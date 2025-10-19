Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Brasil

Sem citar Trump, Lula quer doutrina para que 'outro presidente' não ouse falar grosso com País

Há possibilidade de um encontro entre os dois mandatários até o final do ano.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/10/2025 - 19h00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse a estudantes no sábado, 18, que quer construir uma "doutrina" com professores e alunos latino-americanos para que a América do Sul seja independente e que "nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil".

Lula não citou expressamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com quem disse ter surgido uma "química" após encontro na Assembleia Geral da ONU. Depois do episódio, os governos Lula e Trump se aproximaram para negociar a revogação do tarifaço às exportações brasileiras. Há possibilidade de um encontro entre os dois mandatários até o final do ano.

O presidente participou de um aulão com cursinhos populares em São Bernardo do Campo (SP), cidade da região do Grande ABC onde começou sua carreira política no Sindicato dos Metalúrgicos. Ele subiu ao palco ao lado dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Fazenda, Fernando Haddad, e foi recebido pelos estudantes aos gritos de "sem anistia" e em defesa da educação popular.

O presidente discursava sobre as universidades que criou em seu governo, quando citou a Universidade de Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu (PR) e fez a menção indireta a Trump.

"A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professores latino-americanos, com estudantes latino-americanos, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente e que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil porque a gente não vai aceitar", declarou Lula, que foi ovacionado pelos alunos neste momento. "Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Dignidade e caráter vocês não comprarão em shopping, free shop. É o pai e a mãe de vocês que deram a dignidade e o caráter para definir o que a gente é", continuou o presidente.

O evento, realizado no ginásio poliesportivo Adib Moysés Dib, estava marcado para começar às 10h30, mas começou cerca de 30 minutos depois. Neste meio-tempo, uma professora pedia aos alunos que se sentassem e os dirigia para que nenhuma cadeira da arquibancada ficasse vazia. Ela também ensaiou músicas, palavras de ordem e até uma "ola" para quando o presidente chegasse.

Os alunos ergueram uma faixa pedindo que Lula indique uma mulher negra para o STF. O presidente, contudo, caminha para indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o posto - os outros dois cotados são o senador Rodrigo Pacheco (PSD) e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

Presidente volta a criticar classe política

O presidente incentivou os jovens a entrarem na política e aproveitou o gancho para voltar a criticar a Câmara dos Deputados pela aprovação da PEC da Blindagem - a proposta foi enterrada pelo Senado. Durante a semana, Lula afirmou que o Congresso nunca esteve "em tão baixo nível".

"Se eu cheguei [à Presidência], vocês também podem chegar", disse ele neste sábado. "Vocês não podem desanimar. Quando vocês perceberem que a classe política não representa vocês, pelo amor de Deus, não desanimem. Quando vocês verem que a classe política está querendo aprovar uma lei que garanta impunidade para ladrão, não desistam. O político bom está dentro de vocês, não dentro deles", seguiu Lula.

Ele anunciou a intenção de universalizar o programa Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio e antecipou que haverá críticas da Faria Lima. "Eles vão brigar com a gente, os banqueiros vão reclamar 'nossa, esse governo está gastando R$ 13 bilhões, poderia estar aqui na Faria Lima pra gente ganhar mais dinheiro'. Gastando a gente estaria se o dinheiro fosse pra eles, nós estamos é investindo na nossa juventude", afirmou.

Antes, Haddad disse que o lema do governo é colocar o "pobre no orçamento e o rico no imposto de renda". "Essa turma tem que contribuir", disse o ministro da Fazenda.

Haddad diz que reservar 50% das vagas universitárias para escola pública equivale a reforma agrária

Apoio a cursinhos populares

Camilo Santana anunciou a intenção de aumentar o valor destinado para apoiar a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), instituída pelo Ministério da Educação no início do ano. A previsão é de repassar R$ 74 milhões a 384 cursinhos espalhados até o final de 2025. Para 2026, segundo o Ministério da Educação, o edital chegará a R$ 108 milhões, contemplando até 500 cursinhos.

