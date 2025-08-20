Soraya Thronicke tem projeto barrado no Senado

FORÇA PARTIDÁRIA

Além do governador, a sigla tem a líder do partido no Senado, o presidente da Assembleia Legislativa e a prefeita da Capital

Com oficialização da filiação do governador Eduardo Riedel ao PP ontem, no Auditório Petrônio Portela, no Senado, em Brasília (DF), durante a convenção nacional da legenda para a ratificação da federação União Progressista, o partido passou a ocupar os cargos políticos mais importantes de Mato Grosso do Sul.

Agora, além do chefe do Executivo estadual, os progressistas também contam com a líder do partido no Senado, senadora Tereza Cristina, a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Ou seja, a legenda controla os poderes Executivo e Legislativo do Estado, bem como o Poder Executivo da capital de Mato Grosso do Sul, sem contar o fato de a liderança da sigla no Senado estar nas mãos da senadora Tereza Cristina, que também acumula o cargo de presidente estadual do PP.

Além disso, Riedel e Tereza ainda foram eleitos durante a convenção como vice-presidentes nacionais da legenda, reforçando a importância das duas lideranças sul-mato-grossenses no comando nacional do partido.

A senadora progressista, que articulou a mudança partidária do gestor estadual do PSDB para o PP, foi reconduzida à vice-presidência nacional e terá a missão de comandar o processo de instalação da federação União Progressista no Estado.

Ao Correio do Estado, Tereza Cristina enfatizou que a ida de Riedel ao partido já estava acertada com o União Brasil, que compõe a federação com o PP, formalizada ontem, também em Brasília.

“Isso já tinha sido acordado lá atrás [apoio à reeleição de Riedel], quando o União Brasil e o PP sentaram para conversar sobre a federação. Assim que ela se viabilizou, foram escolhidos os estados, com critérios de deputados, senadores, enfim, da composição política de cada partido”, recordou a senadora.

Ela completou que, em Mato Grosso do Sul, como o PP é maior que o União Brasil, a presidência ficou com ela.

“A nossa ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) será a vice-presidente. O PP terá cinco cadeiras de titulares na executiva estadual e o União Brasil terá duas cadeiras, claro que todas com suplentes. Essa é a composição”, informou.

A parlamentar destacou ainda que, a partir da confirmação da federação, já iniciará o trabalho para a formação da chapa para as eleições de 2026. “Mas a configuração é essa: União Brasil e PP em Mato Grosso do Sul, quem comanda é o PP, na minha pessoa”, reforçou.

Tereza Cristina concluiu dizendo que a federação vai trabalhar com o bom senso.

“Quem tiver melhores nomes, nós vamos colocar, vão ser avaliados esses nomes sob o ponto de vista eleitoral, sob o ponto de vista de voto e, aí, a composição da chapa será feita em conjunto para a federação”, assegurou.

NOVO ENDEREÇO

Na convenção de ontem, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), deu as boas-vindas a Riedel, comemorando a chegada do terceiro governador à sigla e agradecendo a líder Tereza pelo que chamou de “presente”.

Ciro ainda destacou o trabalho de Riedel como gestor estadual ao cumprimentá-lo, ressaltando que ele é o “nosso grande governador de Mato Grosso do Sul”.

Já Tereza Cristina enalteceu a gestão de Riedel, citando que Mato Grosso do Sul “tem governança, que tem transparência, enfim, é um governador que eu estou aqui pra apoiá-lo e para também dizer que, no seu próximo mandato, com certeza será reeleito governador progressista, fazendo a diferença”.

Ela destacou que o convívio com Riedel fez crescer um respeito mútuo e “que a filiação do governador é uma contribuição fundamental ao fortalecimento do nosso partido em Mato Grosso do Sul e no Brasil”.

“Não apenas nos planos estaduais e regionais, mas na cena nacional, é um reconhecimento positivo que a administração estadual ganha além das divisas do Estado. O PP, no meu Estado, tenho certeza, nós faremos uma bancada de deputados federais comprometidos com a ideologia do nosso partido”, garantiu.

