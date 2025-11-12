Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

FIM DOS ATRITOS

Tereza e Rose confirmam pacificação de partidos e manutenção de federação

O PP e o União Brasil têm até abril do próximo ano para que a Federação União Progressista seja homologada pelo TSE

Daniel Pedra

Daniel Pedra

12/11/2025 - 08h20
O risco de a Federação União Progressista, formada pelos partidos PP e União Brasil, acabar antes mesmo da homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está descartado, conforme garantiram ao Correio do Estado as presidentes estaduais das duas legendas em Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina e a ex-deputada federal Rose Modesto.

A consolidação da federação estava ameaçada em função do desentendimento público entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (RN), porém, na última semana, o posicionamento contrário à aliança perdeu força, pacificando a questão.

Presidente estadual do PP, Tereza Cristina garantiu que a Federação União Progressista está mantida. “Foram só fofocas dos descontentes”, assegurou a parlamentar, completando que a federação levou muito tempo para ser gestada e poder chegar ao ponto de ser anunciada.

“Ela ainda não foi homologada pelo TSE, mas está em vias de ser. A federação veio para ficar. Enquanto ela não estiver homologada, pode acontecer [de não ser formalizada], mas eu acho difícil. Isso são acomodações que vão sendo feitas ao longo desse período até a definição”, afirmou.

Rose Modesto, presidente estadual do União Brasil, também confirmou que está tudo pacificado dentro da federação. “O presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, me garantiu que já está tudo resolvido”, assegurou, completando que as articulações dos dois partidos em Mato Grosso do Sul para as eleições de 2026 continuam normalmente.

BAIXAS

Apesar de pacificado nacionalmente, o conflito entre Caiado e Ciro Nogueira, que surgiu porque os dois líderes têm planos distintos para o próximo ano, já que o primeiro busca viabilizar sua candidatura à Presidência da República, enquanto o segundo sinaliza disposição para compor como vice-presidente em uma eventual chapa liderada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), provocou baixas e acirrou disputas regionais, provocando desfiliações e desconfiança entre dirigentes.

Dirigentes nacionais dos dois partidos reconheceram as dificuldades, mas avaliaram que desfiliações e debandadas são naturais quando duas legendas grandes se unem e que, ao mesmo tempo que há saídas, novos quadros serão atraídos para os dois partidos.

Em uma federação, os partidos precisam ter a mesma posição nas eleições municipais, estaduais e para a Presidência por no mínimo quatro anos. Em troca, somam forças no Fundo Partidário, no Fundo Eleitoral, no tempo de propaganda e nas bancadas no Congresso Nacional, tornando-se um grupo influente e decisivo nas principais disputas eleitorais do País.

O pedido para que a aliança seja formalizada está em estágio inicial e ainda não há um relator definido no TSE. Para valer em 2026, a federação precisa ter o aval da Corte pelo menos seis meses antes da eleição, ou seja, em 4 de abril do ano que vem. A perspectiva dos dirigentes dos partidos é de que a autorização saia até lá.

Mesmo com as disputas regionais, as cúpulas nacionais das duas legendas dizem que a federação vai se concretizar e que a aliança entre União Brasil e PP será benéfica para as duas legendas.

Ex-prefeito de Salvador (BA) e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto rechaça a hipótese de a federação não se concretizar. “A discussão em relação à federação é fato superado. Agora, é a gente avaliar como fortalecer os projetos para 2026 em todo o Brasil. Não há nenhuma hipótese de reversão dessa decisão”, afirmou.

Integrantes envolvidos nas negociações para a federação admitem que houve um atraso para que a documentação fosse enviada ao TSE, mas dizem que isso ocorreu por problemas burocráticos de validação de assinaturas e que, agora, a única etapa restante é o aval da Justiça Eleitoral para que a aliança saia do papel. 

Além do aval da Corte, a federação ainda precisa cumprir uma série de exigências formais, entre elas, unificação de estatutos, distribuição de recursos do Fundo Partidário e definição de comando nas 27 unidades federativas.

