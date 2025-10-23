Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Senado aprova projeto que enquadra misoginia como crime de discriminação

Proposta define misoginia como conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença da supremacia do gênero masculino

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/10/2025 - 20h00
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 22, projeto de lei que inclui a misoginia entre os crimes de descriminação previstos na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/89). Ele segue para a Câmara dos Deputados a menos que algum senador apresente até a próxima quarta-feira, 29, recurso para que o texto seja votado no plenário.

A proposta da senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA) define misoginia como conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença da supremacia do gênero masculino. A relatora na CCJ foi a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que apresentou parecer favorável.

Sem a tipificação, as condutas são enquadradas como injúria ou difamação, dependendo da interpretação jurídica adotada - que têm penas menores. A pena para os crimes previstos na Lei nº 7 716 vão de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Se o projeto for sancionado após passagem pela Câmara, o primeiro artigo da lei passará a dizer: "Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou praticados em razão de misoginia".

A relatora Soraya Thronicke defendeu a proposta original e rejeitou um texto alternativo elaborado pela Comissão de Direitos Humanos da Casa, que tratava o tema como injúria individual. Segundo ela, a misoginia deve ser reconhecida como uma ofensa coletiva, que atinge todas as mulheres, e não apenas casos isolados.

"O desprezo pelas mulheres e sua inferiorização diante do homem são marcas da violência de gênero. Nesse contexto, há utilidade em enquadrar a misoginia como crime de preconceito: por exemplo, negar emprego, proibir entrada em um estabelecimento ou injuriar alguém apenas por ser mulher", explicou a senadora.

"Depois de estudar o tema e viver isso como parlamentar, percebi o quanto a misoginia está enraizada no cotidiano. Muitas vezes, as pessoas acham que podem se sobrepor a nós, mulheres, apenas pelo fato de sermos mulheres. É por isso que esse projeto é tão necessário", completou.

Na CCJ, a proposta foi aprovada por 13 votos a 2. Se posicionaram contra os senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Jorge Seif (PL-SC). "Eu procurei refletir se conheço algum homem, independente da orientação sexual, que realmente odiasse uma mulher. Não lembro de ninguém. Já vi discussões e ofensas, mas daí a transformar isso em tipo penal me parece algo gravíssimo", disse Seif.

Mudança

Walter Carneiro Júnior assume Casa Civil na segunda-feira

Eduardo Rocha deixa cargo para se concentrar em sua campanha por uma vaga na Assembleia Legislativa

23/10/2025 11h45

Walter Carneiro, Barbosinha e Eduardo Rocha falaram com imprensa após reunião

Walter Carneiro, Barbosinha e Eduardo Rocha falaram com imprensa após reunião Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Walter Carneiro Júnior será o novo chefe da Casa Civil a partir da próxima segunda-feira (27). A decisão foi anunciada durante reunião realizada na manhã desta quinta-feira (23), na sede da Governadoria, em Campo Grande. O atual secretário, Eduardo Rocha, deixa o cargo para disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026.

Em nome de Riedel, o vice-governador e secretário de Governo e Gestão Estratégica, José Carlos Barbosa (Barbosinha) destacou que a saída de Eduardo Rocha foi uma decisão pessoal, diante da natureza da Casa Civil, considerada uma pasta de articulação e intensa atuação política, uma vez que a escolha de Rocha é disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS.

"Essa é uma secretaria extremamente complexa, onde a candidatura se confunde, às vezes, com a função do secretário. Eduardo decidiu deixar essa missão para poder cuidar da candidatura dele", explicou.

Do ponto de vista administrativo, Barbosinha destacou que o governo de Mato Grosso do Sul fez opção por não aumentar tributos, não reduzir investimentos e não deixar que as dificuldades provocadas pelo gás e pela flutuação de safra prejudiquem o andamento dos investimentos do Estado.  Ele destacou que o impacto nas receitas é estimado em R$ 1,5 bilhão, mas o governo pretende manter o ritmo das obras e entregas.

Outros nomes

Além de Walter Carneiro, Barbosinha acrescentou que outros nomes poderão ser definidos até março, já que há a possibilidade de novas candidaturas, como as de Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Marcelo Miranda, líder da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

"O governo vai dialogar até o final do ano. Pode ser que aconteça até o final do ano, como pode acontecer até março. Não existe uma data estabelecida. Pode ser novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro", disse. 

Ao anunciar sua saída, Eduardo Rocha afirmou que a decisão foi tomada para evitar a mistura entre o trabalho técnico da Casa Civil e a campanha eleitoral. "Eu sempre fui político, tive três mandatos de deputado estadual, sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes para não misturar a política eleitoral com a política de governo", explicou.

Rocha destacou que participou de "três anos de política de governo sem nenhum problema" e que agora pretende se dedicar à campanha. Momentaneamente, ele permanece no MDB e disputará as eleições "pelo partido que o Riedel indicar". Sobre a senadora Simone Tebet, sua esposa, que segue no mesmo partido, afirmou que a decisão sobre eventual candidatura será tomada apenas em março. "Ela vai decidir se disputa aqui, em São Paulo, outro cargo ou se vai ficar no governo", completou.

Walter Carneiro

O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, é primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, tendo obtido 39.860 votos nas eleições de 2022. No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil, e anteriormente atuou como diretor-presidente da Sanesul durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Walter Carneiro, Barbosinha e Eduardo Rocha falaram com imprensa após reunião

Walter Carneiro, novo titular da Casa Civil / Foto: Marcelo Victor 

Carneiro é filho do ex-deputado estadual Walter Carneiro, e tem trajetória ligada à política desde cedo. Segundo Barbosinha, "nasceu em berço político". A expressiva votação obtida em 2022 o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP em 2026, fator que pode ter sido ponderado pelo governador Eduardo Riedel ao escolhê-lo para o comando da Casa Civil.

