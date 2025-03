"Se não tiver jeito, vamos disputar", diz Loubet sobre embate com Gleice Jane no PT - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A disputa pela liderança estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) pode se acirrar muito em breve entre o deputado Vander Loubet e a deputada estadual Gleice Jane. A sigla passa por um Processo de Eleição Direta (PED), que define o sucessor ou sucessora da atual presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, além dos membros das direções municipal e estadual do partido em todo o país, cadeira pleiteada por ambos.

Deputado federal por seis mandatos, Loubet destacou ao Correio do Estado na manhã desta segunda-feira (31), que a intenção do partido é se fortalecer, entretanto, não descartou um possível embate contra a colega de partido, o que considerou algo extremo.

“É uma disputa interna, o PT tem um regimento, uma democracia interna extremamente positiva, mas eu acho que não teria necessidade de chegarmos a esse extremo. Se tiver que partir para a disputa, nós vamos disputar, faz parte do jogo.”, declarou Vander, que disse respeitar a candidatura da deputada estadual.

Questionado sobre as movimentações dentro do partido, o deputado federal destacou a importância da representatividade feminina, tanto de Gleice Jane, como da deputada federal Camila Jara dentro do partido. Segundo ele, ambas devem buscar a reeleição dos cargos que já ocupam.

“Temos de ter todo o cuidado, tanto com a reeleição dela (Gleice Jane), como com a reeleição da Camila. Não é fácil você construir quadros femininos, mulheres da política, fruto de muito trabalho, de uma dedicação do partido na construção dessas lideranças.”, frisou Loubet.

O deputado reafirmou sua candidatura ao Senado em 2026 e rechaçou um eventual enfraquecimento do partido por conta de sua disputa interna com Gleice Jane.

Outra projeção de Loubet foi a disputa nacional do PT, que prioriza a reeleição do presidente Lula. O deputado federal destacou que, apesar do otimismo, o cenário para o ano que vem é considerado difícil.

Para ele, a medida mais consciente é construir uma aliança mais ampla para auxiliar o presidente rumo ao 4º mandato, conquistar uma cadeira no Senado, manter as duas cadeiras na bancada federal (atualmente ocupadas por Loubet e Camila Jara), além de ampliar o número de deputados estaduais (cargos ocupados por Zeca do PT, Pedro Kemp, além de Gleice Jane).

“Podemos voltar agora num novo modelo, numa nova construção, voltar a sonhar em ocupar grandes espaços”, finalizou o deputado federal, que mira também um nome do partido para o governo estadual.

Disputas

Cabe destacar que o partido historicamente é lembrado por suas disputas internas. Em 2002, Eduardo Suplicy e o próprio presidente Lula “brigaram” pela candidatura à presidência da República, vencida por Luiz Inácio. Em 2023, Camila Jara e Zeca tiveram uma “rixa” quanto à preferência do partido para a cadeira da Prefeitura de Campo Grande, corrida vencida por Camila.

Relembre

Entre os candidatos para assumir a direção estadual, Vander é considerado da ala mais moderada, ao centro. Já a Gleice Jane, da ala mais à esquerda do partido.

Ambos foram confirmados em reunião da Direção Estadual do PT da Articulação de Esquerda, que esteve reunida em Dourados neste sábado (29).

A definição do pleito foi realizada com a presença do candidato à presidência Nacional do PT, o historiador Valter Pomar, onde ficou definido por unanimidade que a Deputada Gleice Jane será a candidata que vai disputar com o Deputado Federal Vander Loubet a direção do PT no Mato Grosso do Sul.

As eleições internas serão realizadas no dia 6 de julho. Em janeiro deste ano o Diretório nacional do partido aprovou os prazos para inscrição das chapas que concorrerão às três instâncias de direção, definidos segundo o calendário abaixo:

em nível municipal e zonal: entre 12 de março e 14 de abril

em nível estadual: entre 11 de março e 28 de abril

em nível nacional: entre 10 de março e 19 de maio

Atualmente Humberto Costa é quem comanda o cargo da presidência do PT até a realização das eleições diretas, já que a atual presidente do partido, Gleisi Hoffmann, assumiu a Secretaria de Relações Institucionais do Brasil no fim do mês de fevereiro.

Cenário nacional

No contexto nacional das eleições para presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva é cotado como um dos favoritos a vencer a disputa, já que recebeu o apoio do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Edinho é um sociólogo e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi Vereador do município de Araraquara (SP) deputado estadual e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Além do Edinho, o atual secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, será candidato pela tendência Movimento PT.

Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Romênio Pereira é natural de Patos de Minas (MG) e iniciou a sua trajetória no movimento sindical no início dos anos 1980 em seu estado natal. Ele já ocupou várias funções no PT-MG e também na direção nacional do partido.

Quem concorre também à presidência nacional é o historiador e membro do Diretório Nacional do PT, Valter Pomar, que registrou sua candidatura para concorrer à presidência representando o movimento Articulação de Esquerda.

*Colaborou Judson Marinho

