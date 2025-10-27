Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Supremo julga denúncia contra Tagliaferro em novembro

Ex-integrante da equipe de Moraes foi denunciado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/10/2025 - 22h00
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou o julgamento do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro para novembro.

Tagliaferro chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação à época em que Moraes presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A análise para decidir se ele se tornará réu terá início em 7 de novembro e será concluída em 14 de novembro, em sessão virtual.

O ex-integrante da equipe de Moraes foi denunciado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, sob acusação de vazar informações sigilosas à imprensa e tentar interferir em investigações.

Na denúncia, Gonet afirma que o ex-servidor tentou colocar em dúvida a legitimidade do processo eleitoral e prejudicar apurações sobre atos antidemocráticos. Mensagens trocadas entre Tagliaferro e juízes auxiliares de Moraes foram divulgadas pela imprensa.

A denúncia imputa ao ex-servidor os crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
 

Política

Vander passa por cirurgia para retirada de câncer na próstata

Com o procedimento marcado para terça-feira (28), o parlamentar está confiante na cura da doença devido ao diagnóstico precoce

27/10/2025 13h30

Deputado federal Vander Loubet

Deputado federal Vander Loubet Foto: Zeca Ribeiro

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) informou que a cirurgia para retirada do câncer na próstata (prostatectomia) será realizada nesta terça-feira (28), em um hospital em São Paulo.

Em conversa com o Correio do Estado, o deputado, que está no sexto mandato e mira uma possível disputa ao Senado, explicou que está confiante no sucesso do procedimento.

“Acredito, particularmente, em Deus e na ciência. Está no começo, graças a Deus e ao acompanhamento que eu faço. Por isso, é importante fazer essas baterias de exames sempre que puder, mesmo preventivos, é fundamental”, destacou o parlamentar.

Ainda segundo ele, o resultado dos exames de cintilografia indicou que o câncer está localizado e “agora é enfrentar”. Conforme relatou, a doença foi descoberta em fase inicial, o que aumenta as chances de recuperação completa.

Os médicos explicaram que ele deverá permanecer em acompanhamento pós-cirúrgico por pelo menos 15 dias. Nesse período, ficará em repouso e passará por exames periódicos.

Passados esses dias, ele poderá ser liberado gradativamente para retomar suas atividades.

Enquanto estiver se recuperando, o deputado informou que o mandato seguirá ativo, por meio da assessoria de gabinete em Brasília, assim como do escritório em Campo Grande, mantendo a agenda de atendimento a prefeitos, vereadores e lideranças, além de atuar junto a ministérios e autarquias do Governo Federal.

“A respeito da cirurgia, o deputado informa também que todo e qualquer boletim emitido pelos médicos que o acompanham será devidamente divulgado à imprensa e ao público, buscando garantir transparência sobre o andamento do tratamento e da recuperação”, diz a nota.

É OFICIAL

Walter Carneiro é o novo chefe da Casa Civil em Mato Grosso do Sul

A nomeação do novo secretário de estado da Casa Civil foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (27), logo após a exoneração do antigo titular, Eduardo Rocha

27/10/2025 11h30

Walter Carneiro, novo titular da Casa Civil

Walter Carneiro, novo titular da Casa Civil Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Foi publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul (DOE-MS), a nomeação de Walter Carneiro Júnior como o novo secretário de estado da Casa Civil, ocupando o lugar de Eduardo Rocha, que estava no cargo desde 2023, e agora, entrega a função para se dedicar a campanha eleitoral para deputado estadual em 2026.

A mudança em uma das secretarias mais importantes do governo já era prevista, tendo em vista que na última quinta-feira (23), durante uma reunião realizada na Governadoria, o vice-governador e secretário de Governo e Gestão Estratégica, José Carlos Barbosa (Barbosinha), já tinha confirmado a saída de Rocha, que segundo ele, foi uma decisão pessoal, sabendo que, o prazo máximo para a entrega de cargo para os que pretendem concorrer nas próximas eleições é até março de 2026.

"Essa é uma secretaria extremamente complexa, onde a candidatura se confunde, às vezes, com a função do secretário. Eduardo decidiu deixar essa missão para poder cuidar da candidatura dele", explicou.

Ao anunciar sua saída, Eduardo Rocha afirmou que a decisão foi tomada para evitar a mistura entre o trabalho técnico da Casa Civil e a campanha eleitoral. "Eu sempre fui político, tive três mandatos de deputado estadual, sei o quanto é trabalhoso organizar uma campanha. Resolvi sair antes para não misturar a política eleitoral com a política de governo", explicou.

Rocha destacou que participou de "três anos de política de governo sem nenhum problema" e que agora pretende se dedicar à campanha. Momentaneamente, ele permanece no MDB e disputará as eleições "pelo partido que o Riedel indicar".

Outros nomes

Além de Walter Carneiro, Barbosinha acrescentou que outros nomes poderão ser definidos até março, já que há a possibilidade de novas candidaturas, como as de Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e Marcelo Miranda, líder da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

"O governo vai dialogar até o final do ano. Pode ser que aconteça até o final do ano, como pode acontecer até março. Não existe uma data estabelecida. Pode ser novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro", disse Barbosinha.

Walter Carneiro

O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, é primeiro-suplente de deputado federal pelo PP, tendo obtido 39.860 votos nas eleições de 2022. No ano passado, foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil, e anteriormente atuou como diretor-presidente da Sanesul durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Carneiro é filho do ex-deputado estadual Walter Carneiro, e tem trajetória ligada à política desde cedo. Segundo Barbosinha, "nasceu em berço político". A expressiva votação obtida em 2022 o credencia como pré-candidato a deputado federal pelo PP em 2026, fator que pode ter sido ponderado pelo governador Eduardo Riedel ao escolhê-lo para o comando da Casa Civil.

Ao comentar sua nova função, Walter Carneiro afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho conduzido por Rocha, reforçando a relação institucional com os municípios e o Legislativo.

"Eduardo estreitou muito o relacionamento com prefeitos e vereadores. A Casa Civil é uma secretaria eminentemente política, que procura trazer para perto as demandas e construir boa relação com as demais secretarias, fortalecendo o projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios", disse.

