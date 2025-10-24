STF tem placar de 4 a 1 para manter regra de cálculo de aposentadoria por invalidez

ELEIÇÕES 2026

Naiane Bittencourt tem aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do ex-governador para ser pré-candidata pelo PL

A pré-candidata a deputada, Naiane Bittencourt e a ex-primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro Foto / Reprodução

Em rota de colisão com o presidente estadual do PL, ex-governador Reinaldo Azambuja, por insistir em sair candidato a governador pelo partido nas eleições do próximo ano, o deputado federal Marcos Pollon (PL) deu mais um passo para agravar ainda mais sua situação dentro da atual legenda.

Na noite de ontem, ele tornou público nas suas redes sociais que a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, indicou a esposa dele, Naiane Bittencourt, presidente estadual do PL Mulher, como pré-candidata a deputada federal no pleito de 2026 pelo partido.

Diante disso, está praticamente sacramentada a desistência de Pollon de disputar a reeleição a deputado federal, função pela qual foi eleito em 2022 com 103.111 votos, sendo o candidato mais votado para o cargo em Mato Grosso do Sul.

Assim, ele está livre para tentar viabilizar a pré-candidatura a governador do Estado, indo de encontro ao que está alinhado por Azambuja com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), ou seja, que o ex-governador só aceitou assumir o PL em Mato Grosso do Sul com a garantia que de o partido vai apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP).

Portanto, para bom entendedor, Pollon terá de procurar uma nova legenda para concretizar o sonho de disputar a eleição para governador em 2026.

Procurado pelo Correio do Estado, o deputado federal informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não abre mão de concorrer ao cargo de governador do Estado no próximo ano.

“O deputado federal Marcos Pollon reforçou sua pré-candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul”, declarou a assessoria de imprensa.

Já o presidente estadual do PL disse à reportagem que o projeto do partido para as eleições de 2026 é de não lançar candidatura própria para governador para apoiar a reeleição de Eduardo Riedel.

“Se ele [Pollon] quiser continuar com a pretensão, terá de procurar outro partido, o nosso projeto é reeleger o governador Eduardo Riedel”, afirmou.

A respeito da esposa do deputado federal ser pré-candidata a uma cadeira na Câmara dos Deputados, Azambuja vê com bons olhos.

“A Naiane é um ótimo nome para disputar uma das oito vagas para deputada federal por Mato Grosso do Sul pelo PL. Inclusive, ela me ligou de Brasília [DF] quando a Michelle Bolsonaro fez a indicação do nome dela, e eu disse que ela pode contar com o meu aval também”, comentou.

A rusga de Pollon com a entrada de Azambuja no PL começou no ano passado, quando Bolsonaro convidou o ex-governador para ingressar no partido em troca de apoiar a candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) ao cargo de prefeito de Campo Grande.

Pollon entendia que o PL tinha de lançar candidatura própria ao cargo, e não fazer aliança com os tucanos.

Neste ano, durante ato pró-anistia do ex-presidente, o deputado federal voltou a criticar a chegada de Azambuja, com direito a um discurso em cima do caminhão de som.

Ele também não participou do ato de filiação de Azambuja no PL, ignorando até a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, causando um clima ruim dentro do partido.

MADRINHA

Na tarde desta quarta-feira, direto de Brasília, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro lançou a pré-candidatura de Naiane Bittencourt para deputada federal por Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.

“Minha menina Naiane Bittencourt aceitou um novo desafio em Mato Grosso do Sul”, postou Michelle Bolsonaro.

O convite foi feito durante reunião na capital federal entre Michelle Bolsonaro, Naiane Bittencourt e o deputado federal Marcos Pollon.

“Hoje [quarta-feira] foi o dia de um encontro muito especial, eu diria desafiador, mas leve e cheio de luz e esperança. Dia 22, que nosso Senhor Jesus abençoe nossos caminhos, com fé e muito amor. Obrigada minha amada presidente Michelle Bolsonaro pela confiança e incentivo”, postou a pré-candidata a deputada federal.

