Sobe para 62 o número de urnas com defeito em Mato Grosso do Sul

Balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) aponta que 62 urnas apresentaram defeito, até às 11 horas deste domingo (4), em Mato Grosso do Sul.
Os problemas identificados foram:
- Energia elétrica
- Especifique outro problema
- Não inicializa
- Desliga sozinha
- Não imprime
- Touch do TM
- Data/hora
- Erro de HW
- Visor do TM
- Nível crítico
- Atolamento
- Especifique outro problema
- Outros
Os municípios, zonas e seções eleitoras que registraram urnas defeituosas foram:
- Cassilândia (zona 3/seção 16)
- Dourados (zona 18/seção 323)
- Naviraí (zona 2/seção 48)
- Miranda (zona 15/seção 113)
- Bodoquena (zona 15/seção 53)
- Campo Grande (zona 8/seção 333)
- Campo Grande (zona 44/seção 335)
- Campo Grande (zona 8/seção 647)
- Dourados (zona 18/seção 233)
- Campo Grande (zona 8/seção 237)
- Deodápolis (zona 39/seção 13)
- Deodápolis (zona 39/seção 76)
- Ponta Porã (zona 52/seção 140)
- Costa Rica (zona 38/seção 6)
- Glória de Dourados (zona 39/seção 63)
- Ivinhema (zona 27/seção 111)
- Miranda (zona 15/seção 19)
- Camapuã (zona 14/seção 46)
- Guia Lopes da Laguna (zona 22/seção 92)
- Dourados (zona 18/seção 473)
- Novo Horizonte do Sul (zona 27/seção 70)
Conforme noticiado pelo Correio do Estado, 7.272 urnas eletrônicas foram instaladas em 1.036 locais de votação, alocados em 7.272 seções eleitorais, de 54 Zonas Eleitorais, localizadas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
ELEITORADO EM MS
Ao todo, 2.002.752 pessoas estão aptas a votarem em MS, sendo 944.971 homens (47,18%) e 1.057.781 mulheres (52,81%).
Veja as estatísticas do eleitorado:
Fonte: TRE-MS
Fonte: TRE-MS
ELEIÇÕES 2026
Eleições gerais ocorrem em 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno) no Brasil.
Neste ano, a população vai escolher deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.
Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul são:
- Eduardo Riedel (PP)
- Fábio Trad (PT)
- Delcídio do Amaral (PRD)
- Renato Gomes (DC)
- Daniel Lemes (PCO)
- João Henrique Catan (NOVO)
- Jeferson Bezerra (Agir)
- Lucien Rezende (PSOL)
Os candidatos ao senador por Mato Grosso do Sul são:
- Vander Loubet (PT)
- Capitão Contar (PL)
- Reinaldo Azambuja (PL)
- Valter da Comagran (PRD)
- Luiz Lemes (DC)
- Valderi Garcia (PCO)
- Roberto Oshiro (NOVO)
- Daniel Junior (AGIR)
- Soraya (PSB)
- Beto do Movimento (PSOL)
Os candidatos a presidência da república são:
- Lula (PT) — vice: Geraldo Alckmin
- Renan Santos (Missão) — vice: Aroldo Medina
- Hertz Dias (PSTU) — vice: Vanessa Portugal
- Edmilson Costa (PCB) — vice: Cleusa Santos
- Flávio Bolsonaro (PL) — vice: Alfredo Gaspar
- Clariana Barão (DC) — vice: Fabiana Torquato
- Rui Costa Pimenta (PCO) — vice: Antônio Carlos
- Romeu Zema (Novo) — vice: Eduardo Girão
- Wilson Grassi (Democrata) — vice: Suêd Haidar
- Ronaldo Caiado (PSD) — vice: Gilberto Kassab
- Augusto Cury (Avante) — vice: Júlio Delgado
- Samara (UP) — vice: Raquel Brício