Tereza Cristina pede à Justiça para visitar Bolsonaro

Encaminhado ao STF, pedido de senadora não estipula data específica para encontro com ex-presidente

Alison Silva

Alison Silva

14/08/2025 - 10h15
A senadora Tereza Cristina (PP) formalizou um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que possa visitar  o presidente Jair Bolsonaro (PL) nos próximos dias. Encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, a solicitação"entra na fila" dos mais de 64 pedidos já realizados, segundo levantamento do Estadão. O pedido não possui uma data específica, já que a senadora está em viagem. 

Entre os visitantes que receberam aval estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), os deputados federais Altineu Côrtes (PL-RJ) e Zucco (PL-RS), além de familiares e profissionais de saúde e segurança de Bolsonaro.

Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a realizar exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília (DF), no próximo sábado (16), data em que ele receberá outras quaro visitas.

A decisão, assinada no âmbito da Ação Penal (AP) 2668, permite a permanência do ex-presidente na unidade por até oito horas. Os advogados deverão apresentar ao STF atestado de comparecimento, com data e hora dos atendimentos, no prazo de até 48 horas. Se encontrarão com o ex-presidente: senador Rogério Marinho (PL-RN); deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ); vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araujo (PL) e o deputado estadual de São Paulo, Tomé Abduch (Republicanos). 

Saiba*

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por determinação de Moraes, que apontou descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas pelo STF. Ele responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Prefeito de São Bernardo é afastado do cargo com tornozeleira em operação da PF sobre corrupção

Investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie na posse de um servidor público

14/08/2025 07h40

Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo em uma investigação de corrupção

Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo em uma investigação de corrupção Foto: Divulgação

O prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo em uma investigação de corrupção da Polícia Federal. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de frequentar a prefeitura. Dois vereadores também são investigados.

Estadão pediu manifestação da prefeitura.

Policiais federais cumprem nesta quinta-feira, 14, dois mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão na cidade para aprofundar o inquérito.

As investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie na posse de um servidor público.

Segundo a PF, há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro “por suposta organização criminosa com indícios de atuação na administração pública do município”.

A Operação Estafeta foi autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Além das buscas e prisões, foram determinadas medidas cautelares como o afastamento de cargos públicos, a instalação de tornozeleiras eletrônicas e a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

As buscas acontecem em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.

Oposição reage à iniciativa do governo em regular big techs usando 'adultização': 'Absurdo'

Segundo Hugo Motta, a ideia é que a Câmara forme um grupo de trabalho ainda nesta semana para apresentar para votação

13/08/2025 23h00

Divulgação - Câmara dos Deputados

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva vê com ressalvas o esforço do governo e da Câmara dos Deputados em votar pautas que visam regular plataformas como resposta ao vídeo do youtuber Felca, que fala sobre a adultização de crianças e adolescentes.

Reações de governo e oposição mostram que, diferente do que pediu o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), essa pauta deverá ser politizada e passará por uma discussão ideológica.

O Estadão apurou que o governo mudou a estratégia e pretende usar o gancho deixado pelo vídeo do youtuber Felca para destravar a regulação das plataformas digitais, emperrada desde 2023.

Para a oposição, Lula está usando uma janela de oportunidade para voltar com um projeto de lei próprio de combate às fake news e fomentar censura na internet.

"Eles estão usando isso como uma janela de oportunidade e isso é um absurdo", disse Nikolas Ferreira (PL-MG) ao Estadão. "Não se não utiliza de uma pauta tão cara e preciosa que é a proteção de criança adolescente para poder fomentar a censura."

Segundo Hugo Motta, a ideia é que a Câmara forme um grupo de trabalho ainda nesta semana para apresentar para votação "o mais avançado e efetivo projeto de lei para proteger nossas crianças em até 30 dias". Esse grupo teria a participação de deputados e de uma comissão de "notáveis". Entre os nomes do grupo estão o do ex-deputado federal Gabriel Chalita e de Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta - focado na questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes - e filha do ex-presidente Michel Temer.

Para o líder da oposição, Zucco (PL-RS), a oposição pode apoiar alguma proposta que venha do governo, mas que eles estão atentos a propostas que possam violar a liberdade de expressão. "A ideia desse grupo de trabalho é de dar uma olhadinha (no que está vindo), não estou dizendo que a gente não possa aproveitar de alguma ideia que venha de outro lado. Só que eles estão usando narrativa", afirma.

A proposta que tem a preferência de líderes é um projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já aprovada na outra Casa, que estabelece mecanismos para o combate de conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes em ambiente digital, também cria regulações para o uso de redes sociais e jogos online para crianças e adolescentes.

Nikolas é crítico desse texto. O principal ponto de divergência dele é em relação a como plataformas lidariam com denúncias. No texto que veio do Senado, as empresas têm como dever proceder à retirada de conteúdo que viola direitos de crianças e adolescentes "assim que forem comunicados do caráter ofensivo da publicação, independente de ordem judicial".

"O texto em específico acaba dando margem para que ocorra, por exemplo, denúncias de forma arbitrária e de forma sem que tenha um controle", disse o parlamentar. Segundo Nikolas. ele foi procurado por Vieira para discutir o projeto e deverá se reunir com o senador para conversar.

O relator do projeto de lei na Câmara, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) retirou trechos que poderiam ser interpretados como censura para conquistar o apoio da oposição, mas manteve o trecho sobre a denúncia.

Jadyel conversou com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), com o primeiro-vice-presidente da Casa, Altineu Côrtes (PL-RJ), e Nikolas para convencê-los da proposta. Ele ouviu dos três que o PL pretende ainda analisar com calma o projeto.

Nas redes, outros bolsonaristas criticam no que veem de uma articulação governista para avançar com a "censura com verniz de proteção", palavras do deputado federal Mário Frias (PL-SP).

No momento, a estratégia do PL consiste em criticar parlamentares de esquerda que foram contra projetos que tramitaram na Câmara com a finalidade de endurecer a pena para pedófilos. A principal delas, levantada pelo PL nas redes, foi o projeto de castração química para pedófilos.

