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Política

JULGADO

STF condena Eduardo Bolsonaro por difamar deputada Tábata Amaral

Pena inclui um ano de detenção e multa de R$ 80 mil

Agência Brasil

26/09/2026 - 19h00
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O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu condenar, por 7 votos a 3, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a um ano de detenção, mais multa de R$ 80 mil, por ter difamado a deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

O julgamento foi realizado em plenário virtual, prevalecendo ao final o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes.

O caso está relacionado a publicações nas redes sociais feitas por Eduardo em outubro de 2021, quando ele afirmou que Tábata atendia aos interesses do empresário Jorge Paulo Lehmann, sócio de uma marca de produtos de higiene, ao defender um programa de distribuição de absorventes.

Moraes acatou os argumentos dos advogados da deputada, entendendo que as manifestações de Eduardo, feitas quando ele também era deputado, foram além do simples debate político e não poderiam estar protegidas pela imunidade parlamentar, pois feriram a honra de Tabata.

O relator foi acompanhado por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ficaram vencidos os ministros Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça, que votaram pela absolvição.

Desde fevereiro de 2025, Eduardo Bolsonaro encontra-se nos Estados Unidos, para onde diz ter ido para se proteger do que chama de “perseguição” jurídica no Brasil. O ex-deputado teve concedido um greencard (permissão de residência) pelo governo norte-americano. Ele acabou sendo cassado pela Câmara por excesso de faltas.

Arquivamento

Conselho superior do MPF arquiva investigação contra Gonet por suposta relação com Vorcaro

Maioria dos conselheiros acompanhou o entendimento do relator

25/09/2026 21h00

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Procurador-geral da República Paulo Gonet

Procurador-geral da República Paulo Gonet Foto: Divulgação

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O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) decidiu nesta sexta-feira, 25, por 5 votos a 4, rejeitar o pedido de abertura de uma investigação contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, por sua suposta relação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Dados obtidos pela Polícia Federal mostram uma foto em que Gonet aparece empunhando um charuto na mesma mesa que o banqueiro, além de mensagens em que o PGR diz estar com "saudades" e chama o ex-dono do Master de "máquina".

A maioria dos conselheiros acompanhou o entendimento do relator, Francisco Severino, que disse não identificar elementos suficientes para apurar a conduta do procurador-geral. Votaram neste sentido, Celso de Albuquerque, Alexandre Camanho, Hindemburgo Chateaubriand e Nicolao Dino. Já os subprocuradores Janice Ascari, Samantha Chantal, José Adônis e Ana Borges Santos defenderam a abertura da investigação.

Apesar do placar apertado em relação à apuração contra Gonet, o CSMPF foi unânime, com 9 votos, para mantê-lo na condução dos processos relacionados ao Master.

Declaração

Lula diz que acabará com as bets antes que apostas 'acabem com o Brasil'

Presidente disse ainda que nesta sexta-feira, 25, fará "anúncios importantes" sobre o tema

25/09/2026 19h00

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Paulo Pinto/Agência Brasil

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 24, durante um comício em Maceió (AL), que irá acabar com as bets antes que as empresas de apostas "acabem com o Brasil". Lula disse ainda que o jogo online é uma "doença".

"Ou a gente acaba com isso, ou isso vai acabar com o Brasil. E eu vou acabar com isso. E eu vou anunciar outras coisas boas também para a sociedade. Eu estou preocupado com a dívida da sociedade", declarou o presidente.

O presidente disse ainda que nesta sexta-feira, 25, fará "anúncios importantes" sobre o tema. Como mostrou o Estadão, Lula vai anunciar a restrição total da atividade das bets no Brasil em uma cerimônia em São Paulo ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, a nove dias das eleições presidenciais.

Lula também afirmou que é preciso fiscalizar o uso do Pix por parte dos brasileiros porque, segundo ele, é mais fácil gastar dinheiro e criar dívidas.

"Cartão de crédito é desgraça. Agora não precisa pedir, os bancos mandam para você. Vamos tomar medida com relação a isso. Também é preciso fiscalizar um pouco como manuseiam o Pix. Fica fácil gastar, não pega dinheiro, é só ir pagando, é só ir no crédito. Tudo isso a gente vai dar uma mudada, porque eu quero que façam dívida para coisa para melhorar vida de vocês", declarou o presidente.

O presidente também voltou a mandar recados aos Estados Unidos e declarou que os americanos pensaram que os brasileiros iriam "chorar pelo leite derramado" com o tarifaço, mas que o País conseguiu superar a crise.

Lula também voltou a dizer que irá intensificar os investimentos nos minerais críticos e terras raras para que, segundo ele, os brasileiros não fiquem "devendo nada para chinês ou americano".

Ao atacar o principal opositor, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula disse que o governo do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi responsável por criar a quadrilha de fraudes bilionárias no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS): "Fui eu quem prendeu todos".

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