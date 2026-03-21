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Eleições 2026

TRE-MS amplia atendimento para regularização do título de eleitor

Justiça Eleitoral amplia atendimento para reduzir filas e incentivar regularização antes do prazo final

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

21/03/2026 - 00h01
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O vice-presidente e corregedor regional da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernandes Martins, ampliou o horário de atendimento para regularização do título eleitoral nos cartórios eleitorais na capital, no interior do Estado e em centros de atendimento.

A partir do dia 6 de abril, o horário para regularização do título de eleitor será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Atualmente, a Justiça Eleitoral atende os eleitores que precisam regularizar seus documentos entre 12h e 18h.

“A demanda está grande nos postos de atendimento, e há muita gente para regularizar o título de eleitor”, explicou Sérgio Martins ao Correio do Estado.

O recadastramento e a regularização facilitam o processo eleitoral, que deve se acentuar no segundo semestre deste ano. O eleitor que busca a Justiça Eleitoral tem a oportunidade de regularizar sua situação perante a Justiça, situação cabível aos que deixaram de votar nas eleições passadas.

Também é possível transferir o domicílio eleitoral e adequar o registro com parâmetros biométricos. Conforme Sérgio Martins, Mato Grosso do Sul tem pouco mais de 2 milhões de eleitores, e 10% ainda não têm cadastro biométrico.

“O Estado recebeu muitos migrantes nos últimos anos. Acreditamos que o recadastramento pode ter impacto no número de eleitores de Mato Grosso do Sul”, explicou o corregedor regional da Justiça Eleitoral, Sérgio Martins.

A regularização eleitoral está disponível nos cartórios eleitorais de todas as comarcas. Em Campo Grande, eles estão localizados na Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, Jardim Veraneio. Também há atendimento eleitoral no Centro Integrado de Justiça (CIJUS), das 12h às 18h.

“A partir de 6 de abril, exatamente um mês antes do fim do prazo para cadastro eleitoral, o atual Memorial da Cultura de Campo Grande, o antigo Fórum, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, também irá oferecer atendimento à população”, informou Sérgio Martins.

Para o corregedor do TRE-MS, a iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral. “De qualquer forma, nossa orientação é que os eleitores não deixem para a última hora, para evitar filas e aglomerações”, lembrou.

Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral não poderá votar em outubro. Além da transferência de domicílio e regularização, o eleitor também poderá alterar endereço ou local de votação, tirar o primeiro título eleitoral e atualizar seus dados cadastrais ou biométricos.

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Declaração

Buscava ideia de desenvolver plano de desenvolvimento para o País, mas vim para SP, diz Haddad

Disse ser aficionado por projetos e que pretende desenvolver um plano de desenvolvimento para o Estado

20/03/2026 19h00

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O pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo de São Paulo e, agora, ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, voltou a afirmar que estava com a ideia de desenvolver na esfera federal um plano de desenvolvimento para o País, mas que veio parar em São Paulo.

Ele disse ser aficionado por projetos e que pretende desenvolver um plano de desenvolvimento para o Estado de São Paulo. Haddad tem falado sobre esse se desejo já há algum tempo. Para ele é de suma importância um País construir projetos de desenvolvimento de longo prazo.

"Estava com ideia de desenvolver um plano de desenvolvimento para o País, mas vim parar em São Paulo", disse o ex-ministro.

Haddad disse ainda que vai procurar quem esteve com ele em 2022 e quem está desgostoso com o momento atual do Estado de São Paulo. Em outro momento da conversa, o ex-ministro insistiu que não falaria sobre vice para sua chapa. "Não vou antecipar vice porque não iniciei conversas", disse.

O ex-ministro concede entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 20, em São Paulo, onde conversa com jornalistas para afirmar sua pré-candidatura e fazer um balanço de sua gestão frente ao ministério da Fazenda.

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Rio Brilhante

Tereza Cristina rejeita vice-presidência e deixa dúvida sobre Lucas Foroni

Senadora pôs fim às especulações que ventilavam seu nome em possível chapa com Flávio Bolsonaro

20/03/2026 18h00

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Foto: Divulgação

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Durante reunião do PP realizada em Rio Brilhante, na noite de quinta-feira (19) a senadora Tereza Cristina tratou de pôr fim às especulações que ventilavam seu nome como possível candidata a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL).

A senadora afirmou categoricamente que não é candidata a vice, revelando, inclusive, que sequer recebeu um convite oficial para o posto.

“Eu nunca fui convidada”, assegurou Tereza Cristina, emendando que “ninguém é candidato a vice, tem de ser convidado”. Embora tenha se dito honrada por ter seu nome lembrado, ela criticou a forma como a mídia tratou o assunto e mencionou, em tom de cobrança, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto: “Valdemar que tem a boca solta, já dei uma bronca nele hoje”, disse em tom de brincadeira.

A senadora foi enfática ao definir seu futuro político, garantindo que seu foco está exclusivamente no Legislativo. “Meu projeto é continuar no Senado, tenho mais quatro anos. E só quatro anos”, declarou, negando qualquer intenção de buscar reeleição após o fim do atual mandato de oito anos.

Frustração 

Além de definir sua posição nacional, Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel estiveram no encontro do PP em Rio Brilhante com uma expectativa política local que não se concretizou. A cúpula partidária esperava ouvir do atual prefeito, Lucas Foroni, a confirmação de que ele renunciaria ao cargo para aceitar ser candidato a deputado federal pelo partido.
No entanto, Foroni não confirmou a renúncia e, segundo as tendências atuais, não deve aceitar o desafio proposto pela legenda, deixando a senadora e o governador frustrados com o desfecho da reunião no município.

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