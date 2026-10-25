Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

TRE-MS encerra votação e não estende horário, como determinou STF

TRE-MS afirma que não recebeu ordem formal do STF ou TSE para prorrogar votação até as 18h

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

25/10/2026 - 16h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mesmo após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou por mais duas horas a votação do segundo turno das eleições em todo o País, Mato Grosso do Sul encerrou a votação às 16h deste domingo (25), sem adotar a extensão do horário até as 18h. 

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informou que não recebeu nenhuma determinação formal do STF ou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para prolongar o funcionamento das seções eleitorais.

Segundo o auxiliar da Vice-Presidência e Corregedoria do TRE-MS, Olivar Augusto Conneglian, as informações sobre a decisão chegaram ao Tribunal por meio da imprensa somente após as 16h, quando os boletins das urnas já haviam sido emitidos.

“O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul não recebeu nenhuma ordem, nenhum ato formal ou do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral determinando que se estenda os horários dos locais de votação”, afirmou.

Conneglian explicou ainda que não havia registro de filas nos locais de votação do Estado no momento do encerramento, motivo pelo qual os procedimentos seguiram normalmente. 

“As notícias que chegaram pela imprensa foram após as 16 horas, onde já tinham sido emitidos os boletins de urna”, declarou.

Diante da ausência de comunicação oficial, o TRE-MS decidiu manter o encerramento da votação no horário inicialmente previsto, enquanto aguarda eventual determinação dos tribunais superiores.

“Em Mato Grosso do Sul, como não tínhamos fila em local nenhum, não temos notícias de fila em local nenhum, estão sendo encerradas as votações e estaremos, então, fazendo todo o procedimento normal como já previsto e aguardando eventual ordem formal do TSE ou do Supremo Tribunal Federal”, completou.

Seções encerradas

Na Escola Estadual Vespasiano Martins, em Campo Grande, a votação já havia sido encerrada quando a reportagem do Correio do Estado esteve no local.

A presidente de uma das seções eleitorais informou que não recebeu qualquer orientação oficial para estender o horário. Segundo ela, os mesários seguiram as determinações anteriores e encerraram os trabalhos normalmente.

Um advogado consultado pelo Correio do Estado explicou que, após o encerramento da votação e o fechamento da urna eletrônica, não é possível simplesmente reabrir o equipamento para receber novos votos.

Segundo ele, uma alternativa que poderia ser analisada pela Justiça Eleitoral seria a utilização de cédulas de papel para garantir o voto dos eleitores que ainda não conseguiram votar.

Nesse caso, os votos registrados em cédulas poderiam ser contabilizados posteriormente, complementando a apuração. A possibilidade, no entanto, dependeria de autorização e definição dos procedimentos pela Justiça Eleitoral.

Problemas nas urnas

Em Mato Grosso do Sul, 2.024.884 pessoas estavam aptas a votar no segundo turno, sendo 640.427 em Campo Grande.

Conforme os boletins divulgados pelo TRE-MS, 38 urnas eletrônicas apresentaram problemas durante a votação. Desse total, 13 precisaram ser substituídas, enquanto as demais foram reinicializadas ou passaram por ajustes, como a troca de papel ou bobina.

As ocorrências foram registradas em Campo Grande, Camapuã, Nioaque, Ivinhema, Aparecida do Taboado, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Bodoquena, Três Lagoas, Anastácio, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Coxim, Chapadão do Sul, Jardim, Miranda, Dourados, Guia Lopes da Laguna e Glória de Dourados.

Em Chapadão do Sul, uma eleitora relatou dificuldades para utilizar a urna eletrônica. Ao verificar o equipamento, a equipe constatou que as teclas correspondentes aos números 1 e 3 estavam coladas.

O problema não havia sido identificado anteriormente porque a ação ocorreu dentro da cabine de votação. A situação foi registrada em ata, e a urna foi imediatamente substituída.

Como a sala de votação contava com câmeras de segurança, as imagens foram analisadas e permitiram identificar o eleitor suspeito de praticar o ato. A Polícia Civil foi acionada para tomar as providências cabíveis.

Eleições 2026

Boca de urna e vídeo do voto levam a três ocorrências eleitorais em MS

Casos foram registrados em Bataguassu, Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas

25/10/2026 15h07

Compartilhar
Flagrados foram encaminhados par a PF

Flagrados foram encaminhados par a PF Foto: Paulo Ribas

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul registrou três ocorrências de crimes eleitorais neste domingo (25), no período da manhã, durante o segundo turno das eleições. Os casos ocorreram em Bataguassu, Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas e envolvem a divulgação de imagens do próprio voto e a distribuição de material de propaganda eleitoral em locais de votação.

Em Nova Alvorada do Sul, um homem de 48 anos foi flagrado distribuindo material de campanha após denúncia anônima. Com ele, foram encontrados 78 panfletos, 17 adesivos e 10 santinhos. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi preso em flagrante e autuado por boca de urna.

Em Três Lagoas, uma mulher trans de 32 anos foi flagrada pela Polícia Civil fazendo boca de urna em um local de votação. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Polícia Federal.

Já em Bataguassu, um homem de 36 anos filmou o próprio voto e publicou as imagens nas redes sociais. O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil identificou o suspeito e realizou diligências para localizá-lo, mas ele não havia sido encontrado até a divulgação das informações.

A filmagem do voto pode comprometer o sigilo da votação, que deve ser preservado na urna eletrônica. A legislação eleitoral também proíbe a propaganda de boca de urna no dia da eleição.

A votação do segundo turno em MS ocorre das 7h às 16h, no horário local.

Eleições 2026

Após sete horas de votação, MS registra problemas em 38 urnas; 13 foram substituídas

No Estado, 2.024.884 eleitores estão aptos a votar no 2º turno

25/10/2026 14h19

Compartilhar
Eleitores votam para escolher o presidente da República neste domingo (25).

Eleitores votam para escolher o presidente da República neste domingo (25). Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Passadas sete horas de votação, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) registrou problemas em 38 urnas eletrônicas. O dado faz parte do balanço divulgado pela Justiça Eleitoral no início da tarde deste domingo (25), quando 2.024.884 eleitores do Estado estão aptos a votar no segundo turno das eleições para presidente da República.

Segundo o TRE-MS, do total de aparelhos que tiveram algum problema, 13 urnas precisaram ser substituídas. As demais foram reinicializadas ou passaram por ajustes, como a troca de papel ou bobina. A votação segue até as 16h, no horário de Mato Grosso do Sul.

Os problemas foram registrados em locais de votação de Campo Grande, Camapuã, Nioaque, Ivinhema, Aparecida do Taboado, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Bodoquena, Três Lagoas, Anastácio, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Coxim, Chapadão do Sul, Jardim, Miranda, Dourados, Guia Lopes da Laguna e Glória de Dourados.

Das 2.024.884 pessoas aptas a votar em Mato Grosso do Sul, 640.427 são de Campo Grande, município que concentra o maior eleitorado do Estado, segundo o TRE-MS.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 300 carros antigos com Fusca, Kombi e outras relíquias
CAMPO GRANDE E DOURADOS

/ 2 dias

Evento reúne 300 carros antigos com Fusca, Kombi e outras relíquias

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)

3

Maior bolão de MS fica a 1 número de prêmio milionário da Mega-Sena
Quase Milionários

/ 2 dias

Maior bolão de MS fica a 1 número de prêmio milionário da Mega-Sena

4

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"
Reflexão

/ 1 dia

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3074, sábado (24/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3074, sábado (24/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2026

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 15/10/2026

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano