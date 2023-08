Suspenso julgamento sobre indenização a família de vítima da ditadura

tocando em frente

A ex-deputada federal também vai levar a iniciativa para municípios de MT e de Goiás e para cidades-satélites do DF

No comando da Sudeco, Rose Modesto quer se aproximar dos municípios de MS, MT, GO e DF Foto: Arquivo

À frente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) desde 9 de maio deste ano, a ex-deputada federal pelo União Brasil de MS Rose Modesto revelou, com exclusividade ao Correio do Estado, que está programando uma caravana da autarquia federal para percorrer os 12 principais municípios de Mato Grosso do Sul a partir deste mês.

Além disso, conforme informou Rose Modesto, a iniciativa é levar a caravana da Sudeco também para os principais municípios de Mato Grosso e de Goiás, bem como para as cidades-satélites do Distrito Federal, para facilitar o acesso dos pequenos e médios empresários ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO).

“Queremos trazer os bancos parceiros, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Sicredi e o Sicoob, para que a gente possa agilizar o acesso às linhas de crédito do FCO. Com um atendimento menos formal, no sentido de oferecer informações, principalmente para os pequenos empresários. Meu desejo é trabalhar com microcrédito para os setores empresarial e rural”, detalhou a superintendente.

Segundo Rose Modesto, ao longo desta semana, a sua equipe na Sudeco vai estruturar a caravana, para que possa ser iniciada no dia 30, pelo município de Campo Grande.

“Também queremos levar a iniciativa para Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e mais sete municípios de destaque em todas as regiões de Mato Grosso do Sul”, ressaltou, completando que, nesses mesmos moldes, a caravana será realizada em Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal.

Na avaliação da superintendente de desenvolvimento do Centro-Oeste, a caravana vai levar informações, e os bancos parceiros também já vão estar à disposição para ver o perfil do empresário interessado.

“A ideia é que o FCO chegue para o grande, para o médio e também para o pequeno empresário por meio dessa caravana”, argumentou, frisando que a iniciativa orientará os empresários locais na elaboração de projetos para recebimento dos recursos do fundo, incentivando o desenvolvimento local com a geração de emprego e renda.

Rose Modesto ainda pontuou que essa universalização das ações da Sudeco faz parte da política da gestão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O presidente Lula tem solicitado a todos nós que temos cargos no governo federal para priorizar os pequenos e médios empresários. Ele acredita que dessa forma poderemos contribuir com o fortalecimento do setor produtivo, atendendo todo mundo, sem deixar ninguém para trás”, assegurou.

FORTALECIMENTO

Apesar de não tocar no assunto, Rose Modesto também vai colher frutos políticos com a caravana da Sudeco, pois estará percorrendo os maiores municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, onde ela tem o nome cotado para sair candidata a prefeita.

No entanto, caso resolva não disputar as eleições municipais do próximo ano, a ex-deputada federal terá visitado as regiões com maior eleitorado do Estado, fortalecendo ainda mais o seu nome para tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados ou, quem sabe, até no Senado Federal.

A projeção política que ela tem alcançado à frente da Sudeco já tem sido vista por todos, afinal, todas as semanas recebe inúmeras caravanas de prefeitos e vereadores dos municípios sul-mato-grossenses, sem falar do próprio governador Eduardo Riedel (PSDB) e da prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP).

Nos bastidores, o comentário é de que Rose Modesto estaria sendo disputada pelo PSDB e pelo PP para uma eventual composição de olho nas eleições municipais do próximo ano na Capital.

Porém, questionada pela reportagem sobre essa possibilidade, a superintendente fez questão de dizer que tudo não passa de boatos.