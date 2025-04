Tereza articula "superfederação" e fecha portas ao PT no Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ao participar, na tarde de ontem, em Brasília (DF), da oficialização da “superfederação” entre o PP e o União Brasil, que passará a se chamar União Progressista, cuja sigla será UP, a senadora Tereza Cristina deixou bem claro que, em Mato Grosso do Sul, o foco estará no crescimento responsável, com gestão eficiente do Estado e compromisso com a centro-direita.

Em outras palavras, a responsável pela União Progressista em Mato Grosso do Sul deixou claro que qualquer tipo de aliança ou aproximação com o PT está descartada dos planos da federação para as eleições gerais do próximo ano, colocando uma certa pressão nos ombros do governador Eduardo Riedel (PSDB), que administra o Estado com uma grande participação petista.

“Hoje [ontem] foi um dia importante para nós, pois nasceu enfim a nossa União Progressista, uma grande agremiação, capaz de impactar o jogo de forças no Congresso e no cenário da política nacional. Mas nada disso vai adiantar se nós não tivermos um propósito, se nós não tivermos uma agenda para o País. Um Brasil sem escândalos de corrupção, um Brasil próspero que cresça com oportunidades para todos! Vida longa à nossa federação! Vamos juntos nessa nova jornada!”, discursou.

Ela ainda reforçou que, com a federação, o PP e o União Brasil criaram um “transatlântico”, mas, agora, são necessários bons timoneiros. “Tenho muita esperança de que, com essa federação tão representativa, conseguiremos mudar os rumos do Brasil, avançando em temas fundamentais para a nossa população, como segurança pública, geração de renda, valorização do trabalho, saúde, educação e tantos outros projetos urgentes”, assegurou.

Sobre Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina pontuou que a união dos parlamentares dos dois partidos que integram a federação reforça ainda mais a representatividade e a capacidade de articulação desse novo grupo político. “Estamos juntos, comprometidos com um projeto comum de desenvolvimento para o nosso estado e para o nosso país. Essa parceria nos fortalece e garante mais voz às demandas da nossa gente”, concluiu.

Para a presidente estadual do União Brasil, Rose Modesto, a federação, primeiro, fortalece muito todo o protagonismo das lideranças que já estão nesses partidos. “Nacionalmente, a gente tem a Tereza, por exemplo, indo para uma possível disputa, tanto como pré-candidata a presidente da República quanto para ser a pré-candidata a vice, porque a União Progressista se tornou o maior partido do Brasil, tendo força maior dentro do Congresso Nacional”, declarou.

Regionalmente, ela disse que a UP também é muito importante, pois facilita a montagem de chapa.

“Nós temos vários nomes para deputado estadual e federal em ambos os partidos. Imagina juntando os melhores, com maior densidade eleitoral dos dois partidos, e nós temos condição de fazer cinco deputados estaduais, até fazer três deputados federais, com muita chance mesmo”, projetou.

A respeito de Campo Grande, Rose disse que nunca fez e não vai fazer oposição contra pessoas.

“Tenho meu posicionamento em relação aos problemas da cidade e tenho a liberdade para continuar sendo a voz dessas pessoas, entender por que votaram em mim, sem a gente perder essa identidade. Então, vou estar sempre atenta e fazendo o que for possível para que realmente a cidade avance no que precisa avançar”, analisou.

OUTRAS LIDERANÇAS

Também presente no ato político, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), disse que “é um momento histórico para a política nacional essa formalização da união de duas das maiores forças partidárias do Brasil”.

“É um movimento estratégico que fortalece nossa representatividade e cria condições ainda mais sólidas para que possamos continuar avançando no desenvolvimento do nosso estado e do País”, afirmou.

Já o diretor-tesoureiro do PP de Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, completou que a federação será a maior força política do Brasil, reforçando o compromisso com a responsabilidade fiscal e social. “Em Mato Grosso do Sul, essa federação é o verdadeiro reconhecimento da liderança da senadora Tereza Cristina”, assegurou.

Saiba

Em MS, a União Progressista terá 19 prefeitos, 24 vices, 206 vereadores, 1 senadora e 1 deputado federal, além de 3 deputados estaduais. Nacionalmente, serão 109 deputados federais e 13 senadores.

