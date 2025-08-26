Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Simone integra equipe de Alckmin em viagem ao o México para driblar tarifaço de Trump

O vice-presidente viaja com a comitiva nesta terça-feira (26) para fortalecer as relações entre os países e ampliar laços comerciais

Karina Varjão

Karina Varjão

26/08/2025 - 15h30
Uma comitiva do Governo Federal embarca nesta terça-feira (26) para o México, a fim de fortalecer as relações políticas e ampliar laços comerciais e de investimentos entre o Brasil e o México, as duas maiores economias da América Latina. O objetivo da missão é ampliar e fortalecer as relações entre os paises após o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. 

O grupo é composto por representantes de ministérios e de instituições. Entre eles, faz parte da comitiva a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. 

“Nosso objetivo é esse, lutar por soberania nacional, defender o nosso País fazendo parceria com esse grande parceiro que é o México. Nós temos muito a oferecer a eles como balança comercial e eles também têm muito a oferecer a nós”, disse a ministra sul-mato-grossense.

O ponto alto da agenda é o encontro com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, no Palácio Nacional do país na quinta-feira (28), que deve reforçar o diálogo entre os governos e a parceria estratégica na região. 

“O México é um parceiro importante para o Brasil. A visita é uma oportunidade estratégica para aprofundarmos nosso diálogo político e, principalmente, para abrirmos novas frentes de comércio e investimento que gerarão prosperidade para nossos povos”, afirmou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que lidera a missão. 

Ele também ressalta que os encontros com o governo e com os setores privados do país são para “destravar oportunidades em áreas como indústria, agronegócio e saúde, fortalecendo a integração produtiva regional”. 

Além de Tebet, fazem parte da comitiva o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

Também participam os presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana; da Conab, Edegar Pretto; da Anvisa, Leandro Safatle; e representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz e Instituto Butantan; além de empresários e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A agenda da viagem é extensa, com encontros com empresários e ministros. No segundo dia, Alckmin receberá as Chaves da Cidade do México das mãos da Chefe de Governo, Clara Brugada Molina.

Depois, se encontrará com a presidenta do México para debater negociações comerciais, segurança alimentar e transição energética. A missão se encerrará no evento Associação Brasileira de Proteína Animal. 

Parceiros

Em 2024, o comércio entre Brasil e México somou R$13,6 bilhões. As exportações brasileiras totalizaram US$7,8 bilhões, com destaque para as vendas de automóveis de passageiros, com total de US$715,4 milhões; carnes de aves e miudezas, US$563,7 milhões; e veículos para transporte de mercadorias, com valor total de US$ 507 milhões. 

A importação de produtos mexicanos totalizou US$5,8 bilhões, com destaque para partes e acessórios de veículos (US$849 milhões), automóveis de passageiros (US$757,8 milhões) e automóveis para transporte de mercadorias (US$264,2 milhões). 


 

Para Campos Neto, 'ficou muito confuso' para investidor estrangeiro entender arcabouço fiscal

O ex-presidente do Banco Central, afirmou nesta segunda-feira, 25, que "ficou muito confuso" para os investidores estrangeiros entenderem o arcabouço fiscal

25/08/2025 22h00

Crédito: Raphael Ribeiro / BCB

O ex-presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 25, que "ficou muito confuso" para os investidores estrangeiros entenderem o arcabouço fiscal criado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A declaração foi feita no Seminário Brasil 2025 do Grupo Esfera Brasil, em São Paulo.

"No final das contas, grandes investidores não estão olhando o que está (dentro do arcabouço) e o que não está. Eles estão olhando como vai ser a trajetória da dívida nos próximos anos", disse Campos Neto. "Eles falam: o que precisamos ver para ter déficit nominal menor para que eu consiga gerar um primário e equilibrar a dívida? Eu preciso ter um juro de ao menos 7% a 8%", disse.

O ex-banqueiro central criticou o tamanho da máquina pública vinculada ao governo federal. Segundo ele, trata-se de um "governo maior que não oferece os serviços compatíveis com outros governos desse tamanho".

Campos Neto destacou que o ritmo de gasto é muito maior do que outros e cada vez mais vai custar mais recursos.

"Precisamos repensar esse modelo. ... Existia uma crença de que um Estado maior seria eficiente e fomentaria o crescimento. Não deu certo. Já tivemos essa experiência antes e não deu certo", continuou Campos Neto. "Precisamos ter coragem para debate duro junto com governo que tenha disposição de enfrentar esse problema, com Congresso que tenha disposição e dialogar com o Judiciário, porque as coisas sempre podem ser judicializadas no País."

Segundo o ex-presidente da autoridade monetária, a taxa de juros pode não cair abaixo de 11% ou 12%.

Empresas tarifadas com menos de 50% poderão acessar essa linha de crédito

Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira, 25, que empresas tarifadas pelos Estados Unidos poderão ter acesso à linha de crédito da Indústria 4.0

25/08/2025 21h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira, 25, que empresas tarifadas em menos de 50% pelos Estados Unidos poderão ter acesso à linha de crédito da Indústria 4.0, anunciada em cerimônia fechada no Palácio do Planalto.

"Foram duas iniciativas muito importantes neste momento de algumas adversidades e desafios no Brasil. Primeiro, o Plano Brasil Soberano. (...) Os que estão abaixo de 5% ou foram tarifados com menos de 50%, por exemplo, 10% de tarifa, 20%, podem acessar uma linha do BNDES, que é um pouco abaixo da Selic", disse Mercadante.

Segundo Mercadante, o BNDES irá colocar a totalidade da letra de crédito na iniciativa, que consiste em R$ 10 bilhões. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas (Finep) também entrará no financiamento com outros R$ 2 bilhões.

Segundo Mercadante, a lista de empresas habilitadas a receber a linha de crédito será entregue pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) e a Receita Federal O presidente do BNDES estima que os créditos começarão a ser aprovados a partir do dia 15 de setembro.

"A gente repassa recursos e o que não for possível a gente faz diretamente. Essa medida, é fundamental, porque não tem crescimento emprego sem investimento. O investimento precisa de inovação. A economia contemporânea é cada vez mais competitiva", disse o presidente do BNDES.
 

