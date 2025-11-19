Tribunal de Contas empossa Sérgio de Paula

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul empossou, nesta quarta-feira (19) durante a 1ª Sessão Especial do Pleno, o novo conselheiro Sergio de Paula, que passa a integrar o colegiado responsável pelas decisões estratégicas de fiscalização, orientação e controle das contas públicas no Estado.

Indicado pela Assembleia Legislativa, Sergio assume a cadeira anteriormente ocupada pelo conselheiro Jerson Domingos, aposentado no último dia 13.

A sessão solene foi conduzida pelo presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, e contou com a presença do corpo diretivo da Corte, dos conselheiros substitutos Leandro Lobo e Célio Lima de Oliveira, do procurador-geral de contas João Antônio de Oliveira Martins Júnior, além de familiares e autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo.

Durante a solenidade, o presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, destacou a importante contribuição que o novo conselheiro trará para o Tribunal. "A chegada do conselheiro Sergio de Paula fortalece ainda mais o trabalho do Tribunal. Sua experiência na gestão pública e o profundo conhecimento da realidade dos municípios trarão contribuições valiosas para o aperfeiçoamento do controle externo."

Sergio de Paula assume o cargo reforçando o compromisso de contribuir para o aprimoramento do controle externo e para o diálogo institucional. "Assumo esse compromisso com humildade e com a disposição de aprender muito. Chego com tranquilidade e com a experiência acumulada ao longo da minha trajetória. Venho para um órgão orientador e fiscalizador, e tenho certeza de que o quadro de profissionais altamente qualificados do Tribunal me dá segurança para realizar um bom trabalho."

Na ocasião, ele também agradeceu o governador Eduardo Riedel, o ex-governador Reinaldo Azambuja e os deputados estaduais, ressaltando a confiança depositada em seu nome para integrar a Corte.

Ao comentar a posse, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reforçou a relevância da trajetória do novo conselheiro. "Não tenho dúvida de que o Sergio dará uma grande contribuição ao Tribunal. Sua experiência à frente de secretarias, o convívio direto com municípios e com o Estado, e o profundo conhecimento da realidade dos jurisdicionados fortalecem muito o trabalho da Corte."

Trâmite

A indicação resultou no Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 16/2025, que tramitou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e anexou o currículo do indicado, seguindo as exigências do artigo 80 da Constituição Federal. Para ocupar o cargo, o conselheiro indicado ter mais de 35 anos, reputação ilibada, idoneidade moral e comprovado conhecimento técnico por mais de 10 anos.

Carreira

Natural de Andradina (SP), Sérgio de Paula construiu sua carreira em Mato Grosso do Sul. Foi servidor do antigo Banco Real, secretário de Fazenda em Dourados, assessor parlamentar na Alems e presidente do Diretório Regional do PSDB.

No governo estadual, atuou como secretário da Casa Civil e no Escritório de Relação Institucional e Política. Antes da indicação, exercia o cargo de assessor da presidência da Sanesul. É formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Auditoria no Setor Público e MBA em Gestão Pública e Contabilidade Governamental. É casado e pai de três filhos.

Assine o Correio do Estado