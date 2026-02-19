Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Eleições

TRE-MS reforça atendimento para evitar cancelamento de títulos eleitorais

Após 6 de maio, o cadastro eleitoral de quem não se regularizar será fechado e não será possível fazer alterações ou transferências de domicílio eleitoral

Alison Silva

Alison Silva

19/02/2026 - 15h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizará neste sábado (21), mais uma edição do atendimento itinerante em Campo Grande. A ação acontecerá das 8 às 15h na Escola Municipal Professora Oliva Enciso, localizada na Rua Álvaro Silveira, 210, Bairro Tiradentes.

Coordenada pela 8ª Zona Eleitoral, a iniciativa busca ampliar e facilitar o acesso da população aos principais serviços relacionados ao título de eleitor. Na ocasião, serão oferecidos: emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, regularização da situação eleitoral e atualização de dados cadastrais.

A ação integra o cronograma de atendimentos itinerantes realizados pelo TRE-MS, que tem percorrido diversas regiões do Estado e da Capital, aproximando os serviços da Justiça Eleitoral das comunidades, irando o processo eleitoral de 2026. No início deste mês, foram promovidos atendimentos em Jaraguari e Paraíso das Águas.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, após 6 de maio, o cadastro eleitoral de quem não se regularizar será fechado e não será possível fazer alterações ou transferências, prazo reaberto apenas após o 2º turno das eleições de outubro.

De acordo com a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), o encerramento ocorre 150 dias antes da eleição. Sendo assim, como esse ano o 1º turno do pleito será no dia 4 de outubro, a data-limite e improrrogável para ficar quite com as obrigações eleitorais.  

Números

Segundo a Justiça Eleitoral, até o fim do ano passado, ao menos 88.124 eleitores de Mato Grosso do Sul tiveram seus títulos cancelados o equivalente a 4,33% do eleitorado local. No Brasil, o total chega a 5.042.047 documentos, o que representa 3,17% dos eleitores.

Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice-presidente da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.

Além da impossibilidade de votar, o título irregular pode gerar uma série de complicações: suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos, impedimento de renovação de matrícula em instituições de ensino e entraves em atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.

De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o eleitor com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas considerando cada turno como uma eleição sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.

Saiba*

O eleitor pode consultar sua situação eleitoral no site do TSE, acessando a aba “Autoatendimento Eleitoral”. No portal, é possível verificar pendências, emitir certidões, atualizar dados e acompanhar informações sobre o título.

 

Assine o Correio do Estado

Eleições

Lindbergh aciona TSE contra ex-ministro e Flávio Bolsonaro alegando propaganda antecipada

Na ação o parlamentar cita vídeo publicado por Gilson nas redes sociais, no qual aparece afixando adesivos com a frase "O Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026", acompanhada da imagem do senador

18/02/2026 22h00

Compartilhar

Redes Sociais

Continue Lendo...

Ex-líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, o deputado federal Lindbergh Farias (RJ), protocolou nesta terça-feira, 18, representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto (Podemos-PE) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada.

Na ação, com pedido de liminar, o parlamentar cita vídeo publicado por Gilson nas redes sociais, no qual aparece afixando adesivos com a frase "O Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026", acompanhada da imagem do senador. Durante a gravação, segundo a representação, o ex-ministro afirma: "Vou eleger o homem. Nosso presidente".

"A mensagem veiculada não deixa margem a dúvida quanto ao seu objetivo: promover, perante o eleitorado, a futura candidatura do segundo representado à Presidência da República, associando seu nome, imagem e identidade política ao pleito eleitoral vindouro", argumenta Lindbergh na peça.

O deputado ainda afirma que o ato "transcende esfera abstrata do debate político e materializa verdadeira ação de campanha eleitoral" por meio da distribuição de adesivos e da ampla divulgação nas redes.

Procurados, Gilson Machado Neto e Flávio Bolsonaro não se manifestaram. O espaço segue aberto.

O parlamentar pede ao TSE urgência para a remoção, em até 24 horas, de todo o conteúdo considerado irregular, a proibição de novas divulgações do material e a fixação de multa diária mínima de R$ 10 mil em caso de descumprimento. No mérito, pede o reconhecimento da prática de propaganda antecipada, com aplicação de multa individual aos dois representados.