Antes da chegada de Lula, os alunos tiveram uma rápida aula de Física. Depois que o presidente deixou o palco, teve início uma aula de Redação, mas a maior parte dos estudantes já havia deixado o local. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está marcado para novembro.
 

Novo mandatário

Eleição presidencial fecha fronteira entre Bolívia e Mato Grosso do Sul neste domingo

Rodrigo Paz Pereira e Jorge "Tuto" Quiroga disputam o segundo turno pela presidência do país

18/10/2025 15h45

Fronteira entre Brasil e Bolívia, na região de Corumbá

Fronteira entre Brasil e Bolívia, na região de Corumbá Foto: Arquivo / Paulo Ribas

As fronteiras entre Mato Grosso do Sul e a Bolívia estarão fechadas a partir da 0h deste domingo (19), uma vez que 7,5 milhões de bolivianos vão às urnas para decidir, em segundo turno, quem comandará o país nos próximos anos.

Disputam a presidência o senador Rodrigo Paz Pereira, do Partido Democrata Cristão (PDC), e o ex-presidente Jorge “Tuto” Quiroga, da Aliança Livre (AL), ambos representantes da oposição ao atual governo. Esta será a primeira vez, desde a promulgação da Constituição de 2009, que os bolivianos participam de um segundo turno presidencial.

Em Mato Grosso do Sul, o único local autorizado para votação é a sede do Consulado da Bolívia em Corumbá, situada na rua Sete de Setembro, entre a rua Delamare e a avenida General Rondon. De acordo com Yoryina Guadalupe Dorado Ramos, representante do Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no município, 289 bolivianos estão aptos a votar. A eleição seguirá o horário oficial da Bolívia, das 8h às 16h.

Embora o número de eleitores cadastrados seja pequeno, Corumbá abriga uma das maiores comunidades bolivianas do estado. Estima-se que entre 12 e 13 mil bolivianos residam no município, mas apenas uma fração deles está registrada para votar.

Fronteira entre Brasil e Bolívia, na região de CorumbáRodrigo Paz e Jorge "Tuto" disutam preferencial eleitoral / Fotos: Aizar Raldes e Martin Bernetti / Divulgação 

No primeiro turno, realizado em agosto, a votação no consulado teve Jorge “Tuto” Quiroga como o mais votado, com 70 votos, seguido de Rodrigo Paz, que recebeu 19 votos. Outros candidatos somaram 32 votos, além de dois votos em branco e 20 nulos.

Durante o dia, a travessia ficará restrita a pedestres, na linha internacional que divide os dois países. O reforço na segurança visa garantir a tranquilidade durante o pleito, especialmente nas cidades bolivianas vizinhas de Puerto Suárez e Puerto Quijarro, onde cerca de 45 mil eleitores devem participar da votação.

O voto no exterior não é obrigatório, mas tem implicações práticas para os cidadãos bolivianos. Instituições financeiras e órgãos públicos do país frequentemente exigem comprovante de voto para a realização de determinados serviços. Para exercer o direito, o eleitor deve apresentar carteira de identidade boliviana — mesmo vencida há até um ano — ou passaporte válido.

O pleito deste domingo também marca o fim de uma era política na América Latina. Após quase 20 anos de domínio do Movimento ao Socialismo (MAS), legenda liderada pelo ex-presidente Evo Morales e pelo atual mandatário Luis Arce, o partido sofreu uma derrota histórica. No primeiro turno, o MAS obteve menos de 4% dos votos, concorrendo com Eduardo del Castillo como candidato principal. O melhor desempenho entre os candidatos de esquerda foi de Andrónico Rodríguez, que alcançou 8,15%.

Na disputa atual, Rodrigo Paz Pereira, considerado centrista, recebeu 32,08% dos votos na primeira volta, contra 26,94% de Tuto Quiroga, político mais alinhado à direita conservadora. O resultado acirrou o clima político no país andino e elevou as expectativas sobre o desfecho do segundo turno.

O último levantamento oficial sobre imigração também ajuda a dimensionar a presença boliviana no estado. Segundo o Censo Demográfico 2022: Fecundidade e Migração — Resultados Preliminares da Amostra, divulgado pelo IBGE, Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 81,5% no número de imigrantes desde 2010. O total passou de 14.679 para 26.637 residentes estrangeiros.

