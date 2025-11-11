Rodolfo lidera ranking dos opositores a governo Lula na Câmara dos Deputados

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) é o parlamentar mais oposicionista ao governo Lula da Câmara dos Deputados - Divulgação/Câmara dos Deputados

Nova ferramenta digital, o Placar Congresso, que foi desenvolvido para permitir que os eleitores acompanhem em tempo real o posicionamento dos deputados federais e dos senadores em relação à oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), traz o deputado federal sul-mato-grossense Rodolfo Nogueira (PL) como o novo líder na Câmara dos Deputados.

No período de 24 de janeiro a 7 de novembro deste ano, ele votou 100% contra o governo Lula nas 188 votações realizadas até agora na Câmara dos Deputados, tendo logo atrás o deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR), que aparece empatado com o parlamentar sul-mato-grossense.

Além disso, o Placar Congresso ainda traz os deputados federais Zucco (PL-RS), em terceiro, Sargento Gonçalves (PL-RN), em quarto, Gilson Marques (Novo-SC), em quinto, Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), em sexto, Pezenti (MDB-SC), em sétimo, Marcel van Hattem (Novo-RS), em oitavo, Maurício Marcon (Podemos-RS), em nono, e Nikolas Ferreira (PL-MG), em décimo.

Em entrevista ao Correio do Estado, Rodolfo Nogueira disse que recebeu a primeira colocação no Placar Congresso com muita satisfação.

“É com muita alegria e responsabilidade também que recebo essa notícia de estar em primeiro lugar no ranking dos deputados mais oposicionistas a esse desgoverno”, declarou.

Para o parlamentar sul-mato-grossense, “infelizmente”, ele passou a maior parte do seu tempo apresentando propostas para barrar os decretos “absurdos” que o presidente Lula assina.

“O último foi um PDL [projeto de decreto legislativo] para impedir que o MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra] fosse instituído como defensores do campo”, recordou.

Ele ainda comentou que vai seguir firme na luta contra a política de “destruição” que o PT teria armado contra o Brasil.

“Eles [os petistas] são os maiores inimigos do agronegócio brasileiro, e eu, como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, estou atento às ações do Lula contra essa classe, que é tão importante para o desenvolvimento do País”, assegurou.

ENTENDA A FERRAMENTA

O Placar Congresso foi idealizada pelo deputado federal Maurício Marcon e desenvolvido por técnicos de informática para ficar hospedado no site placarcongresso.com, disponibilizando informações sobre as votações dos parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado.

A ferramenta registra presenças em sessões, suas classificações como oposição, governo ou independente e aponta as convergências de seus votos com as diretrizes dos blocos políticos.

O Placar Congresso também realiza uma análise do comportamento político das bancadas estaduais e dos partidos, permitindo a identificação de possíveis incoerências entre o discurso eleitoral e a atuação parlamentar.

“A iniciativa tem como objetivo dar mais transparência ao eleitorado sobre como seus representantes estão votando. Especialmente em temas considerados controversos ou de impacto ideológico”, explicou o deputado federal Maurício Marcon.

Entre os principais aspectos destacados pelo idealizador está a possibilidade de identificar parlamentares que, apesar de se declararem opositores, não votam alinhados a essa postura.

Para evitar ambiguidades, o Placar Congresso utiliza um critério de ranqueamento baseado no porcentual de votos alinhados à oposição.

ESTRATÉGIAS

Deputados federais com mais de 70% de votos contrários ao governo Lula são considerados opositores, enquanto aqueles com porcentual de 50% a 70% são classificados como parte do Centrão, enquanto os abaixo de 50% são identificados como governistas.

Maurício Marcon também destaca estratégias utilizadas por alguns parlamentares, como a abstenção em votações decisivas.

“Eles usam essa estratégia para evitar posicionamentos claros sem comprometer a imagem perante o eleitorado”, revelou.

Ele citou exemplos de parlamentares que participam de eventos da oposição e criticam o governo publicamente, mas cuja atuação legislativa revela um alinhamento maior com o governo em votações importantes.

Além de ser acessível ao público em geral, a ferramenta estaria sendo utilizada por lideranças políticas, como o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e o senador Rogério Marinho (PL-RN), para monitorar o comportamento da oposição no Congresso Nacional.

Segundo o deputado federal, Bolsonaro acompanha de perto os dados da plataforma para avaliar quais deputados mantêm fidelidade à oposição.

Ele explicou que o Placar Congresso reúne o histórico completo de votações de todos os deputados federais, incluindo aqueles que assumiram temporariamente os mandatos.

O site está vinculado à base de dados da Câmara dos Deputados, permitindo um confronto direto entre o discurso político e a atuação legislativa de cada parlamentar.