Na cúpula da sigla, o desarranjo é visto pela ótica da disputa eleitoral. A insatisfação de Caiado, por exemplo, poderia ser explicada pela intenção do governador de ser candidato à Presidência a qualquer custo. Isso será mais difícil com a federação das siglas.

Há uma expectativa de que o governador, que tem relação antiga de proximidade com a cúpula do União Brasil, entre em acordo com os colegas de partido, não peça desfiliação e seja convencido a aceitar a federação com o PP.

“Essa tentativa de federação está levando à perda de deputados e a conflitos internos na maioria dos estados. Deveria se refluir, já que ainda está em fase de noivado, sem homologação. O mais prudente seria rever o processo e continuar aliados, respeitando as características de cada estado”, disse Caiado, que, sem o apoio de ACM Neto, perdeu força dentro da aliança para tentar implodir a federação.

SUBSTITUIÇÃO

Assembleia Legislativa inicia escolha do novo conselheiro do TCE na quinta-feira

O governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja reuniram-se com os deputados estaduais no fim da tarde de ontem na Governadoria

11/11/2025 08h20

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Gerson Claro (PP), ontem

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Gerson Claro (PP), ontem Gerson Oliveira

Reunião realizada no início da noite de ontem, na Governadoria, em Campo Grande, entre o governador Eduardo Riedel (PP), o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro (PP), e os líderes dos partidos na Casa de Leis definiu o rito para a substituição do conselheiro Jerson Domingos no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) pelo assessor da presidência na Sanesul, Sérgio de Paula.

O Correio do Estado apurou que a substituição terá início na Assembleia Legislativa depois de amanhã, quando será publicada a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos no Diário Oficial do TCE-MS e também encaminhada para a Casa de Leis um ofício informando da vacância do cargo de conselheiro na Corte de Contas.

De posse desse ofício, o presidente, deputado estadual Gerson Claro, fará a leitura durante a sessão de quinta-feira, para dar ciência dos fatos aos demais parlamentares, e em seguida serão colhidas as assinaturas necessárias para a indicação de Sérgio de Paula pela Casa de Leis para a vaga aberta no TCE-MS – são necessárias, no mínimo, oito assinaturas de deputados estaduais.

Com o número de assinaturas necessárias, o presidente da Casa de Leis encaminhará, no mesmo dia, a indicação do nome de Sérgio de Paula para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o que será feito apenas no dia 19 deste mês, que é o dia em que são realizadas as reuniões da Comissão.

Após a aprovação da CCRJ, o que deve acontecer uma hora antes da sessão ordinária do dia 19 deste mês, o nome de Sérgio de Paula será colocado em votação dos deputados estaduais em plenário, quando também deverá ser aprovado, permitindo que a decisão seja enviada para a sanção do governador Eduardo Riedel e, posteriormente, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), provavelmente em uma edição extra do mesmo dia, para oficializar o novo conselheiro da Corte de Contas.

Após terminar a reunião na Governadoria, que também contou com a participação dos deputados estaduais Coronel David (PL), Jamilson Name (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB) e Márcio Fernandes (MDB), bem como dos secretários estaduais Rodrigo Perez – da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) – e Jaime Verruck – da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) –, o presidente Gerson Claro confirmou que aguardava para quinta-feira o ofício do TCE-MS sobre a vacância do cargo de conselheiro.

“O aniversário de 75 anos do Jerson Domingos é dia 14 de novembro, sexta-feira, então, ele pode ficar no cargo de conselheiro até essa data, mas, acredito que o ofício da Corte de Contas seja encaminhado até quinta-feira”, projetou.

Gerson Claro que a escolha de Sérgio de Paula para ser conselheiro do TCE-MS é um compromisso antigo do governador Eduardo Riedel, porém, a vaga é prerrogativa da Alems e caberá à Casa de Leis fazer essa indicação.

