Tereza Cristina começa amanhã (05) articulações de olho na presidência do Senado

Tereza demonstra mesma confiança na disputa pelo cargo da presidência também para o resultado das eleições para o novo chefe do Executivo de MS - Paulo Ribas/Correio do Estado

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Acompanhando o atual governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), durante seu voto em busca de reeleição na manhã de hoje (04), a senadora Tereza Cristina indicou que já amanhã (05) devem começar os trabalhos em Brasília referente à articulação de um nome à presidência do Senado.

"Amanhã nós saberemos aí como vai ficar a composição do novo Senado, aí as articulações começam né, ver se é possível ou não, mas estamos de olho e com muita atenção. Na segunda (05) o Senado Federal começa a funcionar novamente, na terça-feira temos uma semana de esforço concentrado, e estarei lá para começar os trabalhos", comentou Tereza na manhã deste domingo (04).

Ainda que as intempéries climáticas tenham espantado os eleitores das urnas nos primeiros da manhã, a chuva não foi suficiente para apagar as esperanças de Tereza Cristina de que o filho de Jair Bolsonaro resolva o pleito sem levar para um segundo turno.

"Se der segundo turno para o Flávio Bolsonaro, vamos na campanha dele, com certeza estarei, mas eu espero que ele ganhe no primeiro turno agora", afirma a Senadora.

Eleições em MS

Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

Além disso, Tereza Cristina aproveitou o clima mais fechado para também estimular os eleitores a comparecerem para a votação.

"Gente, que todos possam votar hoje. Importantíssimo que todo mundo arrume um guarda-chuva, uma capa, mas venham votar".

Sobre o cenário atual, Tereza demonstra a mesma confiança que coloca na disputa pelo cargo da presidência também para o resultado das eleições para escolher o novo chefe do Executivo de Mato Grosso do Sul. Para ela, Riedel deve faturar também no primeiro turno.

"Com certeza, vamos matar aqui no Estado no primeiro turno, se Deus quiser, e que a gente também tem aí a votação esperada pelo que as pesquisas estão dando, de senador Reinaldo Azambuja e Capitão Contar, e os nomes da aliança que compõem a coligação do governador Eduardo Riedel. Temos aí bons candidatos a deputados estadual, federal, e que a gente possa fazer a maior bancada possível.", afirma.

Festa da democracia

Para essa "festa da democracia", em em que as urnas eletrônicas inclusive completam 30 anos de história, os brasileiros votarão nas Eleições de 2026 para a escolha de representantes para os seguintes cargos:

Deputado federal, Deputado estadual, Dois senadores, Governador e Presidente da República

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias.

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