Entre os grupos mais numerosos estão os venezuelanos, que saltaram de 16 pessoas em 2010 para 4.249 em 2022, ultrapassando os paraguaios, hoje com 3.065 indivíduos. Os bolivianos ocupam o terceiro lugar, com 615 residentes, seguidos de haitianos (435), colombianos (217) e japoneses (161).

*Com informações de Diário Corumbaense 

VACÂNCIA

Waldir deve acelerar aposentadoria e abre briga por vaga no TCE

Ministro do STJ desmembrou ação contra conselheiro, o que pode adiantar denúncia e impedi-lo de conseguir o benefício

18/10/2025 08h20

Os deputados estaduais Paulo Corrêa (PSDB) e Marcio Fernandes (MDB) querem cadeira no TCE-MS

Os deputados estaduais Paulo Corrêa (PSDB) e Marcio Fernandes (MDB) querem cadeira no TCE-MS Montagem

A decisão do ministro Francisco Cândido de Melo Falcão Neto Gomm, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de desmembrar a Ação Penal nº 1.057 e manter sob a competência da Corte Especial o julgamento dos conselheiros Waldir Neves Barbosa e Iran Coelho das Neves, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), alimentou a possibilidade de que, finalmente, seja aceita a denúncia contra os dois pelos crimes de organização criminosa, fraude em licitação, superfaturamento e desvio de recursos públicos.

O Correio do Estado apurou que essa movimentação do magistrado acendeu a luz de alerta para Waldir Neves, que, temendo que a Corte Especial do STJ aceite a acusação do Ministério Público Federal (MPF) e o torne réu, ele possa ter o mesmo fim do também conselheiro Ronaldo Chadid, que, após virar réu, teve aprovada pelos ministros uma cautelar que o impede de solicitar aposentadoria na Corte de Contas.

Diante de tal probabilidade, a reportagem levantou que o conselheiro estaria propenso a acelerar a própria aposentadoria antes que a Corte Especial do STJ volte a analisar a denúncia do MPF e, dessa forma, possa garantir o benefício.

No entanto, essa não é a primeira vez que é aventado o pedido de aposentadoria de Waldir Neves, pois, no ano passado, quando ainda estava afastado da Corte de Contas por determinação do ministro Francisco Falcão proferida no dia 8 dezembro de 2022, o conselheiro preparou toda a documentação necessária para ingressar com o pedido de aposentadoria no TCE-MS.

Ele já tinha até obtido o aval da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev), que administra o Regime Próprio de Previdência Social do Estado (MSPrev), e, na época, só precisava ingressar com o pedido na Corte para obter o benefício.

No mesmo período, Waldir Neves também tinha conseguido, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), pois foi deputado estadual na década de 1990, a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria.

Segundo apuração do Correio do Estado, o pedido formal de informações à Alems foi feito ainda no mês de julho de 2024 e, durante o recesso parlamentar, ele recebeu a devolutiva, também de forma oficial, explicando que cumpria todos os requisitos necessários para entrar com a solicitação de aposentadoria.

DE OLHO NA VAGA

Com toda essa movimentação, a Alems foi o outro lugar em que o sinal de alerta também acendeu, já que os deputados estaduais Paulo Corrêa (PSDB) e Marcio Fernandes (MDB) estão de olho nessa vaga no TCE-MS, pois, na eventualidade de Waldir Neves realmente obter a aposentadoria antecipada da Corte de Contas, a vaga pertencerá à Casa de Leis.

Ou seja, os deputados estaduais terão de votar para indicar o melhor nome para ocupar a cadeira no Tribunal de Contas e, por enquanto, os dois parlamentares interessados são Paulo Corrêa e Marcio Fernandes, e este teria o apoio assegurado de pelo menos outros 15 colegas de Casa, saindo na frente pela cadeira que poderá ficar vaga.

Todavia, o desejo de virar conselheiro da Corte de Contas também é forte em Paulo Corrêa, tanto que, em 2023, graças a articulações dele, o governador Eduardo Riedel (PP) encaminhou emenda constitucional para a Alems aprovar, alterando o § 2º artigo 80 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.

