão indicar seus representantes à chefia de Gabinete até as 15h de terça-feira, 4

Na chamada ADPF das Favelas, o Supremo determinou, em abril deste ano, uma série de regras para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. A corte determinou a necessidade imperiosa de preservação de quaisquer vestígios relacionados à materialidade de operações policiais com vítimas fatais, bem como de execução de perícia efetiva e independente.

Na ocasião, as medidas foram classificadas como "malditas" por Castro e, segundo o governador, são responsáveis pelo avanço do crime organizado.

Assine o Correio do Estado 

Política

Lula diz que investimento em bioeconomia é a principal ferramenta para evitar desmatamento

Em visita à cidade de Belém (PA), o presidente também destacou as potencialidades da Região Norte do País

01/11/2025 21h00

Compartilhar
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva FOTO: CanalGov/Reprodução

Continue Lendo...

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado, 1º, que o investimento em bioeconomia pode ser considerado a principal ferramenta para evitar o desmatamento florestal. Em visita à cidade de Belém (PA), ele também destacou as potencialidades da Região Norte do País nesse modelo de produção industrial baseado no uso de recursos biológicos.

"Aos poucos nós vamos poder mostrar ao mundo que o Brasil não é só o Sul, não é só o Rio de Janeiro que é muito bonito, não é só São Paulo que é muito industrializado. É importante que as pessoas conheçam outras regiões do Brasil", declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

O presidente participou da entrega das obras de requalificação do chamado Porto de Outeiro e da ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém.

O investimento nos dois projetos soma R$ 683 milhões, no âmbito dos recursos destinados à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Ele não falou com a imprensa após a visita às obras; também não houve pronunciamentos públicos.

Lula sugeriu ainda que o problema do desmatamento poderia ser resolvido com a bioeconomia porque, segundo ele, haveria um "sentido econômico" no aproveitamento sustentável dos recursos naturais. "Os interesses econômicos da sociedade e das nossas famílias vão ser o fator preponderante para que ele [cidadão] não desmate mais e para que a gente crie um novo tipo de economia no Brasil. E o Pará pode ser a porta de entrada desse novo modelo de desenvolvimento", avaliou.

A COP30 será realizada entre 10 e 21 de novembro, precedida pela Cúpula dos Líderes, nos dias 6 e 7 do mesmo mês. O encontro internacional reunirá chefes de Estado de dezenas de países, ministros e dirigentes de organizações internacionais.
 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado
SEGURANÇA PÚBLICA

/ 2 dias

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)

5

Após incêndio, União dá 1&ordm; passo para comprar novas áreas indígenas em MS
promessa

/ 2 dias

Após incêndio, União dá 1º passo para comprar novas áreas indígenas em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público