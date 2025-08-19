Tebet evita falar sobre 2026 e nega mudança de domicílio eleitoral de MS para SP

POLÍTICA

Governador de MS assinou ficha de filiação na sexta-feira (15) e anunciou oficialmente ingresso no partido nesta terça-feira (19)

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, está oficialmente no Partido Progressistas (PP). Com isso, deixou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Riedel anunciou oficialmente o ingresso no partido, na manhã desta terça-feira (19), durante Convenção Nacional do PP, realizada no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em Brasília.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, o chefe do executivo estadual se filiou ao partido e já conseguiu uma cadeira na vice-presidência: ele foi eleito como vice-presidente nacional do PP , junto com a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Ele assinou a ficha de filiação na sexta-feira (15), conforme documento em anexo. Veja:

Riedel em assinatura simbólica durante convenção partidária na manhã desta terça-feira (19). Foto: Divulgação

Apesar de o governador esconder a informação sobre sua ida ao PP a sete chaves, seu processo de filiação já estava adiantado há meses.

A oficialização de Riedel no Progressistas teve origem a partir do trabalho incansável de sua aliada e amiga Tereza Cristina, senadora de MS, presidente estadual do PP e líder da sigla no Senado.

"Venho para o PP com tranqulidade e com a segurança de que nós estaremos unidos pelo propósito nesse país. Eu fico feliz de estar presente e vir aqui hoje na convenção nacional do PP pra participar desse momento. Lá, no Mato Grosso do Sul, o PP tem a liderança da senadora Tereza, a mais votada na história do estado para o Senado Federal e carrega dentro das suas propostas, seus valores, um propósito muito claro de desenvolvimento e uma agenda absolutamente transparente", destacou Riedel durante oficialização de entrada no partido.

A senadora de MS, Tereza Cristina, deu boas-vindas ao amigo e aliado.

Riedel durante convenção partidária na manhã desta terça-feira (19). Foto: Divulgação

"[Quero] dar as boas vindas ao meu amigo, sobretudo é um grande governador que Mato Grosso do Sul tem hoje. É um governador que eu estou aqui para apoiá-lo e para também dizer que no seu próximo mandato, que com certeza será reeleito governador progressista, fazendo a diferença também aí no nosso Brasil. Nós nos conhecemos, nos respeitamos, há muitos anos e eu sei que, fundamentado nesse longo convívio que temos, que a filiação do governador é uma contribuição fundamental para o nosso partido em Mato Grosso do sul e no Brasil, não apenas nos planos estaduais e regionais, mas na cena nacional é um reconhecimento positivo", disse a senadora.

Além de Riedel e Tereza, também participaram do evento o presidente do Partido, Ciro Nogueira; deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB); deputado federal, Geraldo Resende (PSDB) e secretário de Governo, Rodrigo Perez.

No PP, Riedel deve integrar uma ampla aliança de centro-direita para sua reeleição, que dará palanque a um candidato à Presidência da República da centro-direita.