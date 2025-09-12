Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Aliados

Riedel se solidariza, mas não fala em absolvição de Bolsonaro

Governador usou o termo "recalibragem" ao comentar sobre a condenação do ex-presidente

Laura Brasil

12/09/2025 - 13h58
O governador Eduardo Riedel (PP), por meio das redes sociais, se solidarizou e chamou de “excessos” a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em sua conta no Instagram, o governador pontuou que “excessos nunca foram solução para problemas” e, ao se referir à condenação, defendeu que seja “recalibrada pelos freios e contrapesos da democracia”.

O governador, que buscou alinhamento com o ex-presidente em agosto deste ano, enquanto cumpria agenda na Ásia para tentar viabilizar a abertura de novos mercados para Mato Grosso do Sul em resposta ao tarifaço, chegou a condenar a decisão do STF pela prisão domiciliar de Bolsonaro em nota publicada no Instagram.

Riedel tratou do assunto como “excessos judiciais”, o que voltou a repetir durante um evento de entrega de ambulâncias para aldeias do interior do Estado. Nesta ocasião, ao ser questionado sobre a possibilidade de uma anistia que alcançasse o ex-presidente, Bolsonaro disse que, com o julgamento em curso, não havia o que ser falado. Entretanto, deixou claro que, caso “ele [Bolsonaro] seja absolvido, não há que se falar em excesso”.

"Tenho insistido em que precisamos discutir o país real já há algum tempo! Essa responsabilidade é dos Três Poderes, que precisam realinhar suas prerrogativas para o que realmente importa ao povo brasileiro. Os excessos nunca foram solução para os problemas, por isso reafirmo minha solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e espero que a decisão seja recalibrada pelos freios e contrapesos da democracia. O país precisa, com urgência, voltar à normalidade e à agenda que realmente interessa ao Brasil real", diz a nota.

Reprodução Redes Sociais

Condenação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (11) o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

A pena foi definida após o colegiado entrar na fase de fase da dosimetria das penas depois da condenação dos oito réus da trama golpista.

Mais cedo, por 4 votos a 1, o colegiado condenou os acusados pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Apesar da definição do tempo da condenação, Bolsonaro e os demais réus não vão ser presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações.

Somente se os eventuais recursos forem rejeitados, a prisão poderá ser efetivada.

Além disso, os condenados não devem ficar em presídios comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código de Processo Penal (CPP). O Núcleo 1 tem quatro militares do Exército, um da Marinha e dois delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela restrição.

São eles:

  • Alexandre Ramagem (delegado da PF e deputado federal), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier (almirante), ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres (delegado da PF), ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno (general),  ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Jair Bolsonaro (capitão);
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto (general), ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022
  • Alexandre Ramagem foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Deputado federal em exercício, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e respondia somente a três dos cinco crimes imputados pela PGR.

Política

Ex-ministro de Bolsonaro diz que acordos com entidades eram 'automáticos'

José Carlos Oliveira era diretor de benefícios do INSS e autorizou a celebração de três ACTs para aplicação de descontos em pagamentos a aposentados em 2021

11/09/2025 23h00

Divulgação

Ministro da Previdência durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), José Carlos de Oliveira disse à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nesta quinta-feira, 11, que havia um processo "mecânico" no INSS para firmar acordos de cooperação técnica (ACTs) com entidades suspeitas e reconheceu "falha funcional" em liberação de associados para a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), ligada ao PT.

"Vinha (o pedido de assinatura) pelo sistema, aí a assessoria do suporte do gabinete falava: "Ó, tem coisas para assinar", eu entrava e assinava", disse.

Em 2021, José Carlos Oliveira era diretor de benefícios do INSS e autorizou a celebração de três ACTs para aplicação de descontos em pagamentos a aposentados.

Um deles era o da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), que está no foco da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

A entidade tinha só três associados, mas a partir do aval de Oliveira as filiações e arrecadação cresceram exponencialmente.

Foram mais de 430 mil novos associados em um ano. E as receitas com descontos associativos passaram de meros R$ 135, em 2021, para cerca de R$ 15 milhões, no ano seguinte.

Segundo a Polícia Federal, a Ambec era uma entidade de fachada operada pelo lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Ele teria usado a associação para movimentar dinheiro e distribuir propinas.

Em depoimento à CPI do INSS, Oliveira afirmou que não conhece nem nunca esteve com o "Careca do INSS".

