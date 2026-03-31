Silvio Costa Filho deixa Ministério de Portos e Aeroportos; Tomé Barros é novo ministro

MATO GROSSO DO SUL

Decisão atinge cidades como Dourados, Alcinópolis e Cassilândia e cobra adequações na transparência e execução orçamentária

Entre os principais problemas apontados pela equipe técnica do TCE está o descumprimento de regras constitucionais Divulgação/ TCE-MS

A execução de emendas parlamentares em municípios de Mato Grosso do Sul foi suspenso parcialmente após o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) identificar falhas na transparência, na aplicação dos recursos e no cumprimento de normas constitucionais.

A decisão foi tomada pelo conselheiro relator Osmar Domingues Jeronymo, através de medida publicada nesta terça-feira (31), por meio de um acompanhamento que avalia a conformidade das emendas com critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os principais problemas apontados pela equipe técnica do TCE está o descumprimento de regras constitucionais. Em Dourados, por exemplo, o percentual destinado à saúde pelas emendas, ficou abaixo do mínimo exigido. Enquanto a Constituição determina a aplicação de pelo menos 50% o município fixou 40%.

Já cidades como Alcinópolis, Brasilândia e Cassilândia mantiveram previsão de emendas de bancada municipal, modelo considerado irregular conforme entendimento do STF.

Diante das inconsistências, o conselheiro determinou a suspensão das emendas de bancada nesses três municípios até decisão definitiva do Supremo sobre o tema. No caso de Dourados, a execução das emendas individuais também foi suspensa até que o percentual mínimo para a saúde seja regularizado.

Outro ponto crítico identificado foi a ausência de comprovação da execução financeira das emendas previstas para 2026. Segundo o relatório técnico, não há evidências suficientes que permitim verificar a correta aplicação dos recursos nem a existência de contas bancárias específicas para cada repasse.

A transparência digital também foi considerada insuficiente na maior parte dos municípios analisados. Apenas o Governo do Estado e a cidade de Angélica atenderam integralmente aos critérios de publicidade. Nos demais casos, foi constatada a falta de plataformas digitais unificadas para divulgação das emendas.

Como medida corretiva, o TCE determinou que 16 municípios promovam adequações em seus portais de transparência. São eles: Água Clara, Alcinópolis, Antônio João, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Eldorado, Maracaju, Paraíso das Águas, Rochedo e São Gabriel do Oeste.

A decisão também prevê a intimação de 31 prefeitos, que deverão encaminhar documentos detalhados sobre a execução das emendas. Entre as exigências estão relatórios contábeis completos, extratos bancários, identificação dos beneficiários, além de cronogramas de desembolso e registros extraídos do sistema oficial de gestão financeira.

Caso alguma informação não exista, os gestores deverão apresentar declaração formal justificando a ausência.

O Tribunal também determinou que as Câmaras Municipais sejam comunicadas sobre a decisão, ampliando o controle institucional sobre o uso das emendas parlamentares.

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