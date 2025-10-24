Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

STF tem placar de 4 a 1 para manter regra de cálculo de aposentadoria por invalidez

O julgamento havia sido retomado nesta sexta-feira, 24, no plenário virtual, mas foi suspenso pelo presidente da Corte, Edson Fachin

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/10/2025 - 21h00
O Supremo Tribunal Federal (STF) tem quatro votos para manter o critério de cálculo da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) criado na Reforma da Previdência de 2019. O julgamento havia sido retomado nesta sexta-feira, 24, no plenário virtual, mas foi suspenso pelo presidente da Corte, Edson Fachin, que levará o caso para debate no plenário presencial.

Até agora, há quatro votos para manter o cálculo que estabelece que o valor mínimo do benefício será de 60% da média dos salários do trabalhador, com acréscimo de 2 pontos porcentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos.

O ministro Luís Roberto Barroso, relator, votou para validar os critérios, mas somente nos casos em que a incapacidade para o trabalho seja posterior à promulgação da reforma, em 12 de novembro de 2019. Se a incapacidade foi constatada antes dessa data, aplicam-se os critérios anteriores à reforma. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin.

O ministro Flávio Dino abriu divergência e defendeu que a regra é inconstitucional. Para o ministro, a regra "desconsidera a hierarquia de proteção social" ao estabelecer um benefício menor para a incapacidade permanente do que para o auxílio-doença. De acordo com seu voto, todos os benefícios por incapacidade permanente que tenham sido concedidos em valor inferior ao auxílio-doença devem ser revistos em até 12 meses.

A ação é julgada com repercussão geral - ou seja, o resultado deverá ser seguido em todas as ações que discutem o tema em instâncias inferiores.

Prefeitura é investigada por suposta cobrança ilegal de salários de professores substitutos

Denúncia cita exigência de que docentes afastados por saúde paguem por suas substituições de curta duração

24/10/2025 16h45

Foto: Divulgação

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itaporã, instaurou Procedimento Administrativo para investigar a legalidade de uma prática adotada pelo Poder Executivo Municipal.

Conforme despacho assinado em 25 de setembro de 2025 pelo Promotor de Justiça Radamés de Almeida Domingos, o órgão apura a exigência de que professores da rede municipal, tanto concursados quanto contratados, custeiem os salários de seus substitutos em casos de afastamento por motivo de saúde com duração inferior a quatro dias.

A investigação teve origem a partir de uma manifestação registrada na Ouvidoria do Ministério Público. De acordo com os autos, o Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Itaporã/MS (SIMTED) também foi ouvido no curso da apuração preliminar e informou à Promotoria que já havia solicitado uma reunião com a administração municipal para tratar do assunto.

No despacho de instauração, o promotor de justiça fundamenta a necessidade da apuração no princípio da autotutela administrativa. A argumentação, segundo o documento, é de que a Administração Pública tem o poder e o dever de anular seus próprios atos quando estes se revelam ilegais, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 

Como primeiras diligências, o promotor Radamés de Almeida Domingos determinou a expedição de ofícios ao Prefeito Municipal de Itaporã e ao Secretário Municipal de Educação.

Ao prefeito, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar "subsídios, documentos e arguições atinentes ao objeto desse expediente". Já o secretário de educação foi requisitado a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a relação completa de todos os professores que, durante o ano de 2025, tiveram que arcar com os custos de um substituto, detalhando e tecendo explicações sobre cada caso.

Pollon lança esposa como deputada e vai desafiar Azambuja para disputar governo

Naiane Bittencourt tem aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do ex-governador para ser pré-candidata pelo PL

24/10/2025 08h40

A pré-candidata a deputada, Naiane Bittencourt e a ex-primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro

A pré-candidata a deputada, Naiane Bittencourt e a ex-primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro Foto / Reprodução

Em rota de colisão com o presidente estadual do PL, ex-governador Reinaldo Azambuja, por insistir em sair candidato a governador pelo partido nas eleições do próximo ano, o deputado federal Marcos Pollon (PL) deu mais um passo para agravar ainda mais sua situação dentro da atual legenda.

Na noite de ontem, ele tornou público nas suas redes sociais que a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, indicou a esposa dele, Naiane Bittencourt, presidente estadual do PL Mulher, como pré-candidata a deputada federal no pleito de 2026 pelo partido.

Diante disso, está praticamente sacramentada a desistência de Pollon de disputar a reeleição a deputado federal, função pela qual foi eleito em 2022 com 103.111 votos, sendo o candidato mais votado para o cargo em Mato Grosso do Sul.

Assim, ele está livre para tentar viabilizar a pré-candidatura a governador do Estado, indo de encontro ao que está alinhado por Azambuja com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), ou seja, que o ex-governador só aceitou assumir o PL em Mato Grosso do Sul com a garantia que de o partido vai apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP).

Portanto, para bom entendedor, Pollon terá de procurar uma nova legenda para concretizar o sonho de disputar a eleição para governador em 2026.

Procurado pelo Correio do Estado, o deputado federal informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não abre mão de concorrer ao cargo de governador do Estado no próximo ano.

“O deputado federal Marcos Pollon reforçou sua pré-candidatura ao governo de Mato Grosso do Sul”, declarou a assessoria de imprensa.

Já o presidente estadual do PL disse à reportagem que o projeto do partido para as eleições de 2026 é de não lançar candidatura própria para governador para apoiar a reeleição de Eduardo Riedel. 

“Se ele [Pollon] quiser continuar com a pretensão, terá de procurar outro partido, o nosso projeto é reeleger o governador Eduardo Riedel”, afirmou.

A respeito da esposa do deputado federal ser pré-candidata a uma cadeira na Câmara dos Deputados, Azambuja vê com bons olhos.

“A Naiane é um ótimo nome para disputar uma das oito vagas para deputada federal por Mato Grosso do Sul pelo PL. Inclusive, ela me ligou de Brasília [DF] quando a Michelle Bolsonaro fez a indicação do nome dela, e eu disse que ela pode contar com o meu aval também”, comentou.

A rusga de Pollon com a entrada de Azambuja no PL começou no ano passado, quando Bolsonaro convidou o ex-governador para ingressar no partido em troca de apoiar a candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) ao cargo de prefeito de Campo Grande.

Pollon entendia que o PL tinha de lançar candidatura própria ao cargo, e não fazer aliança com os tucanos.

Neste ano, durante ato pró-anistia do ex-presidente, o deputado federal voltou a criticar a chegada de Azambuja, com direito a um discurso em cima do caminhão de som.

Ele também não participou do ato de filiação de Azambuja no PL, ignorando até a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, causando um clima ruim dentro do partido.

MADRINHA

Na tarde desta quarta-feira, direto de Brasília, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro lançou a pré-candidatura de Naiane Bittencourt para deputada federal por Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. 

“Minha menina Naiane Bittencourt aceitou um novo desafio em Mato Grosso do Sul”, postou Michelle Bolsonaro.

O convite foi feito durante reunião na capital federal entre Michelle Bolsonaro, Naiane Bittencourt e o deputado federal Marcos Pollon.

“Hoje [quarta-feira] foi o dia de um encontro muito especial, eu diria desafiador, mas leve e cheio de luz e esperança. Dia 22, que nosso Senhor Jesus abençoe nossos caminhos, com fé e muito amor. Obrigada minha amada presidente Michelle Bolsonaro pela confiança e incentivo”, postou a pré-candidata a deputada federal.

