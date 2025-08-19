Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Trump envia navios de guerra para Venezuela por promessa de combate às drogas

Um funcionário do Departamento de Defesa confirmou que os navios foram designados para a região em apoio aos esforços de combate às drogas

Laura Brasil

Laura Brasil

19/08/2025 - 16h33
Os Estados Unidos estão enviando três contratorpedeiros com mísseis guiados Aegis para as águas ao largo da Venezuela, como parte dos esforços do presidente Donald Trump para combater as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos, de acordo com um funcionários americanos informados sobre o plano.

O USS Gravely, o USS Jason Dunham e o USS Sampson devem chegar em breve, disse o funcionário, que não estava autorizado a comentar e conversou com a agência The Associated Press nesta terça-feira, 19, sob condição de anonimato.

Um funcionário do Departamento de Defesa confirmou que os navios foram designados para a região em apoio aos esforços de combate às drogas. O funcionário disse que os navios seriam enviados para permanecer "ao longo de vários meses".

A implementação de contratorpedeiros e pessoal dos EUA ocorre no momento em que Trump pressiona pelo uso das Forças Armadas dos EUA para impedir os cartéis que ele culpa pelo fluxo de fentanil e outras drogas ilícitas nas comunidades americanas e pela perpetuação da violência em algumas cidades dos EUA.

Trump também pressionou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum a cooperar mais em matéria de segurança do que seu antecessor, sendo mais agressiva na perseguição aos cartéis mexicanos. Mas ela traçou uma linha clara quando se trata da soberania do México, rejeitando sugestões de Trump e outros de intervenção das Forças Armadas dos EUA.

Em fevereiro, Trump designou o Tren de Aragua da Venezuela, o MS-13 em El Salvador e seis grupos baseados no México como organizações terroristas estrangeiras. O governo republicano também intensificou a fiscalização da imigração contra supostos membros de gangues.

A designação é normalmente reservada para grupos como a al-Qaeda ou o Estado Islâmico, que usam a violência para fins políticos - não para redes criminosas focadas em dinheiro, como os cartéis latino-americanos.

Mas o governo Trump argumenta que as conexões internacionais e as operações dos grupos - incluindo tráfico de drogas, contrabando de migrantes e ações violentas para expandir seu território - justificam a designação.

O Ministério da Comunicação da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Na segunda-feira, 18, o ditador venezuelano Nicolás Maduro disse que os EUA aumentaram suas ameaças contra a Venezuela e anunciou que iria ordenar a mobilização de mais de 4,5 milhões de milicianos em todo o país.

Composta por aproximadamente 5 milhões de reservistas, segundo dados oficiais, a Milícia foi criada pelo ditador Hugo Chávez, morto em 2013, e tornou-se posteriormente um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"O império enlouqueceu e renovou suas ameaças à paz e à tranquilidade da Venezuela", disse Maduro em um evento em Caracas, sem mencionar nenhuma ação específica.

No início deste mês, o governo Trump anunciou que dobraria para US$ 50 milhões a recompensa pela prisão de Maduro, acusando-o de ser um dos maiores narcotraficantes do mundo e de trabalhar com cartéis para inundar os EUA com cocaína misturada com fentanil.

Maduro foi indiciado em um tribunal federal de Nova York em 2020, durante o primeiro mandato de Trump, junto com vários aliados próximos, sob acusações federais de narcoterrorismo e conspiração para importar cocaína. Na época, os EUA ofereceram uma recompensa de US$ 15 milhões por sua prisão.

