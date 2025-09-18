Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

PRISÃO ANULADA

STJ revoga prisão de Claudinho Serra por falta de fatos novos

O ministro Messod Azulay Net entendeu que a nova ordem de prisão foi baseada em fatos antigos, já conhecidos pela Justiça

Da Redação

Da Redação

18/09/2025 - 19h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou a prisão preventiva de Claudio Jordao de Almeida Serra Filho, o ex-vereador Claudinho Serra, investigado na Operação Tromper, deflagrada em Sidrolândia (MS).

Na decisão, o ministro entendeu que a nova ordem de prisão, em junho deste ano, foi baseada em fatos antigos, que já eram de conhecimento da Justiça quando o investigado foi colocado em liberdade pela primeira vez, em 2024.

Tromper em Sidrolândia

Claudio Serra Filho foi preso pela primeira vez em março de 2024, durante a Operação Tromper, que apura crimes de organização criminosa, fraude a licitações e corrupção na Prefeitura de Sidrolândia, onde ele ocupava o cargo de secretário de Fazenda. Em abril do mesmo ano, ele foi solto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e passou a cumprir medidas cautelares, como monitoramento por tornozeleira eletrônica.

No entanto, em junho de 2025, o Juízo da Vara Criminal de Sidrolândia decretou novamente sua prisão preventiva, argumentando que surgiram "fatos novos" que indicariam a continuidade das atividades criminosas. A defesa recorreu ao TJ/MS, que manteve a prisão, e em seguida impetrou um habeas corpus no STJ.

Ao analisar o caso, o ministro Messod Azulay Neto concluiu que a nova prisão foi ilegal por não se basear em fatos concretos e contemporâneos. Segundo o ministro, os argumentos usados para justificar a nova prisão, como saques realizados por outros investigados, contratos ainda vigentes e um valor baixo na conta do réu, já eram conhecidos ou referem-se a eventos ocorridos antes de sua primeira soltura.

"O acórdão recorrido menciona apenas fatos relacionados ao recorrente e ocorridos anteriormente à custódia decretada em 2024", afirmou o ministro na decisão. Ele ressaltou que a jurisprudência do STJ exige que a prisão preventiva seja fundamentada em "fatos novos ou contemporâneos" que demonstrem um risco atual à ordem pública, o que não ocorreu no caso.

A fundamentação do STJ, baseada no artigo 312 do Código de Processo Penal, sinaliza que a simples gravidade do crime ou a existência de fatos antigos não são suficientes para justificar a manutenção de alguém preso.

Com a decisão, foi determinada a expedição imediata de alvará de soltura para Claudio Serra Filho. Ele voltará a cumprir as medidas cautelares diversas da prisão que haviam sido fixadas anteriormente, como o uso de tornozeleira eletrônica. O ministro, no entanto, ressalvou que uma nova prisão poderá ser decretada "caso surjam elementos concretos e contemporâneos que a justifiquem".

 

Política

Novo PL: Valdemar Costa Neto pediu prioridade na eleição de Giroto a Azambuja

O retorno de Giroto, que esteve afastado da vida pública por questões judiciais, incluindo anos preso, é visto como um investimento estratégico para o partido

18/09/2025 16h15

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Dentre os acordos que levaram o ex-governador Reinaldo Azambuja ao comando do PL (Partido Liberal) em Mato Grosso do Sul um foi pedido pessoal do presidente do diretório nacional, Valdemar da Costa Neto: a eleição de Edson Giroto como deputado federal.

Para tanto, não haverá restrições, de acordo com fontes dentro do partido em Brasília e Campo Grande, desde esforços financeiros e de apoiadores. Giroto é um antigo quadro do PL, desde que se chamava PR ainda, tendo sido eleito deputado federal em 2010 no partido. Além de ter sido amigo de primeira hora de Costa Neto desde essa época, também foi levado ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), em 2015, pelas mãos do presidente nacional do PL.

Na ocasião, ocorrida no segundo governo da presidente Dilma Rousseff (PT), a Abin chegou a recomendar que Giroto não poderia assumir o cargo por conta de processos que ele respondia em MS (a falsa apreensão de santinhos no carro do ex-deputado estadual Semy Ferraz). Valdemar deu um jeito e Giroto foi nomeado secretário-executivo do órgão, gerindo contratos bilionários. Ele foi absolvido da acusação anos depois.

O retorno de Giroto, que esteve afastado da vida pública por questões judiciais, incluindo anos preso, é visto como um investimento estratégico para o partido.

Segundo o ex-deputado, ele continuou filiado no PR, hoje PL, durante seu “exílio”.

"Só saí do PL por conta da pressão para ser candidato do MDB para prefeitura e perdi para o Bernal. Depois voltei para o PL e fiquei quieto lá", relembra, ao confirmar que Valdemar “é mais que um amigo, muito mais que isso, temos uma história juntos. Uma história da centro-direita e da direita” a respeito da exigência do presidente nacional ao novo PL azambujista.

Valdemar continuou como líder do partido, mesmo após ser preso pela condenação no processo do mensalão, em 2014. Em 10 de novembro de 2014, o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, autorizou que Costa cumprisse o restante da pena do mensalão em prisão domiciliar. Na véspera do natal de 2015, a presidente Dilma Rousseff assinou o Decreto nº 8.615, de 23 de dezembro de 2015, que concedeu indulto coletivo para diversos condenados no Mensalão.

