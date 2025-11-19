Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Tribunal de Contas empossa Sérgio de Paula

Ex-secretário estadual da Casa Civil ocupa a vaga de conselheiro deixada por Jerson Domingos, aposentado

Alison Silva

Alison Silva

19/11/2025 - 18h10
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul empossou, nesta quarta-feira (19) durante a 1ª Sessão Especial do Pleno, o novo conselheiro Sergio de Paula, que passa a integrar o colegiado responsável pelas decisões estratégicas de fiscalização, orientação e controle das contas públicas no Estado.

Indicado pela Assembleia Legislativa, Sergio assume a cadeira anteriormente ocupada pelo conselheiro Jerson Domingos, aposentado no último dia 13. 

A sessão solene foi conduzida pelo presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, e contou com a presença do corpo diretivo da Corte, dos conselheiros substitutos Leandro Lobo e Célio Lima de Oliveira, do procurador-geral de contas João Antônio de Oliveira Martins Júnior, além de familiares e autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo.

Durante a solenidade, o presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, destacou a importante contribuição que o novo conselheiro trará para o Tribunal. "A chegada do conselheiro Sergio de Paula fortalece ainda mais o trabalho do Tribunal. Sua experiência na gestão pública e o profundo conhecimento da realidade dos municípios trarão contribuições valiosas para o aperfeiçoamento do controle externo."

Sergio de Paula assume o cargo reforçando o compromisso de contribuir para o aprimoramento do controle externo e para o diálogo institucional. "Assumo esse compromisso com humildade e com a disposição de aprender muito. Chego com tranquilidade e com a experiência acumulada ao longo da minha trajetória. Venho para um órgão orientador e fiscalizador, e tenho certeza de que o quadro de profissionais altamente qualificados do Tribunal me dá segurança para realizar um bom trabalho."

Na ocasião, ele também agradeceu o governador Eduardo Riedel, o ex-governador Reinaldo Azambuja e os deputados estaduais, ressaltando a confiança depositada em seu nome para integrar a Corte.

Ao comentar a posse, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reforçou a relevância da trajetória do novo conselheiro. "Não tenho dúvida de que o Sergio dará uma grande contribuição ao Tribunal. Sua experiência à frente de secretarias, o convívio direto com municípios e com o Estado, e o profundo conhecimento da realidade dos jurisdicionados fortalecem muito o trabalho da Corte."

Trâmite

A indicação resultou no Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 16/2025, que tramitou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e anexou o currículo do indicado, seguindo as exigências do artigo 80 da Constituição Federal. Para ocupar o cargo, o conselheiro indicado ter mais de 35 anos, reputação ilibada, idoneidade moral e comprovado conhecimento técnico por mais de 10 anos.

Carreira 

Natural de Andradina (SP), Sérgio de Paula construiu sua carreira em Mato Grosso do Sul. Foi servidor do antigo Banco Real, secretário de Fazenda em Dourados, assessor parlamentar na Alems e presidente do Diretório Regional do PSDB.

No governo estadual, atuou como secretário da Casa Civil e no Escritório de Relação Institucional e Política. Antes da indicação, exercia o cargo de assessor da presidência da Sanesul. É formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Auditoria no Setor Público e MBA em Gestão Pública e Contabilidade Governamental. É casado e pai de três filhos.

Política

Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Banqueiro foi preso na última segunda-feira (17) pela PF

20/11/2025 14h06

Reprodução Banco Master / Agência Brasil

A Justiça Federal em Brasília decidiu manter a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do Banco Master. A decisão foi proferida na noite desta quinta-feira (19) pela desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região.

A magistrada negou pedido de habeas corpus feito pela defesa de Vorcaro, que foi preso na última segunda-feira (17) pela Polícia Federal (PF) enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular no Aeroporto de Guarulhos.

O banqueiro e outros sócios do banco foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal.

