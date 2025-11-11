Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

PLACAR PROGRESSO

Rodolfo lidera ranking dos opositores a governo Lula na Câmara dos Deputados

Ferramenta permite que eleitores acompanhem posicionamento dos parlamentares em relação ao presidente petista

Daniel Pedra

Daniel Pedra

11/11/2025 - 08h52
Nova ferramenta digital, o Placar Congresso, que foi desenvolvido para permitir que os eleitores acompanhem em tempo real o posicionamento dos deputados federais e dos senadores em relação à oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), traz o deputado federal sul-mato-grossense Rodolfo Nogueira (PL) como o novo líder na Câmara dos Deputados.

No período de 24 de janeiro a 7 de novembro deste ano, ele votou 100% contra o governo Lula nas 188 votações realizadas até agora na Câmara dos Deputados, tendo logo atrás o deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR), que aparece empatado com o parlamentar sul-mato-grossense.

Além disso, o Placar Congresso ainda traz os deputados federais Zucco (PL-RS), em terceiro, Sargento Gonçalves (PL-RN), em quarto, Gilson Marques (Novo-SC), em quinto, Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), em sexto, Pezenti (MDB-SC), em sétimo, Marcel van Hattem (Novo-RS), em oitavo, Maurício Marcon (Podemos-RS), em nono, e Nikolas Ferreira (PL-MG), em décimo. 

Em entrevista ao Correio do Estado, Rodolfo Nogueira disse que recebeu a primeira colocação no Placar Congresso com muita satisfação. 

“É com muita alegria e responsabilidade também que recebo essa notícia de estar em primeiro lugar no ranking dos deputados mais oposicionistas a esse desgoverno”, declarou.

Para o parlamentar sul-mato-grossense, “infelizmente”, ele passou a maior parte do seu tempo apresentando propostas para barrar os decretos “absurdos” que o presidente Lula assina. 

“O último foi um PDL [projeto de decreto legislativo] para impedir que o MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra] fosse instituído como defensores do campo”, recordou.

Ele ainda comentou que vai seguir firme na luta contra a política de “destruição” que o PT teria armado contra o Brasil. 

“Eles [os petistas] são os maiores inimigos do agronegócio brasileiro, e eu, como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, estou atento às ações do Lula contra essa classe, que é tão importante para o desenvolvimento do País”, assegurou.

ENTENDA A FERRAMENTA

O Placar Congresso foi idealizada pelo deputado federal Maurício Marcon e desenvolvido por técnicos de informática para ficar hospedado no site placarcongresso.com, disponibilizando informações sobre as votações dos parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. 

A ferramenta registra presenças em sessões, suas classificações como oposição, governo ou independente e aponta as convergências de seus votos com as diretrizes dos blocos políticos.

O Placar Congresso também realiza uma análise do comportamento político das bancadas estaduais e dos partidos, permitindo a identificação de possíveis incoerências entre o discurso eleitoral e a atuação parlamentar.

“A iniciativa tem como objetivo dar mais transparência ao eleitorado sobre como seus representantes estão votando. Especialmente em temas considerados controversos ou de impacto ideológico”, explicou o deputado federal Maurício Marcon.

Entre os principais aspectos destacados pelo idealizador está a possibilidade de identificar parlamentares que, apesar de se declararem opositores, não votam alinhados a essa postura. 

Para evitar ambiguidades, o Placar Congresso utiliza um critério de ranqueamento baseado no porcentual de votos alinhados à oposição.

ESTRATÉGIAS

Deputados federais com mais de 70% de votos contrários ao governo Lula são considerados opositores, enquanto aqueles com porcentual de 50% a 70% são classificados como parte do Centrão, enquanto os abaixo de 50% são identificados como governistas.

Maurício Marcon também destaca estratégias utilizadas por alguns parlamentares, como a abstenção em votações decisivas. 

“Eles usam essa estratégia para evitar posicionamentos claros sem comprometer a imagem perante o eleitorado”, revelou.

Ele citou exemplos de parlamentares que participam de eventos da oposição e criticam o governo publicamente, mas cuja atuação legislativa revela um alinhamento maior com o governo em votações importantes.

Além de ser acessível ao público em geral, a ferramenta estaria sendo utilizada por lideranças políticas, como o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e o senador Rogério Marinho (PL-RN), para monitorar o comportamento da oposição no Congresso Nacional.