“Eu trabalhei com o Sérgio há oito anos na Assomasul [Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul], conheço bem ele. Trata-se de uma pessoa preparada, que conhece os 79 municípios do Estado e todos os prefeitos”, afirmou.

Ainda conforme o presidente da Alems, Sérgio de Paula já foi secretário estadual de Fazenda, de Governo e da Casa Civil, então, é uma pessoa que tem capacidade técnica.

“O bom trabalho vai depender do desempenho dele lá na Corte de Contas. Posso dizer que é uma pessoa que conhece muito a lida dos municípios e está preparado para o cargo”, assegurou.

CURRÍCULO

Sérgio de Paula nasceu em 31 de dezembro de 1959, na cidade de Andradina (SP), e chegou a Mato Grosso do Sul em 1988, ao ser transferido como gerente bancário para Fátima do Sul e em seguida para Dourados. 

Casado com Shirley Suzini de Paula, com quem tem três filhos, ele é formado em Ciências Contábeis, ingressou carreira na vida pública em 1995 ao assumir a Secretaria Municipal de Fazenda de Dourados.

Em 2000, ocupou cargo de direção na Assomasul, que exerceu por sete anos. Trabalhou na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Em 2014, assumiu a Secretaria Estadual da Casa Civil do governo de Reinaldo Azambuja.

Depois, em 2023, já no governo de Eduardo Riedel, foi nomeado como secretário-executivo de Relações Institucionais e Políticas no governo do estado no Distrito Federal.

Ele deixou a função em 2024 para atuar na coordenação da campanha eleitoral e, no início deste ano, foi nomeado como assessor da Presidência da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Política

Eduardo Bolsonaro rebate críticas de governador bolsonarista e diz viver 'no exílio'

Além do embate com o governador, Eduardo Bolsonaro também tem acumulado desavenças dentro do campo bolsonarista

10/11/2025 22h00

Eduardo Bolsonaro também tem acumulado desavenças dentro do campo bolsonarista.

Eduardo Bolsonaro também tem acumulado desavenças dentro do campo bolsonarista. Foto: Arquivo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu, neste domingo, 9, as declarações do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), que chamou o parlamentar de "louco" e criticou as declarações dele sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Não me culpe pela sua frouxidão. Se hoje estou vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas iguais ao senhor, com essa 'opiniãozinha' que vende para o público a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir seu poder", escreveu o deputado nas redes sociais.

Em entrevista na semana passada, o governador afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está "falando merda lá nos Estados Unidos" e "longe da realidade", em reação aos ataques de Eduardo Bolsonaro a Tarcísio de Freitas, cotado para disputar a Presidência.

"Está louco, está falando bobagem. Está lá nos Estados Unidos, longe da realidade. Fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço do (presidente dos Estados Unidos, Donald) Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu e está cometendo outro. Ele está perdendo tempo de ficar calado", disse Mendes.

"Eu respeito muito o presidente Bolsonaro, tenho um grande respeito por ele, deu uma grande contribuição. Na minha opinião, está sendo injustiçado. Agora, o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos", completou o governador.

Além do embate com o governador, Eduardo Bolsonaro também tem acumulado desavenças dentro do campo bolsonarista. Na sexta-feira, 7, o deputado atacou colegas do partido, como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Ana Campagnolo (PL-SC), acusando-os de articular, com outros parlamentares mais jovens, uma tentativa de "se livrar de Bolsonaro".

Em publicação nas redes, o parlamentar compartilhou mensagem do perfil Mafinha. "A briga na direita que todos estão vendo é simples. Nikolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência, e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? O de sempre: 'temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor'. Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas ao Bolsonaro", diz o texto.

O mesmo perfil elogia Eduardo e o comentarista Paulo Figueiredo, afirmando que ambos estariam "lutando contra o verdadeiro mal e defendendo os inocentes".

"Só quem abre mão voluntariamente de seus privilégios faz isso por um ideal maior. O ganancioso por poder não consegue abandonar privilégios porque só quer mais privilégios. E quem fez isso foi Eduardo Bolsonaro", afirma a publicação.

