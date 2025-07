Tereza Cristina rebate Eduardo Bolsonaro e defende Lei da Reciprocidade

Declarações

Senadores sul-mato-grossenses alegaram que taxações seguem na contramão da economia entre os dois países

Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) criticaram as tarifas comerciais impostas pelo governo estadunidense em relação ao Brasil, fato que a senadora classificou como um verdadeiro "tiro no pé" por parte de Donald Trump.

Para a senadora, a medida é uma manobra política e não técnica, enquanto Nelsinho, presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, disse que o momento pede uma missão parlamentar ao Congresso dos Estados Unidos, prevista para o fim de julho, com o objetivo de abrir diálogo direto com senadores norte-americanos.

A proposta de Nelsinho foi aprovada nesta terça-feira (15) e passou a ser considerada uma resposta institucional do Senado Federal à nova tarifa de 50% imposta pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre produtos brasileiros.

O requerimento que formaliza a criação do grupo parlamentar segue agora para deliberação no Plenário do Senado.

"Já convoquei uma reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores nesta manhã. O requerimento será encaminhado ao Plenário e, uma vez aprovado, ganha legitimidade institucional. Continuaremos articulando com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília a organização da missão parlamentar. Vários congressistas norte-americanos estão dispostos a conversar conosco, especialmente porque muitos estados que eles representam também serão prejudicados pelas tarifas", afirmou Nelsinho Trad.

Segundo o senador, o convite para ampliar o canal de interlocução entre os Parlamentos dos dois países partiu do encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, há cerca de três meses. No entanto, com o avanço das medidas protecionistas do governo norte-americano e a falta de diálogo político em alto nível, a proposta ganhou urgência.

"Essa crise mostrou que o comércio internacional não pode se tornar campo de batalha ideológica. É uma agenda de Estado. Precisamos construir pontes, não muros. O Brasil não pode se isolar", disse.

"Tiro no pé"

Durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça-feira (15), Soraya Thronicke disse que o “tarifaço”, anunciado pelo presidente norte-americano pode causar prejuízos ao Brasil no curto prazo, mas também representa uma oportunidade de diversificação nas relações comerciais do país.

"Foi uma decisão política, um tiro no pé. Algo deplorável. Eu chego a ter pena dos americanos que enfrentam, neste momento, um governo completamente desestruturado e até mesmo perigoso. Isso abre uma brecha importante para que nós possamos diversificar os destinos das nossas exportações", declarou.

A senadora destacou que a medida libertaria o país do mercado norte-americano e fortaleceria a relação de outros países entre si. "A curto prazo pode ser ruim, mas a longo prazo eu acredito que será de suma importância para a nossa economia. Podemos fazer desse limão uma grande limonada", afirmou a senadora.

Tarifaço

A medida que impôs tarifa de 50% sobre diversos produtos brasileiros, repercutiu no Senado. O presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), também repudiou a decisão, que chamou de “ataque ao comércio, à indústria e ao agronegócio brasileiro”, motivado, segundo ele, por interesses eleitorais.

"A decisão do presidente norte-americano foi divulgada, pasmem, por carta publicada nas redes sociais, uma carta dirigida ao presidente Lula que elenca motivos políticos, eleitorais, pessoais, e não elenca nenhum motivo de ordem comercial ou tarifária", criticou Calheiros.

O senador também contestou a justificativa de Trump, que alegou déficit dos EUA na balança comercial com o Brasil. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a realidade é oposta: é o Brasil que tem acumulado déficits consecutivos com os Estados Unidos desde 2009.

Renan defendeu a aplicação da chamada Lei da Reciprocidade como resposta às tarifas unilaterais impostas por Washington. A legislação, originada a partir do PL 2.088/2023, de autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), foi aprovada pelo Congresso em abril e sancionada pela Presidência no mesmo mês, após um primeiro aumento tarifário de Trump sobre o aço brasileiro.

O decreto que regulamenta a lei foi publicado nesta terça-feira (15), assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A norma autoriza o Brasil a suspender concessões comerciais, investimentos e até obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais que prejudiquem a competitividade internacional do país.