Segundo o deputado federal, Bolsonaro acompanha de perto os dados da plataforma para avaliar quais deputados mantêm fidelidade à oposição. 

Ele explicou que o Placar Congresso reúne o histórico completo de votações de todos os deputados federais, incluindo aqueles que assumiram temporariamente os mandatos.

O site está vinculado à base de dados da Câmara dos Deputados, permitindo um confronto direto entre o discurso político e a atuação legislativa de cada parlamentar.

Julgamento

Relator diz que CPMI do INSS blindou 4 depoentes que receberam R$ 10 milhões: 'É uma vergonha'

Weverton Rocha já afirmou publicamente ter recebido o "Careca do INSS" em seu gabinete por três vezes, mas para tratar de assuntos legislativos.

10/11/2025 21h00

Relator diz que CPMI do INSS blindou 4 depoentes que receberam R$ 10 milhões

Relator diz que CPMI do INSS blindou 4 depoentes que receberam R$ 10 milhões Carlos Moura/Agência Senado

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), disse, nesta segunda-feira, 10, que a comissão parlamentar blinda investigados que receberam R$ 10 milhões em propinas, segundo ele mesmo.

Gaspar mencionou as tentativas de impedir a convocação e quebras de sigilo de Paulo Boudens, ex-chefe de gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP); a publicitária Daniela Fonteles, que recebeu R$ 5 milhões de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS"; a empresária Roberta Luchsinger, que atuou com o 'Careca"; e Gustavo Gaspar, ex-assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

"O STF não é o principal blindador dessa comissão", disse Alfredo Gaspar. Para ele, falta altivez do próprio Congresso. "A blindagem pela própria comissão é uma vergonha."

O relator ainda mencionou que o Senado ainda tem outra "vergonha" ao impor sigilo de 100 anos sobre informações acerca de visitar do "Careca do INSS" a gabinetes de senadores. "Esse sigilo de 100 anos é outra vergonha da República", afirmou.

Gaspar ainda fez um desafio ao STF. Há, na Corte, um mandado de segurança pedindo a divulgação dessa informação. "Abra essa caixa preta dessas visitas", apelou o relator.

Weverton Rocha já afirmou publicamente ter recebido o "Careca do INSS" em seu gabinete por três vezes, mas para tratar de assuntos legislativos.

Essa foi a fala inaugural de Gaspar na sessão da CPMI do INSS desta segunda-feira, 10, que ouve Igor Dias Delecrode, dirigente da Associação de Amparo Social do Aposentado e Pensionista (AASAP).

Causou nova indignação entre os membros da comissão um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, do STF, a Delecrode, para que ele possa permanecer em silêncio em perguntas que possam o incriminar.

Com o benefício, Delecrode permaneceu em silêncio às perguntas do relator. Diante disso, Gaspar fez uma introdução do depoente citando reportagem do Estadão.

A reportagem em questão fala do cancelamento, por parte dos Correios, de leilão de R$ 280 milhões após receber cheque sem fundo de ONG de pai de santo.

"Esse pai de santo é um coitado. Esses aqui tiveram sucesso", citando uma lista de outras quatro entidades que, juntas, faturaram cerca de R$ 714 milhões com descontos associativos de aposentadorias entre 2022 e 2025. A AASAP, de Delecrode, recebeu R$ 63,2 milhões.

"Esse que está aqui, teve mais sucesso ainda. Ele conseguiu colocar suas empresas juntando outras entidades num desvio de R$ 1,4 bilhões", disse Gaspar.

O relator define Delecrode como "o coração tecnólogico da safadeza", operacionalizando um sistema de coleta de dados e verificação de autenticidade.
 

Política

Lula regulamenta novas regras do vale-refeição e alimentação nesta terça; entenda o que muda

O decreto está previsto para ser assinado às 16h desta terça-feira, 11, em cerimônia fechada no Palácio do Planalto

10/11/2025 20h00

O decreto de regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) deverá limitar a taxa de desconto e encurtar o tempo de repasse dos pagamentos para lojistas nas operações com vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR). A portabilidade, que daria ao trabalhador a possibilidade de escolha sobre a operadora do seu tíquete, deve ficar de fora dessa regulamentação, por razões técnicas.

O decreto está previsto para ser assinado às 16h desta terça-feira, 11, em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, possivelmente, dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Inicialmente, a cerimônia seria aberta a 100 pessoas, mas o cerimonial do Planalto informou que ela foi reduzida em função da logística do presidente, que retorna de Belém na noite desta segunda-feira, 10, após dias de agenda intensa na capital paraense e também na Colômbia, por ocasião da 4ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE).

