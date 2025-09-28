Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Segunda Turma do STF faz maioria para manter prisão de 'Careca do INSS' e empresário

O decano Gilmar Mendes se declarou impedido para se manifestar sobre as prisões

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/09/2025 - 14h30
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal fez maioria neste domingo, 28, para manter a prisão preventiva dos empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e Maurício Camisotti no bojo da investigação sobre fraudes bilionárias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Os ministros Edson Fachin e Kassio Nunes Marques acompanharam o voto do relator, André Mendonça, no sentido de confirmar as cautelares impostas à dupla na Operação Sem Desconto.

O decano Gilmar Mendes se declarou impedido para se manifestar sobre as prisões.

As medidas foram submetidas a referendo da Segunda Turma conforme decisão de Mendonça, relator. Elas são analisadas em julgamento no plenário virtual do STF que tem data para terminar na próxima sexta, 3.

O ministro Dias Toffoli, que também integra a Segunda Turma da Corte máxima, ainda não se manifestou sobre o caso.

As prisões foram decretadas no último dia 11 e cumpridas na manhã seguinte, pela Polícia Federal. No despacho, Mendonça fundamentou as medidas na garantia da ordem pública; por conveniência da instrução; e para assegurar a futura aplicação da lei penal.

O ministro destacou as "fundadas suspeitas de relevante participação" do Careca do INSS e de Camisotti nos ilícitos apurados, assim como a "complexa estrutura criminosa" sob suspeita. "Trata-se de uma criminalidade planejada, com estratégias de escamoteamento dos recursos ilícitos e participação de pessoas com conexões com órgãos estatais", anotou.

Ao decretar a prisão da dupla, Mendonça também destacou que há evidências de que os empresários "prosseguiriam a praticar delitos, buscando ocultar ou dilapidar o patrimônio angariado por meio de condutas ilícitas e branquear os recursos provenientes do esquema criminoso".

O ministro ainda citou um caso, sob apuração, de suposta ameaça de morte, pelo Careca do INSS, a uma testemunha da investigação.

Política

EUA têm interesse em terras raras e nós queremos negociar, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, afirmou que a negociação com os Estados Unidos será fácil

27/09/2025 20h00

Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que a negociação com os Estados Unidos não é fácil. Mas, o Brasil está aberto a negociar, inclusive sobre terras raras, disse, hoje, Mercadante em entrevista ao programa Brasil do Povo, de José Luiz Datena, na Rede TV.

Mercadante disse ver imprevisibilidade na fala de Trump sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Sila durante seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), mas "crê" que o presidente dos EUA foi sincero em seus comentários sobre Lula.

O presidente do BNDES avaliou, ainda, que o gesto de Trump e a fala de Lula deixaram claro que "quem decide sobre a vida dos brasileiros são os próprios brasileiros".

ELEIÇÕES 2026

Nelsinho pode perder apoio de aliados com os irmãos na esquerda

Candidato à reeleição, o senador dificilmente poderá contar de subir no palanque de candidatos do PL e União Progressista

27/09/2025 08h30

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) vai tentar a reeleição para mais oito anos de mandato na Casa Alta do Brasil

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) vai tentar a reeleição para mais oito anos de mandato na Casa Alta do Brasil Divulgação: Andressa Anholete/Agência Senado

Apesar de estar presente no ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL, realizada no dia 21, em Campo Grande (MS), o senador Nelsinho Trad (PSD) deve ter se sentido como um estranho no ninho, afinal, a multidão reunida era da direita e da extrema direita, em sua maioria.

Mesmo com o senador tendo adotado um viés mais à direita e, na gestão de Jair Bolsonaro (PL) à frente da presidência da República, ter se aproximado da ala bolsonarista do Congresso Nacional, o parlamentar ainda enfrenta uma certa rejeição por parte desse eleitorado.

A situação se agravou ainda mais depois que o irmão dele, o ex-deputado federal Fábio Trad, se filiou ao PT e está cotado para ser o candidato a governador de Mato Grosso do Sul em 2026 pela esquerda.

Além disso, o outro irmão dele, o vereador Marquinhos Trad, está no PDT, outro partido da esquerda, desde o ano passado, fazendo com que os aliados de primeira hora do senador, que são políticos do PL e da Federação União Progressista, formada pelo PP e União Brasil, tenham de se afastar do parlamentar para não perderem votos com a direita.

O Correio do Estado apurou, com fontes da direita e do centro-direita, que, a medida em que as eleições de 2026 se aproximam, ficará mais difícil ter Nelsinho Trad no mesmo palanque, pois, com a polarização de esquerda e direita, não será possível ficar em cima do muro.

Outro agravante apontado por essas mesmas fontes é que a possibilidade de o senador do PSD fazer dobradinha com Azambuja na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal estaria praticamente descartada, pois, como o ex-governador já vem de um partido de centro – o PSDB – e tenta se aproximar da direita, seria complicado se aliar a um candidato que não seja de uma sigla de centro-direita ou direita.

A tendência, conforme informaram ao Correio do Estado, é de que Nelsinho tenha de lançar a própria candidatura fora da ampla aliança formada por partidos de centro-direita e da direita para reeleger o governador Eduardo Riedel (PP), que inclui PP, União Brasil, PL, Republicanos e Podemos.

Tal possibilidade pode complicar o projeto de reeleição do senador do PSD, já que perderá a base política dos atuais aliados, que concentra a maioria absoluta dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul, bem como dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e das duas senadoras do Estado.

CENÁRIO COMPLICADO

Caso esse cenário se concretize, ou seja, que Azambuja não faça uma dobradinha com Nelsinho para disputar as duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul, a reeleição do senador do PSD pode ficar muito complicada.

Afinal, com Eduardo Riedel no PP, os progressistas também devem lançar um candidato próprio ao Senado, e hoje o mais provável é que seja o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), deputado estadual Gerson Claro.

Além disso, não está descartada uma candidatura própria ao Senado pelo PL e o nome, neste momento, seria da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, e, caso o ex-deputado estadual Capitão Contar se filie à legenda, também há a possibilidade de o nome dele ser o escolhido.

Dessa forma, a caminhada para a reeleição de Nelsinho Trad teria muitas pedras no caminho, algo que, com a dobradinha com Azambuja, não aconteceria, afinal, o ex-governador conta com o apoio de 44 prefeitos e de 256 vereadores, sem contar os seis deputados estaduais e os três deputados federais. Algo que ficou claro no ato de filiação de Azambuja ao PL.

*SAIBA

Em MS, PSD pretende caminhar com Riedel

No início deste mês, a cúpula do PSD em Mato Grosso do Sul decidiu que fará parte da coalizão de partidos que apoiará a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) nas eleições de 2026. Também ficou acertado que caberá ao vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, articular com Riedel o papel e o tamanho que a legenda terá na aliança.

Na ocasião, o senador Nelsinho Trad, presidente estadual do PSD, afirmou que todas as lideranças do partido estão alinhadas com a reeleição do governador e farão articulações no sentido de mostrar que o partido poderá ser uma solução para os arranjos partidários.

Para ele, será preciso mais legendas para acomodar as filiações de aliados além do PP, de Riedel, e do PL, do ex-governador Reinaldo Azambuja. Na época, o senador reforçou que, o fato de o PSD ser de centro, ajudaria. Algo que hoje já é considerado o maior problema para a aliança.