POLÍTICA

Em Brasília, Riedel oficializa troca do PSDB pelo PP e assume vice-presidência

Governador de MS assinou ficha de filiação na sexta-feira (15) e anunciou oficialmente ingresso no partido nesta terça-feira (19)

19/08/2025 11h30

Riedel ao lado de Adriane Lopes, Tereza Cristina e Ciro Nogueira

Riedel ao lado de Adriane Lopes, Tereza Cristina e Ciro Nogueira DIVULGAÇÃO

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, está oficialmente no Partido Progressistas (PP). Com isso, deixou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Riedel anunciou oficialmente o ingresso no partido, na manhã desta terça-feira (19), durante Convenção Nacional do PP, realizada no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em Brasília.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, o chefe do executivo estadual se filiou ao partido e já conseguiu uma cadeira na vice-presidência: ele foi eleito como vice-presidente nacional do PP, junto com a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Ele assinou a ficha de filiação na sexta-feira (15), conforme documento em anexo. Veja:

Riedel ao lado de Adriane Lopes, Tereza Cristina e Ciro Nogueira
Riedel ao lado de Adriane Lopes, Tereza Cristina e Ciro NogueiraRiedel em assinatura simbólica durante convenção partidária na manhã desta terça-feira (19). Foto: Divulgação

Apesar de o governador esconder a informação sobre sua ida ao PP a sete chaves, seu processo de filiação já estava adiantado há meses.

A oficialização de Riedel no Progressistas teve origem a partir do trabalho incansável de sua aliada e amiga Tereza Cristina, senadora de MS, presidente estadual do PP e líder da sigla no Senado.

"Venho para o PP com tranqulidade e com a segurança de que nós estaremos unidos pelo propósito nesse país. Eu fico feliz de estar presente e vir aqui hoje na convenção nacional do PP pra participar desse momento. Lá, no Mato Grosso do Sul, o PP tem a liderança da senadora Tereza, a mais votada na história do estado para o Senado Federal e carrega dentro das suas propostas, seus valores, um propósito muito claro de desenvolvimento e uma agenda absolutamente transparente", destacou Riedel durante oficialização de entrada no partido.

A senadora de MS, Tereza Cristina, deu boas-vindas ao amigo e aliado.

Riedel ao lado de Adriane Lopes, Tereza Cristina e Ciro NogueiraRiedel durante convenção partidária na manhã desta terça-feira (19). Foto: Divulgação

"[Quero] dar as boas vindas ao meu amigo, sobretudo é um grande governador que Mato Grosso do Sul tem hoje. É um governador que eu estou aqui para apoiá-lo e para também dizer que no seu próximo mandato, que com certeza será reeleito governador progressista, fazendo a diferença também aí no nosso Brasil. Nós nos conhecemos, nos respeitamos, há muitos anos e eu sei que, fundamentado nesse longo convívio que temos, que a filiação do governador é uma contribuição fundamental para o nosso partido em Mato Grosso do sul e no Brasil, não apenas nos planos estaduais e regionais, mas na cena nacional é um reconhecimento positivo", disse a senadora.

Além de Riedel e Tereza, também participaram do evento o presidente do Partido, Ciro Nogueira; deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB); deputado federal, Geraldo Resende (PSDB) e secretário de Governo, Rodrigo Perez.

No PP, Riedel deve integrar uma ampla aliança de centro-direita para sua reeleição, que dará palanque a um candidato à Presidência da República da centro-direita.

Além de Riedel, Tereza Cristina também conseguiu levar a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), para o partido Progressistas, em 1º de junho de 2023.

Ultima Ratio

Desembargadores de MS suspeitos de venda de sentença seguem afastados, agora pelo CNJ

Corregedor nacional de Justiça determinou afastamento de magistrados de Mato Grosso do Sul na noite de segunda-feira (18)

19/08/2025 09h46

Marcos Brito, Sideni Pimentel, Vladimir Abreu e Alexandre Bastos seguem afastados

Marcos Brito, Sideni Pimentel, Vladimir Abreu e Alexandre Bastos seguem afastados Arquivo

Os desembargadores Sideni Soncini Pimentel, Vladimir Abreu Silva, Alexandre Aguiar Bastos e Marcos José de Brito Rodrigues continuarão afastados de seus cargos, mas não pode decisão de uma corte judicial, como já ocorreu anteriormente por decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Agora o afastamento dos quatro desembargadores investigados por corrupção, por meio da prática popularmente conhecida como venda de sentenças, é disciplinar, via Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

O afastamento dos desembargadores de Mato Grosso do Sul foi mantido na noite desta segunda-feira (18) em processo relatado pelo corregedor-nacional de Justiça Mauro Campbell, conforme apuração do Correio do Estado. 
 

