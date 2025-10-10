Riedel já teria 3 nomes em mãos para substituir Eduardo Rocha na Casa Civil

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na próxima semana, assim que retornar da licença que tirou para acompanhar a esposa até os Estados Unidos, o governador Eduardo Riedel (PP) já deve iniciar a reforma administrativa para liberar os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos no pleito de 2026 e, dessa forma, não atrapalhar a gestão pública em ano eleitoral.

O Correio do Estado apurou que o primeiro a deixar o cargo deve ser o atual titular da Secretaria de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, que tentará uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pelo MDB, e que Riedel já teria em mãos os nomes de três possíveis substitutos.

Os cotados para o cargo são o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Educação (SED), Sérgio Luiz Gonçalves, o diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio George Mendonça, e o secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil (Casa Civil), Walter Carneiro Júnior, os três do PP.

No caso de Sérgio Gonçalves, ele tem longo anos de serviços prestados ao PP de Mato Grosso do Sul, comandado pela senadora Tereza Cristina, e, em setembro do ano passado, foi nomeado pelo governador para o cargo de secretário-adjunto da SED.

Anteriormente, Sérgio Gonçalves era assessor especial na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e tem longa experiência na administração pública estadual, tendo comandado a área financeira da Secretaria de Estado de Comunicação durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).

Também pertencente aos quadros da administração pública estadual, Walter Carneiro Jr. é primeiro-suplente de deputado federal do PP, obtendo 39.860 votos nas eleições gerais de 2022, e, no ano passado, foi nomeado para o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil, mas, anteriormente, na gestão de Azambuja, foi diretor-presidente da Sanesul.

A expressiva votação obtida nas eleições passadas o credencia a ser pré-candidato a deputado federal pelo PP nas eleições gerais do próximo ano, o que pode pesar na hora de o governador Riedel escolher o substituto de Eduardo Rocha na Casa Civil, afinal, tirará do páreo um nome forte para o pleito de 2026.

Já Cláudio Mendonça, que está à frente da Superintendência do Sebrae-MS desde 2007, tem uma forte relação com o governador, desde quando Riedel comandou a Famasul e o Conselho Deliberativo do Sebrae-MS, e faz parte do Sistema S há quase 20 anos, passando pela diretoria da Fiems, logo no início da gestão do empresário Sérgio Longen, e atualmente faz parte da diretoria da Famasul, que está sob a direção do produtor rural Marcelo Bertoni.

Além disso, o diretor-superintendente do Sebrae-MS ainda participou da diretoria da Fecomércio-MS e foi presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos do Estado de Mato Grosso do Sul (Siams), ou seja, caso seja o escolhido, será o segundo secretário do governo de Riedel ligado ao Sistema S, já que o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, é oriundo do Senai-MS e da Fiems.

Para o governador, a Casa Civil é estratégica, pois, estando fortalecida, ajuda o governo estadual a consolidar obras e políticas públicas que impactam diretamente a vida dos sul-mato-grossenses.

O titular da Pasta atua diretamente na articulação do governo com deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores para garantir que os avanços econômicos e sociais alcancem todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Além disso, ainda desempenha um papel fundamental na aproximação do governo estadual com o governo federal, bem como o Congresso Nacional, garantido investimentos e conquistas para o Estado.

A reportagem procurou o governado Riedel para comentar sobre a substituição, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

*SAIBA

Além de Eduardo Rocha, também já estariam como certos para deixar as respectivas funções que exercem no governo estadual os secretários Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