“A marca do governo de Riedel é o compromisso com a prosperidade. Esta palavra, de apenas cinco sílabas e muita significação, está nas raízes do PP. Nós do PP, agora tendo o governador nas fileiras, defendemos o choque de prosperidade, mirando um Brasil que busque a realização plena de seu grande potencial. Eduardo, você é muito bem-vindo”, completou a senadora.

Por sua vez, Riedel agradeceu por terem o recebido tão bem no PP. “Minha filiação ao PP foi um processo debatido, discutido. Agradeço muito ao meu partido anterior, que é o PSDB, porque foram 20 anos de conversas e, principalmente, ações em torno de uma agenda para o Brasil”, pontuou.

O governador ressaltou que o País mudou.

“O Brasil, nesses últimos anos, está no momento absolutamente crítico de decisão de seus rumos e eu me sinto muito confortável de vir ao PP e encontrar um grupo de lideranças políticas, que carrega dentro de seus valores, da sua diretriz essencial, os mesmos que eu carrego na minha vida pública”, disse, citando o crescimento econômico do Estado, com baixos índices de desemprego e ações para erradicar a exclusão social.

Ele também afirmou que em Mato Grosso do Sul o PP tem a liderança da senadora Tereza Cristina, que carrega em suas propostas “seus valores, bem como um propósito muito claro de desenvolvimento e uma agenda absolutamente transparente”.

“E é essa frente que nós estamos construindo lá em Mato Grosso do Sul, em uma majoritária. Ela tem no PP, sem dúvida nenhuma, um dos grandes partidos nacionais e locais para compor com outros aliados, o que vai ser construído até o ano que vem. Eu fico feliz de estar presente e vir aqui hoje na convenção nacional do PP para participar desse momento”, finalizou.

BÔNUS

Na convenção, o presidente nacional do PP anunciou que vai realizar uma reunião online com os diretórios estaduais para apresentar metas a serem atingidas, que vão resultar em bônus de 30% dos recursos do fundo de participação.

“Esta semana nós iremos arrumar a questão dos futuros diretórios. Nós devemos fazer uma reunião virtual para apresentar as metas que dizem respeito à comunicação do partido e isso, ressalto mais uma vez, será como prêmio a todos os diretórios que concluírem as metas que teremos. Um acréscimo de até 30% no repasse do fundo de participação para todos os estados”, contou.

Tereza Cristina afirmou que o diretório estadual vai se esforçar para atingir os novos parâmetros da executiva nacional.

“Eu não sei ainda [quais são as metas]. Ele [Nogueira] anunciou hoje [ontem] e eu não sei quais são, mas eu acho que é de filiação. Tem várias coisas que contam nesse recurso que vem da executiva nacional. Agora eu vou saber quais são as metas novas que nós teremos para cumprir”, informou.

Ela completou que, se forem metas possíveis, Mato Grosso do Sul, com certeza, vai estar entre os que receberão esses 30%. “Até porque nós temos batido recordes de filiações, inclusive entre mulheres, que é uma coisa mais difícil e nós todo ano estamos batendo as nossas metas”, revelou.

UNIÃO PROGRESSISTA

Também ontem o União Brasil e o PP realizaram suas últimas convenções antes da formalização da federação partidária, em Brasília. Pela manhã, a reunião da executiva do União Brasil foi realizada no Auditório Águas Claras, do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

No mesmo momento, o PP se reuniu no Auditório Petrônio Portela, no Senado. No período da tarde, as duas legendas se reuniram no Centro de Convenções para a primeira convenção oficial da Federação União Progressista (UPb).

Os partidos União Brasil e PP somam 109 deputados federais e 15 senadores. É a maior bancada da Câmara dos Deputados e uma das maiores do Senado.

A UPb também registrou nas urnas 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais e 4 distritais. Conta, ainda, com 6 governadores, 4 vice-governadores e 1.183 vice-prefeitos.

