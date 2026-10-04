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Eleições 2026

Sul-mato-grossense pode ser eleita governadora do Acre neste domingo

Nascida em Mundo Novo, Mailza Assis viveu em Mato Grosso do Sul até os 20 anos e hoje lidera a disputa pelo Governo do Acre.

Welyson Lucas

04/10/2026 - 16h26
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Uma sul-mato-grossense pode terminar este domingo (4) eleita para comandar um estado a mais de 3 mil quilômetros de sua terra natal. Atual governadora do Acre e candidata à reeleição, Mailza Assis (PP) nasceu em Mundo Novo, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, onde viveu até os 20 anos antes de se mudar para a Região Norte e construir uma trajetória que a levou do interior acreano ao Senado Federal e, posteriormente, ao Palácio Rio Branco.

A ligação de Mailza com Mato Grosso do Sul não se resume ao local de nascimento. Ela nasceu em 10 dezembro de 1976, em Mundo Novo, município localizado na fronteira com o Paraguai, e permaneceu na cidade durante a infância, adolescência e início da vida adulta. Em 1996, aos 20 anos, deixou o Estado e mudou-se para o Acre. 

Três décadas depois da mudança, Mailza chega às urnas como governadora e candidata a permanecer no cargo pelos próximos quatro anos. O registro de candidatura dela ao Governo do Acre pelo Progressistas foi deferido pela Justiça Eleitoral.

A sul-mato-grossense entrou neste primeiro turno em posição de destaque na corrida eleitoral. Pesquisa Quaest divulgada na reta final da campanha apontou Mailza na liderança, com 36% das intenções de voto, cenário que colocou a atual governadora entre os nomes competitivos para vencer a disputa.

De Mundo Novo para o Acre 

Foi no Acre que Mailza estabeleceu a vida familiar, profissional e política. Formada em Pedagogia e com MBA em Políticas Públicas, passou a ter atuação especialmente ligada ao município de Senador Guiomard, na região metropolitana de Rio Branco.

A carreira ganhou projeção nacional a partir das eleições de 2018. Mailza era suplente de Gladson VameGladson Cameli, então senador que deixou o mandato após ser eleito governador do Acre. Com isso, ela assumiu uma cadeira no Senado Federal em 2019 e permaneceu na Casa até 2022.

Durante a passagem pelo Senado, ocupou espaços de liderança partidária e chegou a comandar o bloco parlamentar Unidos pelo Brasil. O período em Brasília consolidou o nome de Mailza no cenário político acreano antes de uma nova mudança de função.

Nas eleições de 2022, ela integrou como candidata a vice a chapa de Gladson Cameli, que conquistou a reeleição para o Governo do Acre ainda no primeiro turno, com 242.100 votos. 

Como vice-governadora, Mailza também esteve à frente da área de assistência social e direitos humanos do governo estadual, ampliando sua presença administrativa antes de chegar definitivamente ao principal cargo do Executivo.

SUL-MATO-GROSSENSE ASSUME O GOVERNO

O passo seguinte ocorreu em 2 de abril de 2026. Gladson Cameli deixou o Governo do Acre dentro do prazo de desincompatibilização eleitoral para disputar uma vaga no Senado, e Mailza assumiu definitivamente o comando do Estado. 

A posse também teve significado histórico. Mailza tornou-se a segunda mulher a governar o Acre, quase quatro décadas depois de Iolanda Fleming, que assumiu o Executivo acreano em 1986 e entrou para a história como a primeira mulher a governar um estado brasileiro. 

Dessa forma, a jovem que deixou Mundo Novo aos 20 anos passou a ocupar, 30 anos depois, o cargo máximo do Executivo acreano.

Agora, porém, enfrenta um desafio diferente. Ao contrário de abril, quando chegou ao posto pela linha sucessória após ter sido eleita vice-governadora, Mailza busca neste domingo conquistar diretamente nas urnas um mandato próprio à frente do Estado.

Caso vença a eleição, Mato Grosso do Sul terá uma conterrânea escolhida pela população acreana para governar o Acre pelos próximos quatro anos.

Liderança nas pesquisas

As pesquisas mais recentes indicam uma disputa apertada pelo Governo do Acre, mas com Mailza Assis na liderança. Levantamento Quaest realizado nos dias 2 e 3 de outubro mostra a governadora com 36% das intenções de voto, contra 33% de Alan Rick (Republicanos) e 16% de Tião Bocalom (PSDB).