O texto trata da idade máxima para nomeação de membros no TCE-MS e, conforme a alteração aprovada pela Alems e sancionada pelo governador, os conselheiros da Corte agora podem ser escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos.

A emenda entrou em vigor no dia 15 de dezembro de 2023, assinada pelo governador Riedel, aumentando a idade máxima para nomeação de conselheiro do Tribunal para menos de 70 anos. Antes, o texto definia como limite menos de 65 anos, o que excluiria Paulo Corrêa de possível indicação.

Isso porque o parlamentar completou 68 anos em 24 de julho deste ano, porém, com a alteração, ele agora tem até o dia 24 de julho de 2027 para ser indicado para uma cadeira do TCE-MS, enquanto, por outro lado, Marcio Fernandes tem 49 anos e, pelo menos na questão de idade limite, está tranquilo.

INTERESSADOS

O Correio do Estado procurou os dois deputados estaduais para ouvir a opinião deles sobre a questão e apenas Marcio Fernandes retornou, confirmando que realmente está na disputa pela cadeira no TCE-MS, que pode ficar vaga caso Waldir Neves antecipe a aposentadoria.

“Se isso acontecer, sou candidatíssimo e já tenho as assinaturas de 15 deputados estaduais. Essa vaga é da Assembleia Legislativa e os deputados querem que vá um deputado. Essa vaga aí eu não vou abrir mão. Essa aí eu vou trabalhar para ser o meu nome”, assegurou.

O parlamentar completou que, com a decisão do ministro Francisco Falcão, dificilmente a Corte Especial do STJ não analisará a denúncia do MPF contra o conselheiro Waldir Neves. “Acredito que agora dificilmente os ministros não coloquem em pauta a análise da denúncia. Por isso, é muito provável que o conselheiro solicite a aposentadoria antes disso acontecer”, comentou.

Marcio Fernandes reforçou que sempre deixou bem claro que, a primeira vaga que fosse aberta na Corte de Contas, no dia 14 de novembro, com a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos, ficaria com o assessor da Presidência da Sanesul, Sérgio de Paula, que foi secretário estadual da Casa Civil na gestão do então governador Reinaldo Azambuja (PL). 

“Essa vaga que vai abrir com a saída do Jerson é do Sérgio e eu avisei que não seria candidato, como não sou, mas, se surgisse uma outra vaga, eu não abriria mão e já tenho o apoio de 15 deputados, que inclusive eu tenho a lista em mãos”, assegurou.

*SAIBA

Waldir e Iran teriam feito desvio milionário

Os conselheiros Waldir Neves e Iran Coelho das Neves são acusados de envolvimento em supostos desvios que somam R$ 106,4 milhões, relacionados a um contrato firmado em 2018 entre o TCE-MS e a empresa Dataeasy Consultoria e Informática.

Ambos foram afastados dos cargos em 8 de dezembro de 2022, quando foi deflagrada a Operação Terceirização de Ouro. 

Waldir retornou ao cargo em maio deste ano, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu habeas corpus com base na demora do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgar a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF), enquanto Iran reassumiu em agosto, ao ter o benefício estendido.

No despacho, o ministro Francisco Falcão, do STJ, destacou a complexidade do processo, que reúne 14 réus e mais de 230 mil páginas, entre documentos e mídias oriundas das investigações.

“Trata-se de caso complexo, pois envolve a conduta de várias pessoas e um vasto acervo probatório. Somente esta ação penal tem 10.745 páginas, além de 22 apensos”, afirmou.

O magistrado justificou o desmembramento como medida para garantir celeridade e racionalidade processual.

“A instrução com diversos envolvidos traz complicações e pode gerar diligências e incidentes que retardam o andamento do processo. A separação evita prejuízos e assegura o contraditório e a ampla defesa a todos”, destacou.

Com a decisão, Francisco Falcão determinou o envio de cópias integrais dos autos e de todas as medidas cautelares vinculadas à denúncia para distribuição em uma vara criminal de Campo Grande.

