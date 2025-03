STF encerra primeiro dia do julgamento de Bolsonaro e aliados

Recado

Chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), a ministra Gleisi Hoffmann aconselhou os brasileiros a aderirem ao novo programa de crédito consignado do governo federal. Em vídeo publicado em rede social no sábado, 22, ela recomenda: "Apertou o orçamento? O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula".

Gleisi se refere ao programa "Crédito do Trabalhador", que entrou em vigor na última sexta-feira, 21. Ele é direcionado a profissionais que tenham carteira assinada. As parcelas do pagamento são descontadas da folha salarial e não podem ultrapassar 35% do salário bruto.

Segundo o governo federal, a oferta pretende reduzir o superendividamento ao oferecer uma linha de crédito mais atraente. A partir de 25 de abril, também será possível migrar para a modalidade um empréstimo com juros mais altos.

No lançamento do programa, no início do mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a iniciativa possibilitaria aos brasileiros "crédito barato para sair da mão do agiota". "Será uma revolução neste País", disse.

Nos comentários da publicação, Gleisi foi criticada por ter chamado a medida de "empréstimo do Lula". "Princípio da impessoalidade mandou um abraço", escreveu um usuário do Instagram.

Outro internauta citou o artigo 37 da Constituição Federal, que versa sobre esse princípio da administração pública: "A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos".

No primeiro fim de semana de operação, a nova modalidade de empréstimo consignado para trabalhadores CLT registrou 40,1 milhões de simulações de empréstimo e cerca de 4,5 milhões de solicitações de proposta feitas às instituições até as 18h deste domingo, 23. Os dados são da Dataprev, empresa de tecnologia de informações da Previdência, e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Já foram firmados 11.032 contratos por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trabalho Digital (CTPS Digital).

