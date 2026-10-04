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Política

ELEIÇÕES 2026

Soraya ignora pesquisas e confia na reeleição ao Senado em MS

Candidata relembrou que nas eleições de 2018, nem sequer apareceu nas pesquisas até as vésperas da votação

João Pedro Flores e Leo Ribeiro

04/10/2026 - 12h45
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Na manhã desta domingo (4), a senadora Soraya Thronicke esteve na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, no bairro Vila Manoel da Costa Lima, em Campo Grande, para votação. A candidata mostrou tranquilidade em relação a estas eleições e expressou desconfiança nas pesquisas eleitorais. 

Ela relembrou que nas eleições de 2018, quando foi eleita senadora, nem sequer apareceu nas pesquisas até a quinta-feira anterior ao pleito. 

"Eu trabalhei pra reeleição e espero chegar. Na verdade, eu nunca estive em pesquisas em 18. A primeira vez que eu saí numa pesquisa foi na quinta-feira antes da eleição, em quinto lugar. No domingo, eu estava eleita. Então, assim, eu realmente não acredito. Tem uma emenda minha dentro da reforma eleitoral, para o selo do Instituto de Pesquisa. Ela tem que ter um selo de credibilidade".

A candidata aponta que há "muito estelionato eleitoral" e que atrapalha a democracia, pois influencia o eleitor.

"Todas as reuniões que fui, eu perguntava ao pessoal, levante a mão quem foi pesquisado nessa eleição. Uma ou outra pessoa, inclusive nós fizemos uma denúncia no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Eu recebi duas denúncias, ligaram para perguntar em quem votaria para o Senado, mas não dava uma opção do meu nome. A pessoa falou, eu quero votar na Soraya. E ele falou, "não, mas você tem que escolher só entre esses aqui que eu tenho".

Parcela de culpa

Soraya Thronicke também ressaltou que se as pessoas estão descontentes com os políticos, elas devem se lembrar que são elas que colocam eles no poder. 

"Cada um tem a sua parcela de responsabilidade de quem está lá. E o Congresso Nacional, os políticos, são um reflexo da população. Então, a gente tem que parar para pensar e melhorar a nossa consciência, a nossa maturidade política".

Por fim, a senadora avaliou o cenário da influência dos Estados Unidos nas eleições do Brasil.

"E o pior de tudo é isso, vindo de gente de fora, que ao invés de vestir a bandeira do Brasil, veste a bandeira dos Estados Unidos. É uma vergonha. É impressionante, um país do tamanho do nosso, uma nação como a nossa, rica e que tem condições de avançar, nós temos políticos freando e fazendo de tudo. Por que eles fazem isso? Porque eles têm um plano pessoal. O plano é para salvarem a si mesmos e seus familiares".

ELEIÇÕES 2026

Sejusp registra 3 crimes eleitorais em 7h de 1º turno em MS

Primeiro boletim da tarde informa a ocorrência de compra de voto, boca de urna e violação de sigilo de voto, todos no interior do estado

04/10/2026 14h45

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Crimes eleitorais em MS vão desde compra de voto a quebra do sigilo do voto

Crimes eleitorais em MS vão desde compra de voto a quebra do sigilo do voto Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

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Através do segundo boletim do dia, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) informou a ocorrência de três crimes eleitorais nas sete primeiras horas do primeiro turno no estado.

Em nota, a Pasta disse que todos os registros aconteceram em municípios do interior. A primeira foi um flagrante de compra de voto em Bataguassu, do qual o autor de 42 anos foi preso. 

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a captação ilícita de sufrágio (compra de votos) é ilícito eleitoral punido com a cassação do registro ou do diploma do candidato e multa, constituído pela “captação de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública”.

A outra ocorrência foi de boca de urna, em Inocência. A boca de urna ocorre quando há tentativa de convencer o eleitorado a votar em determinado candidato, partido, federação ou coligação no dia da eleição, o que inclui: distribuição de santinhos; pedidos de voto; formação de grupos organizados para promover candidaturas; comícios e carreatas; e uso de alto-falantes e outras formas de propaganda eleitoral. 

Por último, foi registrada uma violação do sigilo do voto, em Jardim. De acordo com Wagner Ferreira da Silva, secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp-MS, um indivíduo tirou foto da urna no momento da votação e foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos.

"Em relação aos crimes, a segurança pública está muito preocupada aqui no impacto que os crimes têm para o exercício do voto. Nos últimos pleitos de primeiro turno, nós já vínhamos com esses baixos registros, esses índices de registro, então não nos surpreende", disse em coletiva após divulgação do segundo boletim.

