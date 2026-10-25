Horário de votação é prorrogado após pedidos de extensão de prazo

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A votação do segundo turno das eleições foi prorrogada por mais duas horas, neste domingo (25), em todo Brasil. Portanto, os eleitores podem ir às urnas até às 18h em Mato Grosso do Sul. A mudança ocorre após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu pedidos das coligações devido às dificuldades no transporte registradas por eleitores em algumas localidades do País.

No Estado, 2.024.884 pessoas estavam aptas a votar, das quais 640.427 são de Campo Grande. Conforme os boletins divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 38 urnas eletrônicas apresentaram problemas durante a votação. Desse total, 13 precisaram ser substituídas. As demais foram reinicializadas ou passaram por ajustes, como a troca de papel ou bobina.

Os problemas foram registrados em locais de votação de Campo Grande, Camapuã, Nioaque, Ivinhema, Aparecida do Taboado, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Bodoquena, Três Lagoas, Anastácio, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Coxim, Chapadão do Sul, Jardim, Miranda, Dourados, Guia Lopes da Laguna e Glória de Dourados.

Em Chapadão do Sul, uma eleitora relatou dificuldades para utilizar a urna eletrônica. Ao verificar a situação, a equipe constatou que as teclas correspondentes aos números 1 e 3 estavam coladas. O problema não havia sido identificado anteriormente porque a ação ocorreu dentro da cabine de votação. A situação foi registrada em ata, e a urna foi imediatamente substituída.

Como a sala de votação contava com câmeras de segurança, as imagens foram analisadas e permitiram identificar o eleitor suspeito de praticar o ato. A Polícia Civil foi acionada para tomar as providências cabíveis.

A apuração dos votos está prevista para começar às 17h com o resultado entre 20h30 e 21h, no horário de Brasília.