Simone dobra salário atuando em firma que tem participação acionária da União

POLÍTICA

Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento Foto: Arquivo/Correio do Estado

Nesta quarta-feira (30), a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que está disponível para novos desafios políticos em 2026. “Se o Brasil for bem, Mato Grosso do Sul vai bem, se o Brasil for mal, Mato Grosso do Sul também sofre, e se tiver que cumprir alguma missão política, eu tô pronta pra servir”, disse ela em coletiva de imprensa.

Na ocasião, ela afirmou que, ainda é cedo para tratar sobre o assunto, principalmente diante do atual cenário econômico internacional, que, de modo geral, impacta o Brasil e o Mato Grosso do Sul. “Estamos em um momento de incerteza global após a eleição do presidente Trump, tentando colocar uma nova ordem mundial, e ele tem o direito de fazer isso dentro do seu país, mas estamos falando dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Essa realidade criou e está criando um momento de muita incerteza, inclusive para a nossa equipe econômica”, explicou.

Simone ainda ressaltou, que há pelo menos 60 dias, o Governo está focado nos movimentos internacionais. “O que acontece lá, impacta o dólar aqui, impacta o preço da inflação, dos alimentos. Então a gente não tá tratando ainda de eleição”, afirmou.

A declaração aconteceu durante um evento de assinatura de um termo que oficializou a construção de 479 unidades habitacionais por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) nas modalidades Rural e Entidades, conforme já foi divulgado pelo Correio do Estado.

Ainda conforme a ministra, o atual cenário, interfere no processo eleitoral brasileiro e mundial, principalmente para quem tem eleição para Presidente da República em 2025 e 2026, mas enfatizou que, pretende continuar servindo Brasil e Mato Grosso do Sul. “Se o presidente Lula entender que eu tenho que ficar até 31 de dezembro de 2026 no meu cargo, eu vou ficar como ministra, afinal de contas é um prazer servir Mato Grosso através do Ministério do Planejamento e Orçamento, portanto servindo o Brasil”, afirmou.

Para a imprensa, Tebet ainda falou que tem uma grande experiência política e se sente tranquila para enfrentar novos desafios. “Eu já tenho uma experiência de vários mandatos que me permitem ter aquela tranquilidade de ter sensação de dever cumprido, então isso me tranquiliza para enfrentar desafios toda a coragem, com todo o amor que eu tenho pelo Estado e pelo Brasil”, afirmou.

Ainda sobre as eleições, Simone ressaltou que, no próximo semestre desse ano terá uma resposta mais assertiva sobre os planos para 2026. “Antes desse passo, alguns movimentos precisam ser analisados, como as federações partidárias. Então vamos aguardar esses movimentos, que podem acontecer até um ano antes da eleição, ou seja, até outubro deste ano, e depois vamos desenvolver todo um trabalho voltado para 2026”, explicou.

GOVERNO DEMOCRÁTICO

Durante a entrevista, a Ministra do Planejamento e Orçamento enalteceu o trabalho democrático do governador Eduardo Riedel, que segundo ela, não é um governador radical, mesmo sendo da oposição.

“Ele é o governador do diálogo, e é um dos que mais se reúne com o Governo Federal para dialogar, para defender os interesses de Mato Grosso do Sul, e talvez seja por isso que através do diálogo, ele é o que mais consegue políticas públicas e recursos orçamentários proporcionalmente falando para Mato Grosso do Sul”, afirmou.

