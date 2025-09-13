Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

STF valida fim automático do auxílio-doença após 120 Dias sem nova perícia médica

Decisão permite ao INSS estabelecer uma data anterior para a cessação do benefício e o retorno do trabalhador ao emprego

Alison Silva

Alison Silva

13/09/2025 - 14h30
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, validar a regra que autoriza o fim automático do auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após 120 dias, sem a necessidade de uma nova perícia médica. A decisão, tomada no plenário virtual, também permite ao INSS estabelecer uma data anterior para a cessação do benefício e o retorno do trabalhador ao emprego, sem a realização de outra avaliação médica.

A decisão, que foi concluída às 23h59 de sexta-feira (12), tem repercussão geral, o que significa que sua aplicação será vinculante para todos os casos semelhantes no país. A medida foi inserida em 2017 por meio de duas medidas provisórias convertidas em lei, mas havia sido contestada por uma segurada que obteve vitória na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe. Ela argumentava que a regra do fim automático do auxílio-doença, sem uma nova perícia para avaliar a aptidão para o retorno ao trabalho, não poderia ser regulamentada por medida provisória.

A justiça sergipana entendeu que a legislação sobre o fim automático do benefício deveria ser revista, pois a regulamentação por medida provisória não seria válida. No entanto, ao analisar o caso, o INSS recorreu ao Supremo, argumentando que a norma é constitucional, independentemente da forma de regulamentação. O órgão também esclareceu que a cessação automática do benefício só ocorre se o segurado não solicitar a prorrogação dentro do prazo estabelecido.

Ministro Cristiano Zanin

Todos os ministros acompanharam o voto do ministro Cristiano Zanin, que afastou as alegações de irregularidades formais e afirmou que a nova regra não prejudica a proteção ao trabalhador com carteira assinada. O ministro destacou que a mudança não altera substancialmente os direitos previstos pela Constituição em relação à cobertura previdenciária para eventos de doença ou invalidez temporária.

O auxílio-doença, oficialmente denominado Benefício por Incapacidade Temporária, é um direito dos trabalhadores formais que estão em dia com suas contribuições previdenciárias.

Impacto da Decisão do STF

A decisão do STF gera impacto significativo para segurados do INSS, pois reforça a possibilidade de cessação do benefício sem a necessidade de uma nova perícia, desde que o trabalhador não solicite a prorrogação dentro do prazo determinado. Isso representa uma mudança importante nas regras de concessão e manutenção do auxílio-doença, exigindo atenção redobrada por parte dos beneficiários para garantir seus direitos.

Com Agência Brasil 

Política

STF deve abrir prazo para recursos de Bolsonaro e dos outros sete réus em outubro

O julgamento do principal núcleo da trama golpista terminou nesta quinta-feira

12/09/2025 20h00

Supremo Tribunal Federal (STF)

Supremo Tribunal Federal (STF) Fotos: Fábio Rodrigues Pozzebom

Uma série de trâmites previstos na legislação processual e no funcionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) deve jogar para outubro ou novembro o direito das defesas de Jair Bolsonaro e outros sete réus recorrerem das condenações. O julgamento do principal núcleo da trama golpista terminou nesta quinta-feira, 11.

Está prevista para o dia 23, na Primeira Turma, a leitura da ata do julgamento. A partir disso, o tribunal tem até 60 dias para publicar o acórdão, que é a íntegra do que foi decidido no plenário. Somente depois dessa publicação os advogados poderão apresentar embargos declaratórios, em um prazo de até cinco dias

A expectativa no STF é que o acórdão seja publicado em meados outubro, antes de vencer o prazo máximo previsto no Regimento Interno. O tribunal publicou a decisão de abrir a ação penal sobre a trama golpista em 14 dias. A expectativa é que a decisão pelas condenações leve mais tempo para ser publicada, devido à extensão dos votos dos ministros.

Para que o acórdão seja publicado, cada ministro precisa enviar a versão revisada dos votos proferidos em plenário. Os gabinetes estão realizando ajustes nos textos, especialmente por conta das mudanças negociadas em plenário em torno da dosimetria das penas dos condenados.

Nas versões originais, Luiz Fux apresentou o maior voto, com 429 páginas. Cármen Lúcia elaborou um voto de 396 páginas, mas leu uma versão resumida do texto. O voto de Flávio Dino tem cerca de 190 páginas. O STF não divulgou o tamanho dos votos preparados por Cristiano Zanin e por Alexandre de Moraes.

Os embargos declaratórios são recursos destinados a esclarecer dúvidas ou pontos obscuros de decisões judiciais. Eles serão julgados também na Primeira Turma. Embora não tenham o condão de reverter as condenações, podem resultar em diminuição das penas impostas aos réus.

Normalmente, os réus têm o direito de apresentar um novo embargo, após julgado o primeiro recurso. Em seguida, é declarado o trânsito em julgado - ou seja, a decisão definitiva, já com a determinação de início de cumprimento das penas. A expectativa é que isso aconteça em novembro.

O julgamento do núcleo principal da trama golpista estava previsto para terminar nesta sexta-feira, 12. No entanto, os ministros decidiram esticar a sessão desta quinta-feira para encerrar logo as discussões.

Mudança?

Dagoberto não descarta trocar ninho tucano pelo PP ou PL

Eventual decisão de deixar o partido está atrelada a um "chamado" de Riedel ou Azambuja

12/09/2025 16h45

Deputado Federal Dagoberto Nogueira

Deputado Federal Dagoberto Nogueira Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Apesar de manter cautela sobre seu futuro, o deputado federal tucano, Dagoberto Nogueira, não descartou deixar o PSDB para atender um "chamado" de Eduardo Riedel ou mesmo de Reinaldo Azambuja em 2026. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o deputado destacou que apesar de estar alinhado com o ninho tucano, a decisão final sobre seu futuro político depende da orientação e dos projetos de seus aliados mais próximos, Reinaldo Azambuja e Riedel, que migraram respectivamente para o PL e o PP. 

"Estrategicamente, o Reinaldo tá indo já pro PL, como o Ridel foi pro PP. Então, ele tem que usar nós, deputados federais, para segurar os partidos políticos também, neste mometo, o projeto maior é a reeleição do Riedel", disse. 

Além disso, Dagoberto menciona sua nova função, a partir da próxima semana, como coordenador da bancada, onde terá a responsabilidade de coordenar as discussões sobre a distribuição dos recursos provenientes da emenda de bancada, no valor de 540 milhões de reais. Para ele, esse trabalho de articulação com os outros deputados e seus assessores será crucial para garantir que os recursos sejam alocados de forma estratégica e eficaz.

"Eu assumo a partir da semana que vem a coordenação da bancada, então a gente agora tem que começar a trabalhar as emendas de bancada, sentar com os deputados, para ver onde nós vamos começar a discutir a distribuição desses recursos.", declarou. 

A fala do deputado reflete a típica dinâmica política de alinhamento partidário e de articulação de recursos, além de mostrar a influência das decisões de líderes regionais no rumo das estratégias individuais dos parlamentares.

No último mês, Eduardo Riedel, filiou-se oficialmente no Partido Progressistas (PP). O anuncio oficial ocorreu no último dia 19, durante Convenção Nacional do PP, realizada no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em Brasília.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, o chefe do executivo estadual se filiou ao partido e conseguiu uma cadeira na vice-presidência nacional junto com a senadora Tereza Cristina.

Na mesma linha, o ex-governador Reinaldo Azambuja se filia ao PL, no próximo dia 21 de setembro em Campo Grande.