Considerando apenas os votos válidos, Mailza aparece com 41%, enquanto Alan Rick tem 37%, cenário que aponta para a possibilidade de a eleição seguir para o segundo turno. A pesquisa ouviu 1.800 eleitores, tem margem de erro de dois pontos percentuais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AC-02370/2026.

Eleições

Delcídio Amaral vota em Corumbá e destaca campanha como "modesta"

O candidato relatou que seu município natal terá um papel especial nas exportações do corredor bioceânico, caso ele seja eleito

04/10/2026 15h20

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Delcídio Amaral (PRD), candidato ao Governo do Estado

Delcídio Amaral (PRD), candidato ao Governo do Estado Divulgação

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O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral (PRD), votou na escola particular Santa Inês, no município de Corumbá, sua cidade natal. Ele espera que haja um segundo turno em Mato Grosso do Sul, o que permitiria um "grande debate" entre diferentes projetos, incluindo o seu, que ele descreve como "inovador, diferenciado e socialmente inclusivo".

Delcídio lembra que lançou sua candidatura a governador de última hora, e descreve sua campanha como modesta, focada em propostas e divulgação de seus feitos como senador para o Estado e o Brasil.

"Eu fiz uma campanha modesta, uma campanha andando na rua, uma campanha divulgando todas as coisas que eu fiz por esse estado, especialmente pela nossa cidade, Corumbá, por Ladário também, e no Estado inteiro. Eu não fui só um senador de Mato Grosso Sul, eu fui um senador do Brasil. Mas fiz uma campanha de chão e de propostas. Não ofendi ninguém, não machuquei ninguém"

Por fim, Delcídio destacou que, em seu programa de governo, Corumbá vai ter um papel especial, porque o corredor bioceânico definitivo passará pela cidade. 

"Iniciativa dos antigos, dos sábios, que projetaram a nossa Noroeste do Brasil, o trem do Pantanal. E é por aqui que vão sair as importações e exportações. Corumbá vai ser diretamente impactada e, portanto, vai ser uma das cidades mais ricas do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste e do Brasil. A saída por Corumbá vai pegar a Bolívia, atravessar o Peru e chegar em Xangai, que é o porto que os chineses construíram e que vai ser o grande escoamento da produção brasileira", conclui o candidato.

Ele passará o dia em Corumbá, junto com sua mãe, e circulando pelas zonas eleitorais, antes de seguir para Campo Grande, onde acompanhará a contagem dos votos.

 

Investigação

PF inicia apuração sobre possível intervenção externa sobre eleições, diz Andrei Rodrigues

Também em entrevista coletiva realizada mais cedo, Rodrigues disse que a PF não encontrou provas de que embaixadas instaladas no Brasil estariam sob algum tipo de risco

04/10/2026 15h00

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Andrei Rodrigues, diretor da Policia Federal

Andrei Rodrigues, diretor da Policia Federal Foto: Divulgação

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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explicou neste domingo (4) que a corporação iniciou um procedimento para apurar a possibilidade de as eleições brasileiras sofrerem algum tipo de interferência externa.

Também em entrevista coletiva realizada mais cedo, Rodrigues disse que a PF não encontrou provas de que embaixadas instaladas no Brasil estariam sob algum tipo de risco.

Na sexta-feira, 2, a representação diplomática dos Estados Unidos decidiu fechar as portas alegando preocupações com a segurança. Medida similar foi adotada pela Embaixada da Austrália.

A abertura do procedimento sobre possível interferência externa, segundo Rodrigues, foi iniciada após a PF receber uma representação da Advocacia-Geral da União (AGU). O trâmite contemplou o encaminhamento ainda ontem para a Diretoria de Inteligência do órgão. Ele detalhou que se trata de uma averiguação em andamento e que, por isso, não foi publicada uma portaria do inquérito, mas que a investigação já está em curso.

A solicitação da AGU, por sua vez, se deu depois que o jornal britânico The Guardian revelou que cerca de R$ 5,2 bilhões teriam sido remetidos para grupos do Brasil para evitar abuso de poder judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de um projeto do governo dos Estados Unidos.

Sobre as embaixadas, Rodrigues afirmou que a PF não encontrou qualquer risco efetivo para as embaixadas e tampouco um plano contra essas representações diplomáticas. "Não comprovamos nenhum elemento concreto que nos apontasse algum risco efetivo contra qualquer embaixada. Os elementos colhidos ontem não indicam nada concreto, nenhum plano que a gente tenha identificado", reforçou.

O diretor da PF disse ainda que os casos não conversam entre si até o momento. "São inquéritos separados, mesmo que eventualmente possam se conectar. Esse é um trabalho que a gente faz ordinariamente."

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