Na decisão, a desembargadora entendeu que a prisão do banqueiro deve ser mantida para preservar a ordem pública e desarticular a organização criminosa.

“O contexto retrata um grupo com notável estrutura, estabilidade e poderio econômico, cuja atividade perdurou por anos, voltada à prática reiterada de delitos financeiros, com envolvimento dos gestores do Banco Master em esquemas complexos e de altíssimo padrão, utilizando-se de manobras para fraudar o sistema financeiro”, decidiu Solange.

A desembargadora também acrescentou que as fraudes podem comprometer a liquidez do BRB e causar prejuízo estimado em R$ 17 bilhões.

“A investigação revelou um esquema de cessão irregular de carteiras de crédito entre o Banco Master e o Banco de Brasília, envolvendo a quantia vultosa de aproximadamente R$ 17 bilhões. Há indícios de manipulação de ativos, criação de falsas narrativas para órgãos reguladores e utilização de empresas de prateleira para simular a origem de créditos inexistentes ou podres.”

Defesas


Após a prisão, os advogados de Daniel Vorcaro negaram que o banqueiro tenha tentado sair do país e sustentou que ele sempre se colocou à disposição para contribuir com a apuração dos fatos.

O BRB informou ontem que vai contratar uma auditoria externa para apurar os fatos. O banco também que vai apurar possíveis falhas de governança ou dos controles internos. 

Política

Lula indica Messias para vaga de Barroso no STF

Atualmente na AGU, Jorge Messias precisa ter nome aprovado pelo Senado

20/11/2025 14h00

Crédito: José Cruz / Agência Brasil

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, aguarda agora a data em que será realizada a sabatina de seu nome pelo Senado Federal. Ele precisará da aprovação da maioria absoluta dos senadores, ou seja, de 41 votos favoráveis no Plenário.

Apesar da pressão em torno de Messias e da necessidade de o governo batalhar por votos, já que o comando do Senado preferia Rodrigo Pacheco, se depender do histórico da Casa, o ministro da AGU pode ter confiança. Isso porque a última vez que os senadores rejeitaram uma indicação do presidente da República para o Supremo foi há 129 anos, durante o governo de Floriano Peixoto.

Conhecido como "marechal de ferro", Floriano é lembrado por reprimir com violência as revoltas Federalista, iniciada no Sul do País, e da Armada, no Rio. O tom bélico do então presidente não se limitava apenas às rebeliões que surgiam na República recém-proclamada, como também em sua relação com os demais Poderes.

Floriano atropelou a Constituição para assumir a Presidência, após a renúncia de Deodoro da Fonseca, e ainda ameaçou prender os ministros do STF que concedessem habeas corpus para os seus desafetos políticos, que foram presos por ordem do marechal-presidente após publicarem um manifesto exigindo eleições.

Nesse contexto de tensão, Floriano se aproveitou de uma brecha na lei para indicar um médico, dois general e o diretor dos Correios ao Supremo. Diferente das Constituições posteriores, a de 1891 não especificava que os ministros deveriam ter "notável saber jurídico". À época, o texto constitucional limitava-se em exigir apenas "notável saber".

A jogada de Floriano não colou e as indicações foram barradas no Senado. Os congressistas também rejeitaram as indicações de um subprocurador, totalizando cinco rejeições em somente um ano.

O caso mais notável foi o do médico Cândido Barata Ribeiro, que foi reprovado enquanto atuava como ministro do STF. Naquela época, o escolhido podia assumir o cargo antes de o Senado votar a indicação. Após dez meses no Supremo, Barata Ribeiro foi obrigado a deixar a Corte.

Veja a lista completa dos rejeitados:

  • Cândido Barata Ribeiro, médico
  • Innocêncio Galvão de Queiroz, general do Exército
  • Ewerton Quadros, general do Exército
  • Antônio Sève Navarro, subprocurador da República
  • Demosthenes da Silveira Lobo, diretor-geral dos Correios
     

