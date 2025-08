Riedel está virtualmente reeleito em MS, traz pesquisa Correio do Estado/Ipems

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A segunda pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) sobre intenções de votos para governador nas eleições do próximo ano aponta que o atual chefe do Executivo estadual, Eduardo Riedel (PSDB), está virtualmente reeleito para o cargo.

De acordo com o levantamento estimulado, quando são apresentadas opções com os nomes aos eleitores, se as eleições fossem hoje, Riedel seria reeleito no primeiro turno, com 62,09% da preferência dos entrevistados.

Depois, muito atrás, aparecem o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD), com 17,76%, o deputado federal Marcos Pollon (PL), com 10,35%, e, por último, o ex-deputado federal Fábio Trad, que no momento está sem partido, mas deve se filiar ao PT nos próximos dias. Os porcentuais levam em consideração apenas os votos válidos.

Na estratificação dos dados, também considerando apenas os votos válidos, em Campo Grande, Riedel alcançou 54,57%, enquanto, no interior, chegou a 65,65%. Delcídio teve 17,74% na Capital e 17,77% no interior, Pollon obteve 11,99% na Capital e 9,57% no interior e Fábio Trad chegou a 15,70% na Capital e 7,01% no interior.

ESPONTÂNEA

No levantamento espontâneo, quando é feita a pergunta aos entrevistados e não é dada alternativa para resposta, Riedel também lidera, com 8,92%, seguido pelo ex-governador André Puccinelli (MDB), com 1,78%, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com 0,53%, e o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 0,50%.

Logo em seguida aparecem a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 0,36%, o ex-prefeito de Três Lagoas Angelo Guerreiro (PSDB), com 0,33%, a senadora Tereza Cristina (PP), com 0,21%, o ex-senador Delcídio, com 0,21%, o prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), com 0,17%, e o deputado estadual Zeca do PT, com 0,11%. Dos entrevistados, 0,57% citaram outros nomes.

Na estratificação dos dados, em Campo Grande, Riedel obteve 6,86% e, no interior, 9,93%, enquanto Puccinelli fez 3,42% na Capital e 0,9% no interior, seguidos por Azambuja, com 0% na Capital e 0,78% no interior, e Contar, com 0,25% na Capital e 0,61% no interior.

Já Rose fez 0% em Campo Grande e 0,52% no interior, tendo logo atrás Guerreiro, com 0% na Capital e 0,49% no interior, Tereza Cristina, com 0% na Capital e 0,31% no interior, Delcídio, com 0,45% na Capital e 0,09% no interior, Marçal, com 0% na Capital e 0,25% no interior, e Zeca do PT, com 0,31% na Capital e 0,02% no interior.

REJEIÇÃO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems também levantou a rejeição para governador de Mato Grosso do Sul, e o deputado federal Marcos Pollon está na frente, com 76,39% de rejeição dos entrevistados, seguido do ex-deputado federal Fábio Trad, com 72,05% de rejeição.

Logo depois, aparecem o ex-senador Delcídio do Amaral, com 65,87%, e o atual governador Eduardo Riedel, com 29,81%.

O levantamento Correio do Estado/Ipems ouviu 1.611 eleitores, distribuídos por 53 municípios, no período de 22 de julho a 1º de agosto, tendo grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos.

ANÁLISE

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, reforçou que, caso não aconteça nenhum contratempo, o governador Eduardo Riedel está reeleito.

“Ele tem um desempenho fantástico no interior e um pouco menor em Campo Grande, mas, mesmo assim, está virtualmente reeleito no primeiro turno, com mais de 62% dos votos válidos”, declarou.

No atual cenário, Sandim afirmou que hoje ninguém tira a reeleição de Riedel.

“Basta olhar o desempenho dos adversários, que são Delcídio, Pollon e Fábio. Eles têm teto, enquanto o Riedel está sem teto, pois o atual governador tem a menor rejeição na comparação com os demais adversários. O que importa para um candidato na majoritária é a rejeição, e a menor é a dele”, argumentou.

Ele acrescentou que outro fator que precisa ser analisado é o conhecimento do eleitorado e, nisso, o atual governador também leva vantagem sobre os demais.

“Ele é hiperconhecido, pois 87% dos entrevistados falaram que conhecem o governador. E, para reforçar ainda mais o favoritismo de Riedel, 68% dos que o conhecem disseram que votariam nele. Ou seja, o governador lidera em todos os quesitos”, finalizou Lauredi Sandim.