"Isso (assinatura de ACTs) era um processo mecânico. Passava pelo crivo de todos os setores para ficar adequado de acordo com a legislação e vinha um processo virtual para a gente fazer a assinatura. Não havia uma solenidade, um evento de assinatura. Era uma coisa bastante fria e distante da gente. Eu acolhia o que vinha", disse Oliveira.

Ele também disse que o INSS não tinha estrutura para fiscalizar as entidades. A falta de fiscalização surpreendeu o relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). "Fico surpreso com tudo que eu tenho ouvido aqui com falta de fiscalização dos ACTs", disse.

Gaspar também questionou sobre a autorização, em lote, de descontos nas aposentadorias de 30 mil pessoas via Contag, em 2022. Ele virou diretor do INSS em maio de 2021. Em setembro daquele ano, virou presidente do órgão. Em março de 2022, foi nomeado ministro do Trabalho e da Previdência.

O procedimento não respeitou as regras legais e ocorreu sem comprovação de autorização por parte das pessoas lesadas, segundo uma auditoria técnica.

"O senhor recorda que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização?", questionou o relator. "Se de fato aconteceu, realmente foi uma falha funcional", reconheceu Oliveira.

Em setembro de 2022, a Contag, ligado ao PT, recebeu autorização do INSS para fazer o desconto da aposentadoria de 30 mil filiados. O relatório que evidencia o problema chegou a ser retirado do ar pelo INSS em agosto.

Oliveira depõe à CPI nesta quinta-feira, 11, para explicar ações tomadas enquanto esteve no INSS e no ministério da Previdência.

Na oitiva, o ex-ministro disse que apenas teve conhecimento dos descontos fraudulentos em aposentadoria após a operação da Polícia Federal, de abril deste ano e que se as fraudes não foram descobertas durante sua gestão, foi por "falta de estrutura" e não por "inércia".
 

Julgamento

STF: 1ª Turma condena Braga Netto a 26 anos, sendo 24 anos de reclusão e 2 meses de detenção

Por decisão da Primeira Turma do STF, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado

11/09/2025 19h03

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou em 26 anos a pena para Walter Braga Netto, condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Por decisão da Primeira Turma do STF, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Braga Netto já está atualmente preso em uma unidade militar no Rio de Janeiro.

O ministro Alexandre de Moraes fixou a pena de Braga Netto da seguinte forma:

  •  Abolição violenta do Estado Democrático de Direito - 6 anos e 6 meses
  •  Dano qualificado - 2 ano e 6 meses e 50 dias multa;
  • Golpe de Estado - 8 anos e 6 meses
  •  Deterioração ao patrimônio tombado - 2 anos e 6 meses e 50 dias multa;
  •  Organização criminosa - 6 anos

"O réu, por ser um general da mais alta patente, gozava de elevada influência junto ao Exército e ao líder da organização criminosa, tanto que ocupou dois importantíssimos ministérios, o da Casa Civil, o que, em uma democracia, é até estranho o ministro da Casa Civil ser um general de quatro estrelas, e depois ministro da Defesa", disse Moraes em sua fala ao fixar a dosimetria.

"O réu merece maior reprovação. Sua atuação na organização criminosa é reforçada pelos contatos e conhecimentos e até a relação de hierarquia e disciplina que tinha com o planejamento operacional", completou.

Os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o relator, Alexandre de Moraes, para fixar a pena em 26 anos.

Inicialmente, Moraes havia fixado a pena em 26 anos e 6 meses. Zanin fez a sugestão de reduzir para 26 anos, o que foi acatado pelo relator. A ministra Cármen Lúcia também acompanhou Moraes. O ministro Flávio Dino disse que seu cálculo inicial era de 30 anos, 2 meses e 15 dias, mas também acompanhou a pena de 26 anos

Ao explicar porque a pena mais alta, Dino disse que "nem a ditadura militar ousou tanto", ao planejar a morte de um ministro do Supremo.

Luiz Fux votou apenas na pena pelo crime de abolição violenta do Estado de direito e votou por uma pena de 7 anos.

Braga Netto terá de cumprir a pena em regime fechado. No cálculo total, serão 24 anos de reclusão e 2 anos de detenção. O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa também terá de pagar uma multa equivalente a 100 dias multa, sendo cada dia multa igual a um salário mínimo.

