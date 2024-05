Rose Modesto adia saída do comando da Sudeco e aumentam as incertezas

Após ter afirmado durante entrevista à Rádio CBN Campo Grande e ao Correio do Estado, na semana passada, que deixaria o comando da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) até ontem, a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), pré-candidata a prefeita da Capital nas eleições deste ano, revelou à reportagem que a exoneração deve ficar para a próxima semana.

Como estamos em plena pré-campanha eleitoral, esse simples adiamento da saída de Rose Modesto da Sudeco já fez aumentar as incertezas relacionadas com o pleito do dia 6 de outubro, pois, para os articulistas políticos, a demora dela em deixar o cargo federal pode significar um recuo na pré-candidatura ou até mesmo uma negociação partidária.

Segundo apurou o Correio do Estado, na pior das hipóteses, esses articulistas já estariam trabalhando com a desistência da ex-deputada federal das eleições deste ano para garantir a permanência no cargo federal, algo que já foi negado por ela em outras oportunidades, pois, após o pleito, estaria certo seu retorno na eventualidade de não vencer a disputa.

Enquanto, no melhor dos cenários, conforme os articulistas, Rose estaria negociando ser vice de alguma pré-candidatura mais forte, suposição também questionável, pois a ex-parlamentar federal aparece como líder ou, no máximo, segunda colocada em todas as pesquisas de intenções de votos. Portanto, não teria sentido tal atitude.

Procurada pela reportagem, a superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste garantiu que até a próxima semana o governo federal deverá publicar a exoneração dela no Diário Oficial da União (DOU). “Acredito que o governo deve soltar a minha exoneração dentro da próxima semana, mas não sei precisar o dia”, afirmou.

Rose Modesto voltou a reforçar que sua pré-candidatura à prefeitura é irreversível e enfatizou, na semana passada, que a turma do “deixa disso” nem deve tentar atuar dessa vez para fazê-la desistir de disputar o pleito deste ano, pois não dará certo.

“E não é por uma vaidade, não é por uma obsessão para ser prefeita de Campo Grande. Eu sinceramente estou aqui, de verdade, com a missão que penso ser a que o eleitor espera. E eu sinto isso nas ruas, andando e, lógico, não é todo mundo, mas uma boa parte espera essa candidatura minha à prefeitura”, reforçou.

Ela argumentou que dessa vez, realmente, é uma decisão tomada. “Eu estou pronta e muito motivada. Tudo tem um tempo e me sinto muito mais preparada, inclusive, do que quando disputei a eleição para prefeita em 2016. Conheço Campo Grande, estudei muito a cidade ao longo desses últimos oito anos e as minhas experiências como gestora pública me deixaram motivada a encarar esse desafio”.

Rose completou que é uma “honra poder ser prefeita de uma cidade tão linda, mas é um desafio muito grande pegar essa cidade linda, mas tão judiada e precisando de cuidados em todas as áreas”.

“Por isso, a importância de alguém com experiência e com preparo. Vou escolher a melhor equipe pra poder fazer de Campo Grande uma cidade com mais oportunidades para todo mundo, quero resgatar o nosso orgulho”, afirmou Rose Modesto.