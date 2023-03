Sônia Guajajara vem ao MS e visita fazenda invadida por indígenas

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, vem a Mato Grosso do Sul no próximo fim de semana, sábado e domingo (18 e 19), informou na tarde desta terça-feira, pelas redes sociais, o deputado federal sul-mato-grossense, Vander Loubet, do PT.

Na visita, ela segue também até a fazenda do Inho, em Rio Brilhante, ocupada por índios guarani-kaiowá, há duas semanas.

"No domingo, ela deve ir a Dourados e à retomada de Rio Brilhante para dialogar com as lideranças indígenas sobre esse processo de solução que está sendo construído para que a gente possa efetivamente avançar nessas questões", escreveu o parlamentar.

No sábado, informou o deputado, a ministra cumpre agenda em Campo Grande, onde reúne-se com o governador Eduardo Riedel, do PSDB e a bancada federal.

Na pauta, segundo Loubet, a discussão tem a ver com "as soluções para os recentes conflitos fundiários ocorridos em MS".



QUEM É SÔNIA



Sônia Guajajara é nascida na aldeia indígena Araribóia, no estado do Maranhão, e integra o povo Guajajara/Tentehar. Ela é ativista em causas indígenas com reconhecimento internacional.

Formou-se em Letras e Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão e pós-graduada em Educação Especial.

Disputou eleições em 2018 como candidata a vice-presidente do Brasil, pelo PSOL, ao lado do deputado federal Guilherme Boulos.

Ano passado, Sônia elegeu-se deputada federal por São Paulo. Licenciou-se para assumir o mais novo ministério brasileiro, o dos Povos Indígenas.