A regulamentação do programa é muito aguardada pelas entrantes no segmento, como Caju, Mercado Pago, Nubank, Picpay e iFood, mas conta com a resistência da Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), que representa as tiqueteiras tradicionais (Ticket, VR e Alelo, por exemplo).

Também estiveram envolvidas nas discussões com o governo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que representa estabelecimentos comerciais; a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que reúne as associações estaduais de supermercados; e a Câmara Brasileira de Benefícios ao Trabalhador (CBBT), que reúne empresas de tecnologia já atuantes no mercado (como Caju, Flash e Swile).

Mudanças

Uma das principais mudanças do texto que será assinado amanhã é a definição de um teto para a taxa de desconto (o chamado MDR, do inglês Merchant Discount Rate), que deverá ficar entre 3,5% e 4% - uma taxa mais alta do que o mercado de cartões e que visa acomodar a remuneração da bandeira e da operadora do intermediário.

Também é esperada a redução do prazo de liquidação. Em agosto, falava-se em uma redução desse prazo, hoje de 30 dias, em média - podendo chegar a até 60 dias -, para dois dias. Segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, as discussões levaram o prazo para um patamar intermediário, de cerca de 15 dias.

A abertura forçada do arranjo , que estava ventilada em versões anteriores do texto, foi motivo de críticas ao governo ao longo das discussões. Assim como a portabilidade, a abertura do arranjo está prevista no decreto de 2021, que visava modernizar o PAT e trazia as primeiras mudanças.

A abertura do arranjo consiste na possibilidade de uso do VA e do VR em qualquer estabelecimento comercial das bandeiras de cartões pelo País, não apenas nas redes específicas credenciadas pelas ticketeiras.

Uma das alegações foi de que essa abertura atrapalharia as empresas menores e poderia desvirtuar o programa. Então, o governo está tentando manter o arranjo fechado, mas com a determinação de que ele seja interoperável.

Com a obrigação das grandes empresas abrirem o arranjo, na prática, 90% do mercado ou mais será interoperável. Com a maioria trabalhando bandeirado, deverá ser aproveitada a interoperabilidade da rede de cartões.

Já a portabilidade não deverá ser tratada neste momento por dificuldades técnicas. O ministro Luiz Marinho é publicamente contra. O Ministério da Fazenda, que se mostra favorável à portabilidade, não encontrou uma solução para criar esse instituto sem o Banco Central (BC). Como o BC apresenta resistências a entrar no acordo, por entender que os vales não são meios de pagamento comuns, o governo não conseguiu solucionar a questão e isso não deverá sair agora.

Quem acompanha as discussões vê ainda a possibilidade de que o decreto traga a criação de um comitê ou um grupo de trabalho (GT) para definir regras adicionais. Gestões petistas têm o costume de recorrer a esses fóruns.

As entrantes veem a medida como positiva por entender que ela possibilita a abertura do mercado e ajuda na redução das taxas. Nesta segunda-feira, 10, a ABBT, que representa as tiqueteiras tradicionais, publicou um texto na Folha de S.Paulo em que sustenta que o arranjo fechado garante a fiscalização dos estabelecimentos credenciados.

"A introdução do 'arranjo aberto' prejudica o trabalhador, abre brechas para fraudes e desvia a finalidade social do PAT. Com o controle implantado pelas empresas de arranjo fechado, cerca de 3,5 mil estabelecimentos são descredenciados todos os anos por irregularidades, inclusive pela venda ilegal dos vales", afirmou a associação.

PAT

O PAT é um programa de adesão voluntária que prevê incentivos fiscais às empresas em troca da oferta de vale-alimentação e vale-refeição aos empregados. Em outubro de 2024, o Ministério do Trabalho vetou o uso do PAT em benefícios pagos aos empregados sem relação direta com a alimentação, como telemedicina e desconto na academia.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, o PAT atende atualmente mais de 21,5 milhões de trabalhadores brasileiros, dos quais aproximadamente 86% recebem até cinco salários mínimos. Esses trabalhadores recebem o benefício por meio das cerca de 300 mil empresas beneficiárias inscritas no programa em todo o Brasil. O volume anual de negócios do mercado de benefícios no País está na casa dos R$ 150 bilhões.