Os afastamentos são por pelo menos mais 180 dias para alguns casos. As decisões são individualizadas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) ainda não foi notificado oficialmente da decisão, mas nos corredores da corte, a expectativa é que o Conselho Nacional de Justiça faça a notificação ainda nesta terça-feira (19). 

Os quatro desembargadores estão afastados de suas funções desde 24 de outubro de 2024, quando foi deflagrada a Operação Ultima Ratio da Polícia Federal, que apura um esquema de venda de decisões judiciais envolvendo vários desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. 

Sideni Pimentel, Vladimir Abreu, Alexandre Bastos e Marcos Brito ficaram, inicialmente, afastados por 180 dias por decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça Francisco Falcão. 

Posteriormente, quando o processo subiu para o STF por causa da suspeita de que o esquema investigado também ocorresse no STJ, o caso foi distribuído ao ministro Cristiano Zanin. Em abril último, Zanin prorrogou o afastamento dos desembargadores por mais 90 dias, que expiraram no fim de julho. 

O Correio do Estado procurou o CNJ, que informou que informou que não confirma decisões de processos em sigilo.

A operação 

Na operação deflagrada no ano passado a Polícia Federal cumpriu 44 mandados de busca e apreensão em diversos locais, como residências de investigados e seus familiares, o prédio do TJMS, a sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o fórum e escritórios de advocacia.

Além de Campo Grande, foram investigados em Brasília, São Paulo e Cuiabá.

O Conselheiro do Tribunal de Contas de MS, Osmar Jeronymo foi afastado na mesma operação. Quanto a ele - que não é alcançado pelo foro do CNJ - é aguardada uma decisão de Zanin decidindo sobre o seu retorno ao cargo ou permanência do afastamento. 

Em abril a Polícia Federal pediu à Procuradoria-Geral da República que enquadrasse os magistrados em crime de corrupção, entre outros crimes. Ainda não há manifestação neste sentido da PGR.

Mega-Sena

Entre os casos citados na investigação da Polícia Federal está o de um processo que impõe um prejuízo de R$ 178 milhões ao Banco do Brasil (BB), referente ao pagamento de honorários advocatícios aos filhos do desembargador Vladimir Abreu da Silva e ao advogado Felix Jaime Nunes da Cunha, apontado como lobista do esquema

O valor, caso fosse um prêmio da Mega-Sena, seria o nono maior da história. O caso foi noticiado em primeira mão pelo Correio do Estado

A “dívida” tem origem em uma execução promovida pelo Banco do Brasil de um financiamento agrícola contraído por um casal de Três Lagoas na década de 1990 – dívida essa que nunca foi paga – e que prescreveu em 2018, por falta de bens penhoráveis.

No entanto, em 2019, ao chegar ao TJMS, a dívida se transformou em um passivo significativo para o banco: um honorário sucumbencial de R$ 178 milhões, valor a ser pago aos advogados da ação.

O caso poderia ser mais um entre tantos outros processos de execução, não fosse o envolvimento de Felix Jaime Nunes da Cunha, apontado como um dos lobistas do esquema de venda de sentenças desbaratado recentemente pela PF.

Ele firmou um contrato de parceria com os advogados originários da causa, Patrícia Alves Gaspareto de Souza Machado e Geilson da Silva Lima. O contrato contou com o anuente Marcus Vinícius Machado Abreu da Silva, filho do desembargador Vladimir Abreu da Silva.

No contrato, os advogados cedentes do crédito dos honorários, Patrícia e Geilson, cederam a Cunha o valor da execução que excedesse os R$ 60 milhões, permitindo ainda que ele recebesse o crédito diretamente do BB.