Ao comentar sua nova função, Walter Carneiro afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho conduzido por Rocha, reforçando a relação institucional com os municípios e o Legislativo.

"Eduardo estreitou muito o relacionamento com prefeitos e vereadores. A Casa Civil é uma secretaria eminentemente política, que procura trazer para perto as demandas e construir boa relação com as demais secretarias, fortalecendo o projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios", disse.

Transição

Eduardo Rocha permanece no cargo até segunda-feira (27), quando Walter Carneiro será oficialmente nomeado. Durante o encontro, o governo agradeceu a Rocha "por todo o trabalho realizado ao longo desse período", destacando sua trajetória "desde o tempo de deputado estadual até a chefia da Casa Civil" e classificando como "extraordinário o trabalho desenvolvido".

Articulações

De olho na reeleição, Nelsinho Trad faz jantar para tentar recompor suas bases

O senador reuniu mais de 300 pessoas, incluindo Azambuja, Barbosinha, deputados estaduais, prefeitos e vereadores

23/10/2025 08h00

O senador Nelsinho Trad ladeado por Azambuja, deputados estaduais, prefeitos e vereador

O senador Nelsinho Trad ladeado por Azambuja, deputados estaduais, prefeitos e vereador Foto: Divulgação

Preocupado com o efeito que o fato de os dois irmãos estarem em partidos da esquerda podem fazer na sua candidatura à reeleição, o senador Nelsinho Trad (PSD) promoveu, na noite de terça-feira, um jantar para mais de 300 pessoas, no Buffet La Riviera, em Campo Grande (MS), com o objetivo de recompor suas bases políticas.

Com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (PSD), o “Barbosinha”, e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o jantar político teve ainda a participação de 49 prefeitos e prefeitas, 15 primeiras-damas, 15 vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores que estão em Campo Grande para o 3º Congresso dos Municípios.

Também estavam presentes os deputados estaduais Pedro Caravina (PSDB), Renato Câmara (MDB), Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB). “Fui estimulado pelos prefeitos e vice-prefeitos a fazer uma confraternização e, dessa forma, dar seguimento às tratativas de se reforçar ações para os municípios”, disse Nelsinho Trad ao Correio do Estado. 

De acordo com o parlamentar, os discursos dos participantes destacaram o trabalho conjunto realizado em prol dos municípios e a importância da parceria institucional entre lideranças políticas do Estado e da bancada federal.

“Faço questão de ressaltar o valor das alianças construídas ao longo da vida pública ouvindo os discursos dessas pessoas que são capazes de ensinar a gente quando falam. O encontro serviu para renovar essas velhas alianças, pois alianças a gente faz com quem a gente gosta e com quem gosta da gente. Eu estou do lado de quem eu gosto e não vou abrir mão, não vou ficar do lado de quem eu nunca estive. Eu estou ao lado de quem eu gosto, esse é o meu lado”, declarou.

A fala do senador foi um recado claro de que não vai abrir mão de tentar a reeleição, mesmo com Fábio Trad tendo grandes chances de disputar o cargo de governador pelo PT e Marquinhos Trad de concorrer a deputado estadual pelo PDT, dois partidos de esquerda, ou seja, totalmente antagônicos à linha de centro-direita adotada por Nelsinho.

Tal situação vira um verdadeiro empecilho para que o parlamentar possa subir nos palanques do governador Riedel, que também buscará à reeleição, e do ex-governador Azambuja, que tentará uma vaga ao Senado Federal, entretanto, Nelsinho, mais uma vez, acredita que possa repetir a aliança com ambos.
 
REPERCUSSÃO

Já Barbosinha recordou o histórico político do senador e destacou o reconhecimento de seu trabalho. “Essa presença de todos é o sinal de que o senador Nelsinho arou a terra, plantou, colheu e continua colhendo, porque a semeadura foi muito boa”, comentou.

O ex-governador Azambuja justificou a ausência do governador Eduardo Riedel (PP), que estava atendendo à mãe após uma queda, e manifestou satisfação em participar de uma confraternização que reuniu lideranças dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

“A gente fica muito feliz de ter uma oportunidade de estar com vocês. O congresso dos municípios une todas as 79 cidades e a gente tem uma alegria, né, Nelsinho, porque nós já estivemos juntos em várias batalhas. Desde quando você concorreu à prefeitura da Capital, em 2004, nós já tivemos ali uma passagem importante juntos”, recordou.

Ele acrescentou que, em 2014, foi candidato a governador, assim como Nelsinho Trad, mas só ele foi para o segundo turno. “O Nelson me apoiou e a gente ganhou a eleição juntos. Em 2018, disputamos juntos e a gente tem uma história. Agora, acho que a história mais importante é que nós temos, em Brasília, um senador que traz resultados”, destacou.

Azambuja também citou as eleições de 2022, quando o senador ajudou a construir a vitória do governador Eduardo Riedel no segundo turno. “Eu fico muito feliz por estar em um grupo de amigos. A gente aqui é um time que trabalha pelos municípios. Gratidão, Nelsinho, pela nossa parceria. Você sabe o carinho que tenho por você”, concluiu.

O prefeito de Vicentina, Cleber Dias (MDB), elogiou o trabalho do senador e a atuação conjunta com as prefeituras de Mato Grosso do Sul. “Vamos continuar divulgando as ações e resultados que têm contribuído para o desenvolvimento dos municípios”, afirmou.
 