A representação também solicita o envio do caso ao Ministério Público Eleitoral (MPE) para apuração de eventual abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O deputado sustenta que, por se tratar de ex-ministro de Estado e aliado político direto do senador, a conduta teria potencial de influenciar o eleitorado e desequilibrar a disputa antes do período permitido para propaganda eleitoral.

Ex-ministro sanfoneiro filia-se ao Podemos

Gilson Machado Neto oficializou na última sexta-feira, 13, sua filiação ao Podemos e fez críticas à antiga sigla, o Partido Liberal (PL). Durante discurso no evento de filiação, afirmou que "a direita não tem dono", em referência ao PL. Segundo ele, recebeu "carta branca" do Podemos para apoiar a campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Quando anunciou sua desfiliação do PL, em janeiro, Machado havia afirmado que seguiria na disputa por uma vaga no Senado por Pernambuco. Como mostrou o Estadão, o PL vivia uma disputa interna entre o presidente estadual da legenda, Anderson Ferreira, e Gilson Machado para definir quem seria o candidato ao Senado. Com a saída de Machado, o dirigente partidário deve ser o escolhido.

Gilson Machado é aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem se aproximou ainda em 2018. Foi secretário do Ministério do Meio Ambiente durante a gestão do ex-presidente e, em maio de 2019, foi indicado para a presidência da Embratur, ficando à frente da estatal por mais de um ano.

Machado ganhou destaque por aparecer tocando sanfona em lives de Bolsonaro durante a pandemia de covid-19. O ex-ministro é sanfoneiro, já gravou com nomes como Zé Ramalho e atua na banda Brucelose até hoje. Ele também já deu aulas do instrumento para Bolsonaro. Em dezembro de 2020, foi remanejado para o Ministério do Turismo.

Internacional

Peru: legisladores elegerão o próximo presidente hoje, após a mais recente destituição

O candidato que garantir a maioria dos votos liderará a nação como presidente interino até 28 de julho

18/02/2026 21h00

Compartilhar
Presidente foi destituído do cargo após quatro meses

Presidente foi destituído do cargo após quatro meses Divulgação

Continue Lendo...

O Congresso do Peru escolherá nesta quarta-feira o oitavo presidente do país em uma década para substituir o recém-destituído José Jerí, com quatro legisladores que são amplamente desconhecidos do público disputando a posição.

O candidato que garantir a maioria dos votos liderará a nação como presidente interino até 28 de julho, quando transferirá o poder para o vencedor de uma eleição geral agendada para 12 de abril.

A presidência de "porta giratória" no Peru reflete uma crise política alimentada pela falta de maiorias legislativas para os líderes.

Os legisladores frequentemente usaram uma interpretação ampla de um artigo constitucional sobre "incapacidade moral permanente" para remover presidentes em exercício.

Na terça-feira, o Congresso votou para remover Jerí após quatro meses no cargo.

Quatro candidatos se registraram oficialmente para a votação de quarta-feira à noite. Os níveis de apoio para cada um eram incertos. Para vencer, um candidato deve receber a maioria dos votos dos presentes.

Se nenhuma maioria for alcançada, os dois principais candidatos entrarão em um segundo turno, onde a pessoa com mais votos vence.

A favorita é considerada María del Carmen Alva, uma advogada de 58 anos indicada pelo partido conservador Ação Popular.

Alva, que anteriormente serviu como presidente do Congresso, vem de uma família que detém interesses significativos no setor agroexportador, especificamente em empresas que exportam aspargos para mercados internacionais, incluindo os EUA.

Outro candidato é Héctor Acuña, um engenheiro de 68 anos que representa o grupo conservador Honra e Democracia. Ele tem uma experiência significativa no setor privado, mas é frequentemente visto como tendo menos experiência política tradicional.

Os outros candidatos são José Balcázar, um ex-juiz de 83 anos que representa o partido de esquerda Perú Libre, e Edgard Reymundo, um sociólogo de 73 anos do Bloque Democrático de esquerda.

Fonte: Associated Press.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6955, quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6955, quarta-feira (18/02)

2

Resultado da Lotofácil, concurso 3615, de quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil, concurso 3615, de quarta-feira (18/02)

3

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP
impasse

/ 2 dias

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP

4

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies
meio ambiente

/ 2 dias

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2926, quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2926, quarta-feira (18/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 16 horas

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 6 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 semana

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?