Ainda de acordo com ele, a maior preocupação da Pasta quanto à segurança está em Grande Dourados e na região sul do estado. Porém, até o momento, nenhum registro foi relatado nesses trechos até o momento. Ao todo, 172 viaturas foram empenhadas e 19 cidades registraram queda de energia.

Morte

Além dos crimes eleitorais, uma morte foi registrada durante estas eleições. Uma eleitora de 71 anos morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar na manhã deste domingo (4), em Campo Grande. O caso ocorreu na seção 117, instalada na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, na região do José Abrão, pertencente à 35ª Zona Eleitoral.

Segundo informações oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a mulher passou mal enquanto aguardava na fila de votação e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela coordenadora de acessibilidade e chegou à escola em aproximadamente 10 minutos. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe de socorro, a eleitora não resistiu e morreu.

Informações preliminares apontam que a mulher teria sofrido um infarto. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a causa da morte nem informações sobre eventual histórico de problemas de saúde da vítima.

Eleições em MS

Em Mato Grosso do Sul, a votação começou às 7h e segue até as 16h, considerando o horário local. Neste primeiro turno, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas em todo o Estado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 2.024.884 eleitores aptos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 1.768.681 deles, o equivalente a 87,35% do eleitorado, possuem cadastro biométrico.

Para a realização do pleito, foram distribuídas 7.106 urnas eletrônicas em Mato Grosso do Sul. Somente em Campo Grande são 2.242 seções eleitorais.

As primeiras horas de votação também são marcadas por chuva em Campo Grande e registros pontuais de problemas em equipamentos eleitorais no Estado. Segundo informações divulgadas pelo TRE-MS, as condições climáticas não impedem a realização da votação e os procedimentos de contingência estão previstos para eventuais intercorrências.

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VOTO NO EXTERIOR

Flávio Bolsonaro lidera soma de votos fora do Brasil, enquanto Lula vence em mais países

Boletins de urna mostram vantagem numérica de Flávio, impulsionada pelo Japão; divulgação oficial está prevista para as 16h de Mato Grosso do Sul

04/10/2026 14h31

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Boletins de urna da Nova Zelândia, onde Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%

Boletins de urna da Nova Zelândia, onde Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28% Reproduççao

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Os boletins de urna reunidos até o momento neste domingo (4) apontam Flávio Bolsonaro à frente na soma dos votos para presidente no exterior, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra vitórias em um número maior de países. O levantamento é parcial e antecede a divulgação oficial dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação no Japão tem peso expressivo na vantagem de Flávio. No país, ele recebeu 24.601 votos, correspondentes a 71,59% dos votos válidos. Lula somou 5.222 votos, ou 15,20%.

Flávio também ficou à frente em Israel, onde obteve 74,40% dos votos válidos, contra 13,09% de Lula. Nos Emirados Árabes Unidos, registrou 48,92%, enquanto o petista alcançou 34,82%. No Catar, os percentuais foram de 48,45% e 41,17%, respectivamente.

Os boletins apresentados ainda indicam vitórias de Flávio nas Filipinas, na Grécia, na Tailândia e em Taiwan. Na Índia, onde o levantamento abrangia uma das duas seções eleitorais, ele aparecia com 26 votos, diante de 24 de Lula.

O petista, por sua vez, conquistou vantagem entre os brasileiros que votaram na Austrália, China, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Na Austrália, Lula recebeu 4.562 votos, contra 2.579 de Flávio. Na China, foram 367 votos para Lula e 203 para o adversário.

Na Nova Zelândia, Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%. Na Coreia do Sul, o resultado foi de 56,94% para o petista e 33,33% para Flávio.

Entre os maiores percentuais de Lula no levantamento estão os registrados na Palestina, com 93,09%, e na Síria, com 89,81%. O candidato também venceu na Dinamarca, Estônia, Finlândia, Hungria, Líbano e Turquia, entre outros países.

Na Alemanha, os dados ainda parciais mostravam Lula com 5.408 votos e Flávio com 1.320. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, com locais de votação distribuídos por 186 cidades de 134 países. Estados Unidos, Portugal e Japão concentram parte expressiva desse eleitorado.

Por causa das diferenças de fuso horário, a votação já havia terminado em diversos países da Ásia e da Oceania enquanto os eleitores ainda compareciam às urnas no Brasil.

A divulgação oficial dos resultados pelo TSE está prevista para começar às 17h de Brasília, equivalentes às 16h de Mato Grosso do Sul. Até a conclusão da apuração, os boletins disponíveis representam apenas uma parcela da votação no exterior.

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