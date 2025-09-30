Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

COM MORAL

Tereza Cristina está cotada para disputar a presidência do Senado em 2027

Daniel Pedra

Daniel Pedra

30/09/2025 - 06h02
Continue lendo...

A revista Veja publicou, nesta semana, que a ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo de Jair Bolsonaro, senadora Tereza Cristina (PP), voltou a ser cotada como uma opção para a disputa presidencial. 
Importantes articuladores do PL, partido do ex-presidente, defendem que a parlamentar sul-mato-grossense seja a vice em uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), a presidente da República.

A ideia passaria pela migração de Tarcísio para o PL e a composição com um partido de centro – segundo espalham, a aliança com Tereza Cristina seria a “chapa dos sonhos” do próprio governador de São Paulo, também ex-ministro de Bolsonaro.

Enquanto o governador ainda é uma incógnita para 2026, outros nomes são cotados para ser vice dele. 
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é citada como uma possibilidade, de modo a garantir um familiar do ex-presidente no páreo. 

O dirigente do partido de Tereza Cristina, senador Ciro Nogueira (PI), nunca escondeu a pretensão de sair como vice numa chapa de oposição.

Nas eleições de 2022, o nome dela circulou como uma potencial candidata para compor a chapa à reeleição de Jair Bolsonaro. 

Eram considerados ativos importantes o fato de ser uma postulante mulher e ligada ao agronegócio, para ampliar o arco de apoiadores numa eleição sabidamente apertada contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro, à época, chegou a admitir que Tereza Cristina seria uma melhor opção eleitoral, mas acabou mantendo a estratégia anterior e indicou um general ao posto de vice – trocou Hamilton Mourão pelo ex-ministro Walter Braga Netto. A então deputada federal por Mato Grosso do Sul, então, candidatou-se – e se elegeu – ao Senado.

Senado Federal

Outra alternativa planejada para a senadora do PP é tentar disputar o comando do Senado Federal, em 2027 – função que lhe enche mais os olhos. Neste ano, Tereza Cristina até aventou sair candidata, mas desistiu em meio às costuras feitas antecipadamente por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A avaliação é de que o senador se desgastou com a oposição em meio à resistência de avançar com projetos de interesse do grupo, entre eles a anistia aos condenados pelos atos golpistas, o que deve enfraquecê-lo na tentativa de reeleição.

Para 2027, a direita planeja eleger uma maioria no Senado, o que lhe garantiria os votos para eleger o presidente da Casa. Outro postulante ao cargo é o líder da oposição, Rogério Marinho. O senador, porém, tem no horizonte conseguir se eleger governador do Rio Grande do Norte, no próximo pleito.

Embora de perfil mais moderado, Tereza Cristina é favorável à maioria das agendas defendidas por aliados do ex-presidente da República.

Tais como a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro de 2023 e pela trama golpista, e um eventual andamento de ações contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso de comprovado descumprimento das regras jurídicas brasileiras.

Declaração

Barroso diz a jornal estar indeciso sobre deixar STF: 'é uma possibilidade, não uma certeza'

Ministro negou, porém, estar sendo impelido pela recente pressão dos Estados Unidos sobre o Supremo

28/09/2025 21h00

Ministro Luis Roberto Barroso

Ministro Luis Roberto Barroso Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou que ainda não decidiu se vai sair de vez do tribunal, após deixar a presidência da Corte. Barroso participou na quinta-feira, 25, de sua última sessão do Plenário como presidente do STF e, na segunda-feira, 29, passará o cargo ao ministro Edson Fachin.

Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Barroso evitou descartar qualquer cenário. "Eu, às vezes, tenho a sensação de já ter cumprido o meu ciclo e, às vezes, tenho a sensação de que ainda poderia fazer mais coisas. Estou pesando todos esses fatores", explicou.

O ministro ressaltou que a saída do STF é "uma possibilidade, mas não uma certeza". Barroso negou, porém, estar sendo impelido pela recente pressão dos Estados Unidos sobre o Supremo por conta da condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro

O magistrado disse não ter tido confirmação de que teve visto norte-americano cancelado. "Eu tenho preocupação, mas isso não tem nada a ver com ficar ou sair [do STF]", pontuou.

Barroso evitou comentar se o STF poderia atuar para impedir que um banco suspenda as contas bancárias de ministros que sejam alvos de sanções pela Lei Magnitsky, como é o caso de Alexandre de Moraes.

"Esse problema ainda não se colocou. Então, eu não gostaria de lidar com esse problema em tese", destacou Barroso. "Devemos enfrentar essa situação com os EUA com altivez, mas sem bravata", acrescentou.

Sobre a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, Barroso opinou que a estratégia de defesa e de aliados errou ao adotar postura de confronto com o relator e imediatamente discutir a anistia. "O papel de dar anistia é uma competência política do Congresso, mas é inaceitável cogitar uma anistia antes, durante ou imediatamente após o julgamento", argumentou.

O ministro negou ainda ter discutido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a possibilidade de assumir alguma embaixada. "Nunca foi aventada a hipótese de eu ir para uma embaixada", garantiu.

Ao relembrar o voto favorável à prisão de Lula em 2018, Barroso admitiu que "absolutamente" se arrepende da decisão, embora tenha justificado: "Note-se bem que aquele era um momento que não havia as suspeições que depois vieram a ser levantadas sobre a Lava Jato. E portanto eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar."

Política

Segunda Turma do STF faz maioria para manter prisão de 'Careca do INSS' e empresário

O decano Gilmar Mendes se declarou impedido para se manifestar sobre as prisões

28/09/2025 14h30

Compartilhar
O decano Gilmar Mendes se declarou impedido para se manifestar sobre as prisões

O decano Gilmar Mendes se declarou impedido para se manifestar sobre as prisões Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal fez maioria neste domingo, 28, para manter a prisão preventiva dos empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e Maurício Camisotti no bojo da investigação sobre fraudes bilionárias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Os ministros Edson Fachin e Kassio Nunes Marques acompanharam o voto do relator, André Mendonça, no sentido de confirmar as cautelares impostas à dupla na Operação Sem Desconto.

O decano Gilmar Mendes se declarou impedido para se manifestar sobre as prisões.

As medidas foram submetidas a referendo da Segunda Turma conforme decisão de Mendonça, relator. Elas são analisadas em julgamento no plenário virtual do STF que tem data para terminar na próxima sexta, 3.

O ministro Dias Toffoli, que também integra a Segunda Turma da Corte máxima, ainda não se manifestou sobre o caso.

As prisões foram decretadas no último dia 11 e cumpridas na manhã seguinte, pela Polícia Federal. No despacho, Mendonça fundamentou as medidas na garantia da ordem pública; por conveniência da instrução; e para assegurar a futura aplicação da lei penal.

O ministro destacou as "fundadas suspeitas de relevante participação" do Careca do INSS e de Camisotti nos ilícitos apurados, assim como a "complexa estrutura criminosa" sob suspeita. "Trata-se de uma criminalidade planejada, com estratégias de escamoteamento dos recursos ilícitos e participação de pessoas com conexões com órgãos estatais", anotou.

Ao decretar a prisão da dupla, Mendonça também destacou que há evidências de que os empresários "prosseguiriam a praticar delitos, buscando ocultar ou dilapidar o patrimônio angariado por meio de condutas ilícitas e branquear os recursos provenientes do esquema criminoso".

O ministro ainda citou um caso, sob apuração, de suposta ameaça de morte, pelo Careca do INSS, a uma testemunha da investigação.