“Assumi (cargo) no Ministério dos Transportes graças ao Valdemar", confirma.

"Mas quando (Marcos) Pollon e Rodolfo (Nogueira) passaram a responder pelo PL eu achei por bem, naquele momento, que eles conduzissem o partido e me afastei. Seria o mais correto naquele momento, estava respondendo a todos os processos".

“Gosto muito do Reinaldo, tenho um respeito pelo Portela, que é quem representa o Bolsonaro em MS", explica.

A suposta exigência de eleger Giroto, portanto, não é um mero capricho, mas um teste da capacidade de Azambuja de mover a máquina política a favor dos interesses da cúpula nacional.

O retorno de Giroto

Giroto foi o deputado federal mais votado da história de Mato Grosso do Sul, com 147.343 votos em 2010, construiu sua carreira como um gestor de obras públicas de André Puccinelli. No entanto, seu percurso foi bruscamente interrompido pela Operação Lama Asfáltica, junto do ex-chefe, que o levou à prisão em 2018 e o afastou da vida pública.

O cenário mudou recentemente, com sua absolvição em uma das ações judiciais da operação.

A decisão, que apontou a "fragilidade das provas", devolveu-lhe a viabilidade política . Em entrevista, Giroto classificou a decisão como uma "vitória", embora ressalte ter pagado um "preço muito caro" por sua prisão. Giroto ainda responde a uma ação da Lama Asfáltica na Justiça Federal.

Isso o motivou a voltar a concorrer a cargos públicos e com a guinada do PL nas mãos de Reinaldo Azambuja, o deixam no centro das negociações.

A aliança com o PL de Valdemar Costa Neto e Reinaldo Azambuja se mostra como a oportunidade ideal para esse retorno.

Mesmo tendo a carreira em ápice sendo aliado do governo de Dilma Rousseff (PT), Giroto acredita que o seu caminho no PL, hoje aliançado na extrema-direita, está bem pavimentado. “Valdemar é um cara muito correto. O PL vai crescer muito com a vinda do Reinaldo e com a capacidade de agregar que o Reinaldo tem".

política

PEC propõe alterar data de posse de governador e vice em MS

Atualmente, a posse ocorre todo 1º de janeiro de anos ímpares, mas, a ideia é alterar para 6 de janeiro

18/09/2025 14h45

Compartilhar
Posse do governador Eduardo Riedel, em 1° de janeiro de 2023

Posse do governador Eduardo Riedel, em 1° de janeiro de 2023 Marcelo Victor

Continue Lendo...

Projeto de Emenda Constitucional (PEC) propõe mudar a data de posse de governador e vice-governador em Mato Grosso do Sul.

Atualmente, a posse ocorre todo 1º de janeiro de anos ímpares, mas, a ideia é alterar para 6 de janeiro, alinhando o calendário às regras da Constituição Federal.

Com isso, governador e vice, eleitos em 2026, assumiriam o posto em 6 de janeiro de 2027.

A PEC é de autoria do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) e coautoria dos deputados Gleice Jane (PT), Lia Nogueira (PSDB), Caravina (PSDB), Gerson Claro (PP), Junior Mochi (MDB), Marcio Fernandes (MDB), Paulo Corrêa (PSDB), Paulo Duarte (PSB), Pedro Kemp (PT) e Zeca do PT (PT).

A Emenda Constitucional nº 111/2021, aprovada no Congresso Nacional, já fixou essa mesma data para as posses de governadores em todo o país.

De acordo com o deputado Zé Teixeira, o motivo da mudança seria o princípio da simetria, que exige que estados e municípios adotem normas semelhantes às da Constituição Federal.

“O presente Projeto de Emenda Constitucional visa adequar a nossa Constituição Estadual à Constituição Federal, daí a necessidade de sua aprovação por essa Casa Legislativa”, disse o deputado.

A cerimônia de posse do governador e vice-governador ocorrerá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

POSSE EM 6 DE JANEIRO

A posse de governadores e vice-governadores eleitos terá nova data a partir de 2027: 6 de janeiro do ano seguinte à eleição.

A mudança alinha o calendário com a posse do presidente e do vice-presidente da República, que ocorrerá em 5 de janeiro.

A alteração foi realizada com dois principais objetivos: 

  • Permitir a participação em outras posses: Com a data anterior, 1º de janeiro, as posses estaduais coincidiam com a presidencial, dificultando a presença de autoridades e chefes de Estado.
  • Ajustar o calendário: A nova programação evita que as cerimônias ocorram logo após as festas de Ano-Novo, facilitando a logística para autoridades, convidados e o público em geral.

Na eleição de 2022, a posse dos governadores e vice-governadores eleitos ainda ocorreu no dia 1º de janeiro de 2023.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana
virada no tempo

/ 3 horas

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana

3

Acidente grave deixa quatro feridos após motocicleta bater em poste na Rua da Divisão
Choque grave

/ 12 horas

Acidente grave deixa quatro feridos após motocicleta bater em poste na Rua da Divisão

4

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 1 dia

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

5

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 1 dia

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 21 horas

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz