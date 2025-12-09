Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saiba como votou a bancada de MS na regularização de terras de fronteira

Projeto que flexibiliza regras para regularização de terras na faixa de fronteira divide votos entre parlamentares sul-mato-grossenses

Clodoaldo Silva, de Brasília

09/12/2025 - 22h08
O deputado federal Vander Loubet (PT), integrante da base de apoio ao governo Lula, votou contra o Projeto de Lei 4.497/24, enquanto o deputado Marcos Pollon (PL), da oposição, não participou da votação — apesar de ter registrado presença na sessão. O texto, aprovado na noite desta quarta-feira, permite a regularização de propriedades rurais em faixa de fronteira com origem em títulos de alienação ou concessão de terras devolutas emitidos pelos estados até outubro de 2015. Os demais parlamentares sul-mato-grossenses votaram a favor da proposta.

O projeto afeta uma faixa de até 150 quilômetros a partir da linha de fronteira em Mato Grosso do Sul, autorizando que os atuais ocupantes obtenham registro da terra mediante apresentação de declaração escrita e assinada, quando não for possível emitir certidões diretamente do órgão responsável ou nos casos em que o prazo de resposta ultrapassar 15 dias.

O texto também abre caminho para regularizar grandes propriedades — acima de 15 módulos fiscais — mesmo em áreas que tenham processos administrativos de demarcação indígena em andamento, incluindo territórios tradicionalmente ocupados. No entanto, imóveis superiores a 2,5 mil hectares só poderão ser regularizados com anuência do Congresso Nacional e mediante o cumprimento dos requisitos legais.

Com essa redação, Vander Loubet votou contra a matéria. Já Marcos Pollon, embora presente na sessão segundo registros da Câmara, não registrou voto. Minutos antes, porém, o deputado havia votado a favor de um requerimento para encerrar a discussão da proposta.

Os deputados Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Dagoberto Nogueira (PSDB), Dr. Luiz Ovando (PP), Geraldo Resende (PSDB) e Rodolfo Nogueira (PL) apoiaram o projeto e votaram pela sua aprovação.

Como votou cada deputado de MS

A favor do projeto:

 

  • Beto Pereira (PSDB)
  • Camila Jara (PT)
  • Dagoberto Nogueira (PSDB)
  • Dr. Luiz Ovando (PP)
  • Geraldo Resende (PSDB)
  • Rodolfo Nogueira (PL)

 

Contra o projeto:

  • Vander Loubet (PT)

 

Não votou (com presença registrada):

  • Marcos Pollon (PL)

VOTAÇÃO

Veja como votaram os vereadores para empréstimo de R$ 156 milhões em obras na Capital

Ao todo, 24 parlamentares foram a favor da autorização, enquanto Marquinhos Trad e Luiza Ribeiro foram contra

09/12/2025 17h45

Sessão na manhã desta terça-feira (9) na Câmara Municipal de Campo Grande

Sessão na manhã desta terça-feira (9) na Câmara Municipal de Campo Grande Divulgação: Câmara Municipal

Em sessão ordinária, na manhã desta terça-feira (9), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votaram duas propostas para autorizar o Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor total de R$ 156 milhões, destinados a investimentos em infraestrutura de obras e serviços públicos, principalmente asfalto e drenagem. 

A expectativa dos vereadores que aprovaram os dois projetos é que as obras ajudem a solucionar antigos problemas de infraestrutura e atendam moradores que aguardam melhorias há anos. Ao todo, 26 parlamentares participaram da votação, sendo 24 a favor e dois contrários. 

A favor

André Salineiro (PL)
Ana Portela (PL)
Beto Avelar (PP)
Carlão (PSB)
Clodoilson Pires (Podemos)
Dr. Jamal (MDB)
Dr. Lívio (União)
Dr. Victor Rocha (PSDB)
Fábio Rocha (União)
Flavio Cabo Almi (PSDB)
Herculano Borges (Republicanos)
Jean Ferreira (PT)
Junior Coringa (MDB)
Landmark (PT)
Leinha (Avante)
Maicon Nogueira (PP)
Neto Santos (Republicanos)
Otávio Trad (PSD)
Prof. Juari (PSDB)
Prof. Riverton (PP)
Ronilço Guerreiro (Podemos)
Silvio Pitu (PSDB)
Veterinário Francisco (União)
Wilson Lands (Avante)

Contrários

Luiza Ribeiro (PT)
Marquinhos Trad (PDT)

Não votaram

Delei Pinheiro (PP)
Rafael Tavares (PL)

Projetos aprovados

O Projeto de Lei 12.185/25, do Executivo, prevê R$ 136 milhões destinados a investimentos em infraestrutura de qualificação de vias enquadradas no Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. Os recursos serão destinados ao financiamento de qualificação de vias envolvendo obras de pavimentação asfáltica, de drenagem de águas pluviais, de obras e serviços complementares visando implantação de calçadas com acessibilidade universal, sinalização viária e moderação do tráfego, incluindo corredores de ônibus.

