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Silvio Costa Filho deixa Ministério de Portos e Aeroportos; Tomé Barros é novo ministro

A saída do cargo é obrigatória pela chamada desincompatibilização - prazo dado pela Justiça Eleitoral

Estadão Conteúdo

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31/03/2026 - 21h00
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O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), deixou o cargo nesta terça-feira, 31, após ser exonerado em publicação em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O novo ministro de Portos e Aeroportos é o secretário-executivo da pasta, Tomé Barros Monteiro da Franca, que também foi nomeado em DOU Extra nesta terça.

A saída do cargo é obrigatória pela chamada desincompatibilização - prazo dado pela Justiça Eleitoral para os políticos deixarem seus cargos e serem candidatos nas eleições. O limite neste ano é 4 de abril.

Silvio deixou o cargo para se colocar no páreo para a disputa pela Câmara dos Deputados por Pernambuco, conforme anunciado em 19 de março por meio de publicação nas redes sociais.

O ministro tem 44 anos e, antes de anunciar que disputaria uma vaga na Câmara, planejava disputar pelo Senado, também por Pernambuco.

O ex-ministro fez a mudança a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As pesquisas mostravam baixo desempenho de Silvio para a Casa Alta.

Ele assumiu o ministério em setembro de 2023, durante reforma ministerial promovida por Lula para ampliar a participação de partidos do Centrão no governo. Substituiu Márcio França.

Silvio ocupava a cadeira de deputado federal desde 2018 e vinha manifestando gratidão ao presidente Lula por apoiar sua candidatura.
 

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MATO GROSSO DO SUL

TCE vê falha e suspende emendas parlamentares de 31 municípios

Decisão atinge cidades como Dourados, Alcinópolis e Cassilândia e cobra adequações na transparência e execução orçamentária

31/03/2026 12h30

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Entre os principais problemas apontados pela equipe técnica do TCE está o descumprimento de regras constitucionais

Entre os principais problemas apontados pela equipe técnica do TCE está o descumprimento de regras constitucionais Divulgação/ TCE-MS

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A execução de emendas parlamentares em municípios de Mato Grosso do Sul foi suspenso parcialmente após o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) identificar falhas na transparência, na aplicação dos recursos e no cumprimento de normas constitucionais. 

A decisão foi tomada pelo conselheiro relator Osmar Domingues Jeronymo, através de medida publicada nesta terça-feira (31), por meio de um acompanhamento que avalia a conformidade das emendas com critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os principais problemas apontados pela equipe técnica do TCE está o descumprimento de regras constitucionais. Em Dourados, por exemplo, o percentual destinado à saúde pelas emendas, ficou abaixo do mínimo exigido. Enquanto a Constituição determina a aplicação de pelo menos 50% o município fixou 40%.

Já cidades como Alcinópolis, Brasilândia e Cassilândia mantiveram previsão de emendas de bancada municipal, modelo considerado irregular conforme entendimento do STF.

Diante das inconsistências, o conselheiro determinou a suspensão das emendas de bancada nesses três municípios até decisão definitiva do Supremo sobre o tema. No caso de Dourados, a execução das emendas individuais também foi suspensa até que o percentual mínimo para a saúde seja regularizado. 

Outro ponto crítico identificado foi a ausência de comprovação da execução financeira das emendas previstas para 2026. Segundo o relatório técnico, não há evidências suficientes que permitim verificar a correta aplicação dos recursos nem a existência de contas bancárias específicas para cada repasse. 

A transparência digital também foi considerada insuficiente na maior parte dos municípios analisados. Apenas o Governo do Estado e a cidade de Angélica atenderam integralmente aos critérios de publicidade. Nos demais casos, foi constatada a falta de plataformas digitais unificadas para divulgação das emendas.

Como medida corretiva, o TCE determinou que 16 municípios promovam adequações em seus portais de transparência. São eles: Água Clara, Alcinópolis, Antônio João, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Eldorado, Maracaju, Paraíso das Águas, Rochedo e São Gabriel do Oeste.

A decisão também prevê a intimação de 31 prefeitos, que deverão encaminhar documentos detalhados sobre a execução das emendas. Entre as exigências estão relatórios contábeis completos, extratos bancários, identificação dos beneficiários, além de cronogramas de desembolso e registros extraídos do sistema oficial de gestão financeira.

Caso alguma informação não exista, os gestores deverão apresentar declaração formal justificando a ausência.

O Tribunal também determinou que as Câmaras Municipais sejam comunicadas sobre a decisão, ampliando o controle institucional sobre o uso das emendas parlamentares.

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ELEIÇÕES 2026

"Barbosinha reúne todas as qualidades para isso", diz Riedel sobre vice em 2026

Governador de MS sinalizou que Barbosinha é quem lhe agrada para ser seu vice novamente

31/03/2026 11h40

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Riedel, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (31), no evento de filiação do Republicanos

Riedel, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (31), no evento de filiação do Republicanos MARCELO VICTOR

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Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), sinalizou que o seu vice-governador, José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, é quem lhe agrada para ser novamente seu vice, nas eleições 2026.

Mas, ressaltou que, por ora, não há nada decidido e quem todos são apenas pré-candidatos.

“Barbosinha reúne todas as qualidades para isso. Só que lá na frente, nas convenções, é que serão decididas as candidaturas. Inclusive, eu vou ser decidido pela coligação de partidos. Então, essa é uma definição nas prévias, nas convenções de julho. Hoje, todos são pré-candidatos. Ninguém tem candidatura posta”, detalhou Riedel, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (31), no evento de filiação do Republicanos.

Interrogado se vai concorrer a vice-governadoria, Barbosinha afirmou que trabalhou por três anos para que a parceria com Riedel seja mantida.

“Isso é um processo em construção. Vice não é candidato, vice é construção política. Obviamente que eu caminho ao lado do governador Eduardo Riedel e, ao longo desses três anos, eu tenho procurado realizar todos os esforços para que a chapa possa ser mantida”, pontuou.

Barbosinha saiu do PSD e se filiou ao Republicanos na manhã desta terça-feira (31).

BIOGRAFIA

José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, tem 61 anos e nasceu em 26 de outubro de 1964.

É advogado. Foi secretário de Estado e Segurança Pública em 2016. Assumiu a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) em 2007. 

Foi presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (AESBE) em 2012. Foi deputado estadual de MS de 2014 a 2016. Em 2019, foi eleito para o segundo mandato como deputado estadual.

Atualmente, é vice-governador de Mato Grosso do Sul, ao lado de Eduardo Riedel (mandato 2023-2026).

ELEIÇÕES 2026

Brasileiros vão às urnas em 4 de outubro (1° turno) e 25 de outubro (2° turno) para eleger parlamentares para o mandato 2027-2030.

Os cargos em disputa são presidente, governadores, senadores (duas vagas por estado), deputados federais e deputados estaduais/distritais.

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