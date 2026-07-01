Riedel faz maratona de inaugurações por sete cidades antes das restrições eleitorais

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O governador Eduardo Riedel (PP), que vai tentar a reeleição este ano, inicia hoje uma maratona de agendas públicas em, pelo menos, sete municípios do Estado antes das restrições da legislação eleitoral, que entram em vigor a partir de sábado e seguem até o pleito do mês de outubro.

Portanto, ele tem 72 horas para cumprir uma intensa programação de entregas de obras e compromissos oficiais por Nova Alvorada do Sul, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste e Aquidauana, além de outros municípios que ainda devem ser incluídos no roteiro, conforme a definição da agenda oficial.

Neste sábado, passam a valer as restrições previstas na Lei das Eleições para agentes públicos em ano eleitoral.

As regras não impedem o funcionamento da administração estadual, mas estabelecem limites para evitar o uso da máquina pública em benefício de candidaturas e garantir equilíbrio na disputa eleitoral.

Mesmo com as vedações, Riedel poderá continuar exercendo normalmente as atribuições do cargo, mantendo reuniões de trabalho com secretários, prefeitos e demais autoridades, realizando visitas técnicas a obras, hospitais, escolas e repartições públicas.

Ele também pode participar de solenidades administrativas internas, assinando convênios e ordens de serviço quando permitidos pela legislação, além de conduzir reuniões sobre políticas públicas e atuar em situações de emergência.

Por outro lado, o governador ficará impedido de participar de inaugurações de obras públicas. Também deverá evitar qualquer utilização de eventos oficiais para promoção pessoal ou divulgação de eventual candidatura, realizar publicidade institucional fora das exceções previstas em lei, promover shows artísticos custeados com recursos públicos em inaugurações ou utilizar bens, servidores e recursos públicos para favorecer campanhas eleitorais.

Na prática, a administração estadual continuará funcionando normalmente, mas os eventos públicos passarão a ter caráter estritamente administrativo e institucional, sem discursos eleitorais, pedidos de voto ou qualquer elemento que possa caracterizar promoção pessoal.

Na manhã de ontem, Riedel afirmou: “Vou permanecer muito focado na agenda administrativa ao longo de julho e somente a partir de meados de agosto, com o início da campanha, passarei a dividir o meu tempo entre as atividades do governo e os compromissos políticos”.

Ele também avaliou que a campanha deste ano será diferente da que disputou em 2022, já que precisará conciliar a condição de candidato com as responsabilidades do cargo.

Embora reconheça que o período eleitoral costuma ser marcado por tensões, “agressões e baixarias”, disse estar tranquilo em relação à disputa e afirmou que o contato com a população nas viagens pelo interior continuará ocorrendo, mas que as agendas de campanha ganharão mais espaço apenas a partir de agosto.

Nos últimos dois meses, o governador percorreu cerca de 50 municípios e esteve em outras 10 cidades apenas na última semana.

Entre as 50 cidades visitadas nos últimos 60 dias estão Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Bodoquena, Bonito, Caracol, Caarapó, Coxim, Corumbá, Chapadão do Sul, Douradina, Eldorado, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Ladário, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sonora, Tacuru, Taquarussu e Três Lagoas.

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