Já o Projeto de Lei 12.184/25, do Executivo, prevê R$ 20 milhões destinados a investimentos em infraestrutura de obras e serviços públicos, voltados ao financiamento de obras de pavimentação, de drenagem e de requalificação de vias, de obras e serviços públicos da educação, saúde, cultura, esporte e lazer, assistência social e para atender programas finalísticos da administração pública.

CAMPO GRANDE

Aval do governo Lula garante R$ 156 milhões em obras para gestão Adriane

O dinheiro será investido em pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, implantação de calçadas acessíveis, sinalização, moderação de tráfego e corredores de ônibus.

09/12/2025 16h32

Município poderá contratar operações de crédito para investimentos em infraestrutura e na melhoria dos serviços prestados à população

Município poderá contratar operações de crédito para investimentos em infraestrutura e na melhoria dos serviços prestados à população Foto: Washington Costa/Ascom MPO

Na manhã desta terça-feira (9), a Câmara Municipal aprovou dois projetos que autorizam a Prefeitura a contratar operação de crédito que somam R$ 156 milhões em investimentos, destinados para obras de infraestrutura em Campo Grande. Os recursos são provenientes do Governo do presidente Lula, junto à Caixa Econômica Federal.

A aprovação também foi celebrada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), que oficializaram, em Brasília, a adesão do Município ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).

O primeiro a ser aprovado foi o Projeto de Lei 12.185/25, que prevê R$ 136 milhões por meio do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. O dinheiro será investido em pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, implantação de calçadas acessíveis, sinalização, moderação de tráfego e corredores de ônibus.

O segundo a ser aprovado foi o Projeto de Lei 12.184/25, o qual autoriza que R$ 20 milhões sejam destinados à execução de obras públicas que atendem demandas estruturais da Capital, para melhorar a mobilidade, reduzir alagamentos e ampliar a qualidade de vida nos bairros.

Ao Correio do Estado, a ministra Simone Tebet ressaltou que este é um programa do Governo Federal feito para ajudar municípios e estados que estão em situações econômicas e fiscais ruins. Ela acredita que algumas obras devem estar licitadas e iniciadas a partir de abril de 2026.

"Campo Grande não tinha Capacidade de Pagamento (CAPAG) e, portanto, de financiamento. E toda vez que você pega dinheiro emprestado, os bancos só emprestam se tiver capacidade. Então, como Campo Grande assumiu uma série de compromissos, melhorar os indicadores da sua poupança corrente, adesão ao programa de acompanhamento, por exemplo, transparência fiscal, observar os limites constitucionais de despesas com o pessoal, etc., a União aceitou, dentro dessas condições, ser avalista. Quando a União entra como avalista, todo mundo empresta com juros mais baixos, e se torna possível esse crédito. É um presente de Natal, de Ano Novo, e de Páscoa para Campo Grande, uma vez que, a partir já da Semana Santa, provavelmente algumas dessas obras já vão estar licitadas e iniciadas na Cidade Morena", disse a ministra.

As propostas receberam 24 votos favoráveis, enquanto Marquinhos Trad (PDT) e Luíza Ribeiro (PT) votaram contra. Outros dois vereadores não registraram voto.

Pacote de obras

Em novembro, a Prefeitura de Campo Grande já havia anunciado um pacote de obras no valor de R$ 544 milhões, com foco na drenagem e asfalto para pelo menos 33 bairros ao longo dos próximos anos. Tal investimento é oriundo de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF). A primeira parte do valor é, justamente, estes R$ 156 milhões aprovados, hoje, na Casa de Leis.

O PEF é um programa do Governo Federal que permite a estados e municípios reorganizarem suas contas públicas, reunindo ações e ajustes para garantir equilíbrio financeiro, controle de despesas, maior eficiência na gestão e capacidade de pagamento.

Bairros que devem receber os investimentos

  • Vila Nª Sª Aparecida
  • Bosque da Saúde
  • Noroeste
  • Vilas Boas
  • Jardim Auxiliadora
  • Nova Tirandentes
  • Jardim Vitória
  • Anhembi
  • Jardim Los Angeles
  • Parque Residencial Lisboa
  • Porto Galo
  • Aero Rancho
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá
  • Jardim das Nações
  • Guanandi II
  • Tarumã
  • Coophavila II
  • Batistão
  • Jardim Santa Emília
  • Jardim São Conrado
  • Parque dos Girassóis
  • Oliveira
  • Residencial Flores

