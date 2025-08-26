Simone integra equipe de Alckmin em viagem ao o México para driblar tarifaço de Trump

Simone e Alckmin vão ao o México em viagem comercial - Divulgação/Folha

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma comitiva do Governo Federal embarca nesta terça-feira (26) para o México, a fim de fortalecer as relações políticas e ampliar laços comerciais e de investimentos entre o Brasil e o México, as duas maiores economias da América Latina. O objetivo da missão é ampliar e fortalecer as relações entre os paises após o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.

O grupo é composto por representantes de ministérios e de instituições. Entre eles, faz parte da comitiva a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

“Nosso objetivo é esse, lutar por soberania nacional, defender o nosso País fazendo parceria com esse grande parceiro que é o México. Nós temos muito a oferecer a eles como balança comercial e eles também têm muito a oferecer a nós”, disse a ministra sul-mato-grossense.

O ponto alto da agenda é o encontro com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, no Palácio Nacional do país na quinta-feira (28), que deve reforçar o diálogo entre os governos e a parceria estratégica na região.

“O México é um parceiro importante para o Brasil. A visita é uma oportunidade estratégica para aprofundarmos nosso diálogo político e, principalmente, para abrirmos novas frentes de comércio e investimento que gerarão prosperidade para nossos povos”, afirmou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que lidera a missão.

Ele também ressalta que os encontros com o governo e com os setores privados do país são para “destravar oportunidades em áreas como indústria, agronegócio e saúde, fortalecendo a integração produtiva regional”.

Além de Tebet, fazem parte da comitiva o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

Também participam os presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana; da Conab, Edegar Pretto; da Anvisa, Leandro Safatle; e representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz e Instituto Butantan; além de empresários e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A agenda da viagem é extensa, com encontros com empresários e ministros. No segundo dia, Alckmin receberá as Chaves da Cidade do México das mãos da Chefe de Governo, Clara Brugada Molina.

Depois, se encontrará com a presidenta do México para debater negociações comerciais, segurança alimentar e transição energética. A missão se encerrará no evento Associação Brasileira de Proteína Animal.

Parceiros

Em 2024, o comércio entre Brasil e México somou R$13,6 bilhões. As exportações brasileiras totalizaram US$7,8 bilhões, com destaque para as vendas de automóveis de passageiros, com total de US$715,4 milhões; carnes de aves e miudezas, US$563,7 milhões; e veículos para transporte de mercadorias, com valor total de US$ 507 milhões.

A importação de produtos mexicanos totalizou US$5,8 bilhões, com destaque para partes e acessórios de veículos (US$849 milhões), automóveis de passageiros (US$757,8 milhões) e automóveis para transporte de mercadorias (US$264,2 milhões).



