Simone Tebet conta em livro como frente democrática derrotou Bolsonaro

FORÇA DA MÁQUINA

A gestora municipal deu uma semana para que os vereadores do PP definam quem será o candidato do partido ao cargo

Prefeita reeleita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) resolveu entrar de vez na disputa pela presidência da Câmara Municipal na próxima legislatura, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2025, e deu um prazo para que os três parlamentares do partido interessados no cargo – Beto Avelar, Delei Pinheiro e Professor Riverton – viabilizem seus respectivos nomes.

Em conversa com o Correio do Estado, Adriane explicou que se reuniu nesta semana com os quatro vereadores eleitos e reeleitos pelo PP (Maicon Nogueira, Beto Avelar, Delei Pinheiro e Professor Riverton) e com os dois eleitos do Avante (Wilson Lands e Leinha) para ouvir deles sobre o processo de escolha do novo presidente da Câmara.

Além disso, ela revelou que já tinha se reunido com os dois vereadores eleitos pelo Republicanos (Herculano Borges e Neto Santos), a fim de tratar da mesma questão, e deixou encaminhada uma possível aliança em torno de um nome apoiado por ela para o cargo, totalizando, dessa forma, oito votos certos de um total de 29.

DEFINIÇÃO

“O PP tem a segunda maior bancada da Câmara, e seria inadmissível não disputar a presidência da Casa de Leis. Por isso, conversei com os vereadores do partido, e três demonstraram interesse no cargo. Dei a eles um prazo para viabilizarem as próprias candidaturas, e o melhor terá o meu apoio para concorrer”, disse Adriane.

A gestora ainda informou que pretende conversar com os vereadores de outros partidos que também estão na disputa à presidência da Câmara – como Papy (PSDB) –, além dos que manifestem interesse de concorrer ao cargo de presidente, bem como com os vereadores de centro-direita que apoiaram sua candidatura no segundo turno – três do PL, dois do Podemos, um do PSD e um do PSB.

“Contudo, o PP não pode abrir mão de concorrer, afinal, é de meu interesse ter no comando da Mesa Diretora um vereador aliado, e não um adversário”, declarou Adriane, complementando que também são considerados cargos-chaves para a sua administração as presidências das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e a de Finanças e Orçamento.

GOVERNADOR

Sobre a reunião que teve com o governador Eduardo Riedel (PSDB), a prefeita negou que ele tivesse indicado um nome para disputar a presidência da Câmara Municipal.

“Não procede que o governador indicou alguém do PSDB para concorrer ao cargo, pelo contrário, ele reforçou que a eleição da Mesa Diretora só diz respeito ao gestor municipal, e não ao estadual”, assegurou.

Ela acrescentou que Riedel lhe garantiu que não pretende intervir nesse processo e que ele deixou as articulações nesse sentido ao encargo dela. Por isso, Adriane fez questão de conversar com os vereadores do seu partido e dos partidos aliados para, só então, entrar de vez nas tratativas sobre essa questão.

A chefe do Executivo campo-grandense argumentou que pretende ter uma relação harmônica com a Casa de Leis e que, para isso, se faz necessária ter parlamentares aliados nos cargos-chaves da Câmara.

“Serão quatro anos de muito trabalho para recolocar Campo Grande no lugar de destaque em Mato Grosso do Sul. Por isso, preciso estar alinhada com a Câmara, para que tudo transcorra da forma correta”, frisou.

Saiba

Pelo artigo 12, seção 2, do regimento interno da Câmara Municipal de Campo Grande, para a eleição da Mesa Diretora, por um período de dois anos, será utilizado o sistema de chapas. Já pelo inciso 2º, se nenhuma chapa obtiver a maioria absoluta de votos, imediatamente haverá uma nova votação nominal, considerando-se eleita a mais votada ou, no caso de empate, a chapa cujo presidente for o mais idoso.

